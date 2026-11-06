Roma Outlet Village apre: 100 milioni e 400 posti di lavoro

🌐 Roma Outlet Village inaugura a Sant’Oreste: 100 milioni di investimento, 90 negozi programmati nella prima fase e fino a 400 occupati. Shopping, turismo ed eventi natalizi.

Ventunomila metri quadrati e negozi in apertura progressiva

La prima fase comprende circa 21.000 metri quadrati di superficie commerciale e un programma di circa 90 punti vendita da completare progressivamente nei successivi sei mesi. È una distinzione essenziale: il numero indica l’obiettivo della fase iniziale, non il conteggio dei negozi già operativi nella giornata inaugurale. Il progetto contempla inoltre una seconda espansione, destinata ad allargare ulteriormente l’offerta e il richiamo del complesso.

Fra le insegne indicate come già aperte figurano Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Victoria’s Secret, Nike, Guess, Timberland, RefrigiWear, U.S. Polo, Il Lanificio, Harmont & Blaine Junior e Delsey. Sono invece annunciati per i mesi successivi, tra gli altri, Levi’s, Trussardi, Geox, Murphy&Nye, Birkenstock e Clarks. La presenza di brand riconoscibili costituisce uno dei fattori su cui l’operatore scommette per intercettare clienti residenti, pendolari e turisti.

Accanto all’abbigliamento trovano spazio la ristorazione e i servizi: fra i nomi comunicati compaiono Venchi, Starbucks, Ami Pokè e McDonald’s, con proposte gastronomiche locali. L’idea non è limitarsi all’acquisto rapido, ma prolungare la permanenza dei visitatori, associando le boutique a pause, appuntamenti ed esperienze condivise. È un modello che deve però misurarsi con costi di gestione, concorrenza commerciale e accessibilità.

Occupazione: da 300 addetti verso quota 400

La questione più rilevante per il territorio riguarda i posti di lavoro. Secondo i dati diffusi dall’operatore, circa 300 persone sono già impiegate nel Village al momento dell’apertura. Con il completamento della prima fase il numero dovrebbe salire a circa 400. In una fase ulteriore, le stime indicano un potenziale complessivo di circa 800 occupati, considerando impieghi diretti e indiretti. Si tratta quindi di livelli differenti: occupazione attuale, obiettivo prossimo e prospettiva associata allo sviluppo futuro.

Le ricadute potrebbero interessare non soltanto i negozi, ma anche fornitori, manutenzione, logistica, ospitalità e servizi. Resta da verificare, nei prossimi mesi, quanto di questo movimento economico si tradurrà in opportunità stabili per le comunità circostanti. Il sindaco Paolucci ha collegato l’apertura alla visibilità di Sant’Oreste e del suo patrimonio paesaggistico e culturale; dalla Regione è arrivato un richiamo al potenziale turistico e commerciale del Lazio.

La riqualificazione e la sfida della mobilità

Il progetto architettonico è firmato da De8 Architetti e propone un percorso fra piazze, verde e richiami neoclassici. La riqualificazione di uno spazio commerciale esistente permette di riportare attività in un luogo che ambisce a riconquistare centralità. Ma la riuscita non dipenderà soltanto dalle facciate: accessi, traffico, trasporti e servizi diventeranno decisivi soprattutto nei fine settimana e durante le festività.

Roma Outlet Village si trova in piazza Felice Abballe 1, nel comune di Sant’Oreste, ed è raggiungibile dall’autostrada A1 attraverso l’uscita Ponzano Romano. La consigliera metropolitana Manuela Chioccia ha sottolineato la necessità di accompagnare gli investimenti con infrastrutture adeguate. È un tema concreto per una struttura che vuole servire non soltanto Roma Nord ma un bacino più ampio del Centro Italia.

Grand Opening il 7 e 8 novembre: sconti ed eventi

Dopo la giornata inaugurale del 6 novembre, sabato 7 e domenica 8 novembre il Village propone il Grand Opening dalle 10 alle 21. È annunciata una promozione con riduzioni aggiuntive fino al 50% sui prezzi outlet, ma esclusivamente su una selezione di articoli e presso i marchi aderenti: non si tratta quindi di uno sconto generalizzato su tutti i prodotti. Il programma include parate, artisti itineranti, musica dal vivo e iniziative per famiglie.

Dal 7 novembre al 6 gennaio gli spazi ospiteranno allestimenti natalizi, un albero alto 14 metri e il “Treno delle Meraviglie”, con ambienti dedicati al gioco, alla creatività e agli effetti luminosi. Per i bambini sono previsti incontri con Babbo Natale e un percorso a tappe con il “Passaporto delle Meraviglie”. Queste attività cercano di dare continuità alle visite oltre il primo fine settimana.

Arte immersiva, LEGO e informazioni per la visita

L’offerta di intrattenimento comprende anche le mostre immersive dedicate a Van Gogh e Monet, annunciate fino al 7 febbraio 2027, e iniziative LEGO fino al 31 gennaio, con attività creative e di gioco. Sono previste inoltre esperienze rivolte alle scuole, con visite organizzate su prenotazione. Eventi e allestimenti ampliano il profilo della struttura, ma richiederanno aggiornamenti puntuali su date, modalità di ingresso e disponibilità.

Per il pubblico, il calendario comunicato indica orario 10–21 nel weekend del 7 e 8 novembre; da lunedì 9 novembre l’apertura ordinaria è prevista tutti i giorni dalle 10 alle 20. Informazioni e variazioni possono essere consultate sui canali ufficiali di Roma Outlet Village. Il bilancio dell’operazione, al di là dell’entusiasmo inaugurale, si giocherà nella capacità di trasformare un investimento significativo in nuove attività durature, lavoro e vitalità per il territorio.

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