🌐 Gli investimenti rinnovabili frenati dagli iter valgono circa 33 miliardi, secondo ANIE. L’appello al Governo chiede autorizzazioni certe, reti e comunità energetiche più accessibili, mentre le installazioni continuano a crescere.

I progetti ci sono, il passaggio decisivo resta amministrativo

Ventiquattro gigawatt di progetti rinnovabili e circa 33 miliardi di euro di investimenti attendono ancora passaggi decisivi presso il Ministero della Cultura e la Presidenza del Consiglio. È il quadro richiamato da ANIE Rinnovabili l’11 novembre 2026, sulla base dei dati del Ministero dell’Ambiente aggiornati al 31 agosto. Una fotografia dei procedimenti in sospeso, non un bilancio di capitali già perduti o di impianti che potrebbero entrare tutti subito in funzione.

Su questo terreno arriva l’appello di Rinnovabili per l’Italia, rilanciato il 24 novembre alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La rete chiede un incontro urgente e un programma verificabile: tempi certi, amministrazioni più attrezzate, regole stabili e infrastrutture capaci di accompagnare i nuovi impianti. Non soltanto più autorizzazioni, dunque, ma condizioni che permettano ai progetti di diventare produzione elettrica.

Perché più pareri ambientali non bastano

L’attività tecnica è aumentata. Nei primi otto mesi del 2026 la Commissione PNRR-PNIEC ha espresso 308 pareri di valutazione d’impatto ambientale, oltre il 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. I progetti interessati valgono circa 19,5 GW e investimenti superiori a 36 miliardi di euro. Questi numeri, riportati anche in un’interrogazione parlamentare, misurano il lavoro delle valutazioni, non altrettanta potenza già autorizzata e collegata alla rete.

La distanza emerge guardando l’intero percorso: dal 2021 all’agosto 2026 sono stati esaminati progetti per oltre 67 GW. Accanto ai 24 GW ancora in definizione presso Cultura e Presidenza del Consiglio, altri 4 GW risultavano nella fase conclusiva dell’istruttoria al Ministero dell’Ambiente. Accelerare un passaggio non equivale a completare l’iter: il tema è anche il coordinamento tra uffici e amministrazioni chiamati a decidere in momenti diversi.

Le installazioni crescono, ma la domanda corre di più

Il quadro non coincide però con un arresto delle installazioni. Secondo i dati diffusi da Terna il 23 novembre, nei primi dieci mesi del 2026 sono entrati in esercizio circa 6,2 GW di nuova capacità rinnovabile. Nello stesso periodo il fabbisogno elettrico italiano è aumentato del 4,7%, mentre la produzione delle fonti rinnovabili è salita dello 0,6%. Le fonti pulite hanno soddisfatto il 41,6% della domanda nazionale.

A spiegare la differenza contribuisce l’andamento delle singole tecnologie: tra gennaio e ottobre il fotovoltaico ha prodotto il 20,3% in più e l’eolico il 3,5% in più, mentre l’idroelettrico ha perso il 20,3%, in un contesto di minore disponibilità d’acqua. Potenza installata ed energia prodotta non avanzano necessariamente insieme: il risultato complessivo può risentire della flessione di una fonte anche quando altre aumentano sensibilmente il proprio contributo.

Ottobre rende visibile questa differenza. La domanda è rimasta sostanzialmente stabile rispetto a un anno prima, con un aumento dello 0,4%, ma la generazione rinnovabile è diminuita del 4,2%. Il fotovoltaico è cresciuto del 18,8%, mentre eolico e idroelettrico sono scesi rispettivamente del 20% e del 22,2%. Nel mese le rinnovabili hanno coperto il 37,7% del fabbisogno.

Dagli impianti alle bollette: le richieste delle imprese

La rete collega lo sviluppo delle rinnovabili alla sicurezza energetica e alla competitività industriale. Nel suo appello sostiene che una maggiore produzione nazionale da sole e vento possa ridurre l’esposizione ai combustibili importati e agli shock internazionali. È l’obiettivo dichiarato dai promotori, non la promessa di uno sconto immediato o quantificato per ciascuna famiglia e ciascuna impresa. Il documento chiede che i benefici diventino visibili anche nelle forniture elettriche.

Tra gli strumenti indicati figurano aste regolari e contratti di acquisto dell’elettricità a lungo termine, i PPA. Il punto, per le aziende, è rendere più prevedibili i costi energetici su un orizzonte pluriennale. L’effetto finale sulle bollette non dipende però soltanto dalla quantità di energia rinnovabile disponibile: contano anche le condizioni delle forniture e i costi delle reti e del sistema. Nell’appello non compare una riduzione uniforme garantita agli utenti.

Comunità energetiche, la domanda di procedure accessibili

Un altro fronte riguarda le comunità energetiche rinnovabili. Le organizzazioni chiedono procedure più semplici e assistenza tecnica gratuita, soprattutto per i piccoli Comuni e per le realtà che dispongono di minori risorse amministrative. La proposta comprende la conferma degli incentivi oltre il 2027 e benefici economici per i territori che ospitano gli impianti. Sono richieste rivolte all’Esecutivo, da non confondere con nuove agevolazioni già operative.

La partecipazione dei territori entra così nel programma accanto alla capacità produttiva. La rete propone regole nazionali trasparenti su compensazioni e sconti energetici per le comunità ospitanti, forme di azionariato popolare e un tavolo permanente di confronto. Quest’ultimo dovrebbe coinvolgere soggetti sociali, sindacali, economici e ambientali, con il compito di verificare l’attuazione degli interventi e monitorare la diffusione delle fonti rinnovabili.

Reti e accumuli completano il quadro

L’appello comprende investimenti nelle reti e nei sistemi di accumulo: infrastrutture che i promotori considerano parte dello stesso percorso di sviluppo degli impianti. La richiesta alle istituzioni, quindi, non si esaurisce nello smaltimento delle pratiche autorizzative, ma riguarda anche la capacità di accompagnare la nuova produzione.

Sul fronte degli accumuli, il comunicato Terna del 23 novembre fotografa una capacità elettrochimica complessiva di 20,2 GWh, distribuita su oltre un milione di sistemi. Gli impianti di grande taglia hanno raggiunto 7,4 GWh di capacità di accumulo e 2,1 GW di potenza nominale.

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