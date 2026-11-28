🌐 Le Sezioni Unite della Cassazione ammettono la cedolare secca anche quando un’abitazione è affittata a imprese o professionisti. Decisivi il profilo del proprietario e l’utilizzo effettivo dell’alloggio, anche a uso foresteria.

L’impresa inquilina non esclude la cedolare

Affittare una casa a una società non impedisce, da solo, di scegliere la cedolare secca. Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 29947 depositata il 24 novembre 2026, hanno chiarito il punto che divideva proprietari e amministrazione finanziaria: per accedere al regime sostitutivo occorre guardare al locatore e all’effettiva destinazione abitativa dell’immobile, non semplicemente alla qualifica di chi firma il contratto come inquilino.

La decisione interessa anche le locazioni a uso foresteria, nelle quali il soggetto che prende in affitto l’appartamento lo mette a disposizione di altre persone. Il fatto che a vivere nell’alloggio siano soggetti diversi dal conduttore contrattuale non costituisce un ostacolo autonomo. Resta invece essenziale che l’immobile sia realmente utilizzato come abitazione: la pronuncia non trasforma qualsiasi affitto a un’impresa in una locazione ammessa alla cedolare.

La distinzione decisiva riguarda il proprietario

Il perimetro resta quello dell’articolo 3 del decreto legislativo 23/2011. La scelta riguarda il proprietario, o il titolare di un diritto reale di godimento, di un immobile abitativo locato per finalità abitative. È un regime facoltativo: non scatta automaticamente quando viene sottoscritto il contratto e non è un beneficio fiscale attribuito alla società che sostiene il costo dell’affitto.

Il requisito soggettivo non scompare. Il locatore deve essere una persona fisica che concede l’immobile fuori dall’esercizio di impresa, arte o professione. Anche l’inquadramento dell’unità immobiliare conserva il suo peso: la documentazione dell’Agenzia delle Entrate individua le categorie abitative da A/1 ad A/11, escludendo A/10, riservata a uffici e studi privati. L’apertura ai conduttori imprenditoriali non elimina queste condizioni.

Perché il Fisco aveva sostenuto una lettura diversa

Il nodo nasce dall’interpretazione dell’esclusione prevista per le locazioni effettuate nell’esercizio di attività economiche. Con la circolare 26/E del 1° giugno 2011, l’amministrazione finanziaria aveva attribuito rilievo anche all’attività del conduttore, escludendo i contratti abitativi conclusi con imprenditori o lavoratori autonomi. Questa impostazione era stata successivamente richiamata nella prassi, mantenendo distinta la disciplina degli immobili abitativi da quella prevista per specifiche locazioni commerciali.

Un precedente favorevole ai proprietari era già arrivato con la sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024. La Cassazione aveva affermato che l’esclusione riguarda l’attività del locatore, non quella del conduttore. L’orientamento era stato ribadito anche in una successiva decisione della Sezione tributaria. L’intervento delle Sezioni Unite arriva dunque dopo pronunce che avevano già contestato l’equiparazione, ai fini del regime fiscale, fra chi concede e chi prende in affitto l’abitazione.

Quali imposte sostituisce e come si calcola

Sul piano economico, la cedolare prende il posto dell’Irpef sui canoni e delle relative addizionali, oltre che delle imposte di registro e di bollo sul contratto. La disciplina comprende anche registro e bollo su risoluzioni e proroghe. Non si tratta quindi di uno sconto applicato a una singola voce, ma di un diverso sistema di tassazione del reddito da locazione, scelto dal titolare dell’immobile in alternativa a quello ordinario.

Per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero, l’aliquota ordinaria indicata dall’Agenzia delle Entrate è il 21% del canone annuo stabilito dalle parti. La natura imprenditoriale dell’inquilino non introduce un’aliquota speciale. A titolo puramente aritmetico, su un canone annuo di 12.000 euro il 21% corrisponde a 2.520 euro: è un esempio di calcolo dell’imposta, non una stima del risparmio rispetto all’Irpef del singolo proprietario.

L’opzione resta necessaria, così come la rinuncia agli aumenti

La scelta della cedolare può essere effettuata alla registrazione e, per gli affitti pluriennali, anche negli anni successivi attraverso il modello RLI. L’ammissione del conduttore impresa non sostituisce questi adempimenti. Per un contratto già esistente, il principio riconosciuto dalla Cassazione e l’esercizio concreto dell’opzione restano quindi due piani distinti: il primo riguarda l’accesso al regime, il secondo le modalità con cui il proprietario manifesta la scelta fiscale.

C’è inoltre una contropartita precisa: per il periodo coperto dall’opzione il locatore deve rinunciare agli aggiornamenti del canone, compresi quelli collegati agli indici Istat. La rinuncia va comunicata al conduttore; la guida dell’Agenzia precisa che la raccomandata non è obbligatoria se il contratto contiene già espressamente la rinuncia a qualsiasi aggiornamento. È un elemento del regime da considerare insieme alla tassazione sostitutiva.

La controversia sugli appartamenti destinati alla Luiss

Il caso esaminato dalle Sezioni Unite riguarda contratti stipulati il 1° ottobre 2012 fra una proprietaria privata e l’Università Luiss Guido Carli. Gli immobili erano destinati ad abitazione e alloggio temporaneo di persone legate all’ateneo da rapporti di lavoro o collaborazione. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato il mancato pagamento dell’imposta di registro per le annualità dal 2013 al 2015, disconoscendo l’applicazione della cedolare secca.

Il dispositivo non equivale a un rimborso generalizzato per tutti i proprietari che abbiano affittato a imprese. Nei giudizi riuniti, la Corte ha accolto parzialmente due ricorsi della contribuente, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, e ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.

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