🌐 Anthropic in Borsa raccoglie 81,3 miliardi di dollari e supera SpaceX. Il debutto al Nasdaq porta la valutazione diluita intorno a 2.000 miliardi, ma la seduta termina a +17%, sotto il prezzo di apertura.

Il debutto record e la frenata durante la seduta

L’IPO più grande di sempre, un’apertura in forte rialzo e poi un arretramento che ridimensiona l’entusiasmo iniziale. Anthropic ha chiuso il debutto al Nasdaq del 19 novembre 2026 a 97,17 dollari per azione, circa il 17% sopra il prezzo di collocamento di 83 dollari. È questo il dato aggiornato che completa il racconto dell’esordio della società di intelligenza artificiale dietro Claude: il rialzo del 34% descrive l’apertura, non il risultato finale della giornata.

Il primo scambio era avvenuto a 111,50 dollari, portando la valutazione pienamente diluita intorno a 2.000 miliardi di dollari. Alla chiusura, lo stesso parametro si attestava invece intorno a 1.770 miliardi. La differenza è rilevante: la soglia raggiunta al debutto non è rimasta invariata fino al termine degli scambi. Anthropic ha conservato un guadagno consistente rispetto all’offerta, ma ha perso terreno rispetto al prezzo pagato dai primi compratori sul mercato.

Gli 81,3 miliardi dell’offerta e il sorpasso su SpaceX

Il primato riguarda innanzitutto le dimensioni del collocamento. L’offerta ha coinvolto 980 milioni di azioni a 83 dollari ciascuna, per un controvalore lordo di circa 81,3 miliardi di dollari. Anthropic supera così SpaceX, che con la quotazione di giugno aveva raccolto circa 75 miliardi. Il confronto misura il denaro mobilitato attraverso l’offerta iniziale: non il fatturato delle due aziende, né il valore complessivo attribuito loro dagli investitori.

La domanda ha permesso di aumentare sia il prezzo sia il numero dei titoli offerti. La forchetta iniziale era compresa tra 70 e 78 dollari, mentre il quantitativo previsto era di 825 milioni di azioni. Il prezzo definitivo è dunque arrivato sopra il limite superiore e il volume dell’offerta è cresciuto di circa il 19%. Sono due elementi concreti che documentano l’interesse raccolto prima dell’avvio delle contrattazioni.

Accanto all’IPO figura un collocamento privato separato da 26 miliardi, che porta il controvalore complessivo delle due operazioni a circa 107,3 miliardi. È importante non sommare queste cifre indistintamente sotto l’etichetta dell’offerta pubblica. Il finanziamento privato costituisce una componente aggiuntiva dell’operazione, mentre il record del debutto viene indicato sulla base degli 81,3 miliardi dell’IPO.

Valutazione e raccolta non sono la stessa cosa

Anche i numeri sulla valutazione richiedono attenzione. Al prezzo di collocamento, Anthropic valeva circa 1.500 miliardi su base pienamente diluita, contro circa 1.100 miliardi su base non diluita. Il primo calcolo considera anche strumenti come opzioni e azioni vincolate. Specificare il criterio evita confronti impropri: due valori diversi possono descrivere la stessa società nello stesso momento, senza essere necessariamente in contraddizione.

I circa 2.000 miliardi associati all’apertura rappresentavano quindi una valutazione pienamente diluita ricavata dal prezzo di mercato, non denaro entrato nelle casse aziendali. Sul versante della raccolta, inoltre, l’offerta comprendeva titoli venduti dalla società e titoli ceduti da azionisti esistenti. Il prospetto chiarisce che Anthropic non riceve i proventi delle vendite effettuate da questi ultimi: anche per questo, controvalore lordo e risorse nette disponibili non coincidono.

Claude e la crescita sotto esame

La società arriva al mercato pubblico dopo una rapida espansione nell’intelligenza artificiale. Fondata nel 2021 da un gruppo proveniente da OpenAI, ha tra i protagonisti Dario e Daniela Amodei ed è conosciuta soprattutto per Claude. La quotazione aggiunge un passaggio alla sua trasformazione: un’impresa cresciuta attraverso finanziamenti privati entra ora nel confronto quotidiano con gli investitori di Borsa.

I conti mostrano dimensioni ormai molto lontane da quelle di una piccola startup. Nei primi nove mesi del 2026 Anthropic ha registrato ricavi per 33,2 miliardi di dollari, contro 2,5 miliardi nello stesso periodo del 2025. La perdita operativa è scesa da 5,2 a 1,3 miliardi. Nel prospetto, tuttavia, la società avverte che non si aspetta di mantenere tassi di crescita comparabili e non garantisce che i ricavi continuino ad aumentare.

Un’altra cifra citata nei documenti è quella degli 81 miliardi di ricavi annualizzati al 31 ottobre. Non è il fatturato consuntivo dell’intero 2026, ma un indicatore del ritmo raggiunto dall’attività. La distinzione conta soprattutto quando si confrontano la velocità di espansione commerciale e il valore assegnato all’azienda: trattare una misura annualizzata come un risultato già realizzato altererebbe la lettura dei conti.

Una corsa separata dal resto di Wall Street

Il debutto positivo non ha trascinato il mercato americano. Nella stessa seduta i principali indici hanno chiuso in forte ribasso, mentre Anthropic conservava parte del premio sull’offerta. La divergenza impedisce di leggere il successo del collocamento come una risposta definitiva ai dubbi sull’intero settore: l’interesse per una singola quotazione e l’andamento generale dei titoli tecnologici hanno seguito direzioni differenti.

La destinazione dei fondi è indicata nel prospetto: esigenze aziendali generali, capitale circolante, spese operative, investimenti in capacità di calcolo e infrastrutture, assunzione e mantenimento di personale qualificato. Anthropic contempla anche possibili acquisizioni o investimenti, senza indicare accordi rilevanti già assunti. Il documento precisa inoltre che la società non ha mai distribuito dividendi in contanti e non prevede di pagarne nel prossimo futuro.

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