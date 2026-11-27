🌐 L’esenzione bollo 2027 dipende dal termine ordinario del pagamento: i versamenti dovuti nel 2026 restano da saldare. Per le auto contano anche il limite di 80 kW, l’assicurazione e il contribuente obbligato al tributo.

La data che separa il pagamento dall’esenzione

L’esenzione del bollo per il 2027 non permette di saltare i pagamenti ancora dovuti entro dicembre 2026. Il discrimine è il termine ordinario del versamento, non l’anno in cui si utilizza l’automobile e neppure il giorno scelto per pagare. La guida dell’ACI, aggiornata il 20 novembre, ribadisce che una tassa dovuta nel 2026 resta da corrispondere anche quando copre parte del 2027.

Il riferimento normativo è l’articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, numero 162, convertito dalla legge 13 novembre 2026, numero 209. La conversione è stata pubblicata il 16 novembre ed è entrata in vigore il 17 novembre. Al 25 novembre 2026, quindi, non si tratta più soltanto del decreto originario in attesa del voto parlamentare.

Novembre e dicembre: due rinnovi con esiti diversi

Il caso più immediato riguarda un periodo tributario che termina a novembre 2026, con rinnovo ordinariamente da pagare a dicembre: quel versamento resta dovuto. Diverso è il caso del periodo che termina a dicembre 2026 e si rinnova a gennaio 2027: il pagamento può rientrare nell’esenzione, se contribuente e veicolo rispettano tutti i requisiti. Il calendario associato alla singola targa va comunque controllato, perché possono intervenire disposizioni regionali.

La Lombardia precisa che restano dovuti per l’intero periodo tributario i versamenti da effettuare entro il 31 dicembre 2026. Il beneficio sarà fruito in occasione della scadenza ordinaria del 2027: non autorizza dunque a suddividere autonomamente il rinnovo tra mesi da pagare e mesi da sottrarre. È la scadenza del pagamento, e non la semplice presenza di mensilità del nuovo anno, a delimitare l’agevolazione.

Quali auto rientrano nel limite di 80 kW

Per le autovetture, la norma riguarda le persone fisiche obbligate al tributo per mezzi alimentati a benzina o gasolio, anche insieme a un’altra fonte di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. La soglia comprende quindi anche gli 80 kW esatti. Il veicolo deve essere regolarmente assicurato e il beneficio riguarda un solo mezzo per contribuente.

Se alla stessa persona fanno capo più autovetture agevolabili, non è possibile scegliere liberamente quella sulla quale risparmiare: viene individuata la meno potente. A parità di potenza, conta l’importo del bollo che sarebbe dovuto senza esenzione, privilegiando quello inferiore. Il limite è personale: non va confuso con un’agevolazione assegnata indistintamente all’intero nucleo familiare.

Arretrati e rimborsi: cosa non cambia

Aspettare gennaio per saldare un bollo scaduto nel 2026 non trasforma il debito in un pagamento esente. La guida istituzionale distingue espressamente il termine ordinario dalla data materiale del versamento. Chi paga in ritardo nel 2027 una tassa dovuta nel 2026 non entra, per questo solo motivo, nel nuovo beneficio.

La misura non introduce una cancellazione degli arretrati né una sanatoria di sanzioni e interessi. Non prevede neppure un rimborso automatico dei mesi del 2027 già coperti da un versamento dovuto nel 2026. Eventuali restituzioni fondate su disposizioni diverse continuano a seguire le proprie regole: non possono essere considerate un effetto generale della nuova esenzione.

Domande e addebiti: le istruzioni vanno cercate sul territorio

Per capire come verrà gestita concretamente la propria posizione occorre distinguere la norma nazionale dalle istruzioni operative locali. Nelle prime indicazioni pubblicate il 25 settembre, la Regione Lombardia ha annunciato il riconoscimento automatico per chi possiede i requisiti. La pagina contiene però ancora riferimenti all’iter di conversione: questa indicazione territoriale non equivale a una procedura nazionale valida senza verifiche per ogni contribuente.

La stessa amministrazione invita a non revocare la domiciliazione bancaria, ricordando la natura temporanea della misura e l’applicazione automatica del beneficio alle posizioni ammesse. Non pagare il tributo e cancellare il mandato sono operazioni diverse. Prima di modificare un addebito occorre controllare le comunicazioni dell’ente competente, soprattutto se il mandato riguarda anche altri veicoli o versamenti che restano dovuti.

Moto, leasing e agevolazioni già riconosciute

Per motocicli e ciclomotori il beneficio è subordinato all’assenza, in capo al contribuente, dell’obbligo di pagare il bollo per un’autovettura fino a 80 kW. Fra più motocicli agevolabili viene individuato il meno potente; a parità di potenza, quello con imposta inferiore. Fra più ciclomotori conta invece la prima immatricolazione più remota.

La proprietà diretta non è l’unico rapporto rilevante: la guida ACI richiama anche usufrutto, leasing e noleggio a lungo termine, quando la persona fisica risulta soggetto passivo del tributo. Il costo compreso nel canone non basta a risolvere ogni posizione. Cointestazioni e coordinamento con benefici già riconosciuti richiedono una verifica specifica, senza presumere automaticamente una seconda targa esente.

L’agevolazione per disabilità mantiene, per esempio, una disciplina propria: riguarda un solo veicolo e, una volta riconosciuta, continua negli anni successivi senza ripresentare annualmente la domanda, finché persistono le condizioni richieste. La cessazione dei requisiti deve essere comunicata all’ufficio competente.