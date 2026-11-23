🌐 La valutazione SpaceX torna sotto esame dopo il ribasso del titolo. Tra intelligenza artificiale, Starlink e nuove quotazioni, il confronto riguarda soprattutto i profitti futuri ancora da dimostrare.

Il prezzo è sceso, il problema del valore resta

SpaceX vale quanto promette nello spazio o quanto riuscirà a guadagnare con l’intelligenza artificiale? Il dibattito torna concreto dopo l’ultima seduta: venerdì 20 novembre 2026 il titolo ha chiuso a 127,79 dollari, in calo del 7,69%. È sotto i 135 dollari del collocamento di giugno. Alla data del 22 novembre, questo è il riferimento dell’ultima seduta ordinaria disponibile, non una quotazione in movimento durante il fine settimana.

Il confronto con l’offerta iniziale restituisce una perdita di circa il 5,3% sul solo prezzo dell’azione. Ma non risponde alla domanda decisiva: quanto valgono le attività del gruppo? Prezzo di mercato e valore stimato non coincidono necessariamente. Il primo registra gli scambi; il secondo dipende dalle ipotesi su ricavi, margini, investimenti e rischi. È questa distanza, non un unico numero definitivo, il centro dello scontro sulle prospettive di SpaceX.

Non più soltanto razzi: che cosa compra chi investe

La prima correzione da fare riguarda il calendario: SpaceX non è più una società in attesa di sbarcare in Borsa. L’operazione si è conclusa a giugno 2026. Nel deposito alla SEC, il gruppo indica 638,9 milioni di azioni vendute a 135 dollari, compreso l’esercizio integrale dell’opzione aggiuntiva delle banche, con proventi netti per 85,675 miliardi di dollari. La raccolta non va confusa con il valore complessivo dell’azienda.

Anche il perimetro industriale è cambiato. Il 2 febbraio 2026 SpaceX ha completato l’acquisizione di xAI. Nei documenti societari il gruppo comprende tre segmenti: attività spaziali, connettività e intelligenza artificiale. Accanto ai lanci e alla rete Starlink figurano quindi Grok, la piattaforma X e le infrastrutture di calcolo. Valutare soltanto razzi e satelliti significa ormai lasciare fuori una parte esplicita del business acquistato dagli azionisti.

La stima che separa le promesse dai flussi di cassa

Uno dei riferimenti del confronto è il modello pubblicato il 4 giugno da Aswath Damodaran, professore di finanza alla New York University. Dopo l’esame del prospetto, la sua valutazione indicava circa 1.220 miliardi di dollari per le attività operative e circa 1.300 miliardi per il capitale degli azionisti, includendo la liquidità attesa dall’offerta. Nel materiale di accompagnamento il valore per azione era 97,83 dollari.

Quel numero richiede però una data ben visibile: è una stima di giugno, non una valutazione aggiornata a novembre. Non incorpora automaticamente risultati, acquisizioni e cambiamenti successivi. Il suo interesse sta nel metodo: tradurre una storia industriale in flussi di cassa, sottrarre gli investimenti necessari e attribuire un costo al rischio. Non è un prezzo garantito, né una soglia alla quale il mercato debba necessariamente arrivare.

Damodaran individuava proprio nell’AI il mercato potenzialmente più grande, ma anche quello con maggiori difficoltà sul fronte della redditività e dell’intensità di capitale. La sua preoccupazione dichiarata riguardava un’espansione eccessiva: sovrastimare domanda e forza competitiva, impegnando poi risorse coerenti con aspettative troppo ottimistiche. È una lettura critica delle prospettive, non la dimostrazione che il business sia destinato a fallire.

I conti più recenti cambiano il confronto

Il confronto non può comunque fermarsi al prospetto. Nei risultati del terzo trimestre, diffusi il 20 ottobre, SpaceX ha comunicato 7,6 miliardi di dollari di ricavi per il segmento AI, in aumento del 195% rispetto al trimestre precedente. La società attribuisce la crescita soprattutto all’attivazione di nuovi accordi cloud, all’acquisizione di Cursor e alla maggiore adozione di Grok. Sono risultati dichiarati dal gruppo, distinti dalle previsioni degli analisti.

Nello stesso segmento, il risultato operativo comunicato è stato di 431 milioni di dollari, mentre l’EBITDA rettificato ha raggiunto 5 miliardi. Non sono misure intercambiabili: la società precisa che gli indicatori rettificati non sostituiscono quelli contabili. Per giudicare la sostenibilità dell’espansione, quindi, non basta isolare il dato più favorevole; occorre leggere insieme risultati operativi, rettifiche e fabbisogno delle infrastrutture.

L’acquisizione di Cursor, completata il 14 agosto, aggiunge inoltre un’applicazione software al sistema di modelli e capacità di calcolo. Dal completamento dell’operazione al 30 settembre, Cursor ha contribuito per 608 milioni di dollari ai ricavi consolidati. Il perimetro di novembre è dunque diverso da quello su cui furono costruite le prime valutazioni dell’offerta.

Anthropic porta un nuovo confronto a Wall Street

Intanto la competizione per il capitale ha un nuovo riferimento pubblico. Anthropic ha debuttato il 19 novembre con un prezzo d’offerta di 83 dollari e una raccolta iniziale di circa 81 miliardi. La prima seduta si è chiusa a 97,17 dollari, per un valore di mercato vicino a 1.750 miliardi. Il paragone con SpaceX diventa così osservabile anche sul mercato azionario, pur restando diverse le rispettive attività.

La cautela riguarda anche i primati: la raccolta iniziale non equivale necessariamente al totale comprensivo delle opzioni aggiuntive. Per SpaceX, il deposito societario distingue infatti il risultato finale dell’operazione dall’importo iniziale. Mettere a confronto numeri costruiti su basi differenti può trasformare una classifica finanziaria in una rappresentazione ingannevole della domanda degli investitori.

Il rischio comune dietro valutazioni così elevate

L’attenzione delle autorità supera il singolo titolo. Nella rassegna sulla stabilità finanziaria di novembre, la Banca centrale europea segnala che la concentrazione degli investimenti su una stessa narrativa AI può favorire perdite correlate quando aumenta la volatilità. È un rischio prospettico: non prova che tutte le società siano sopravvalutate, ma richiama la vulnerabilità di portafogli esposti alle medesime aspettative di crescita.

Nel rapporto, la BCE indica che le imprese legate all’intelligenza artificiale rappresentano circa un terzo della capitalizzazione dell’S&P 500. La definizione comprende aziende impegnate nelle infrastrutture e nei centri dati, nello sviluppo dei modelli di frontiera e nella produzione dei chip utilizzati dall’AI.

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