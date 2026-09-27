La settimana del 21-26 settembre-MetroDomenicale

Iran, Trump-Xi e Italia-Belgio

🌐 La crisi nello Stretto di Hormuz domina la diplomazia internazionale, mentre il vertice Trump-Xi rilancia il confronto tra Stati Uniti e Cina. In Italia irrompono la maxi-truffa realizzata con l’intelligenza artificiale, l’omicidio di Torino e l’attività dell’Etna, mentre sul campo sportivo l’Italia di Roberto Mancini riparte con una sconfitta per 2-0 contro il Belgio.

Iran, Hormuz e la diplomazia dei sette giorni

La settimana internazionale si chiude ancora una volta intorno allo Stretto di Hormuz, il passaggio marittimo strategico attraverso il quale transitano enormi quantità di petrolio e gas destinati ai mercati mondiali.

Tra il 21 e il 26 settembre il confronto tra Stati Uniti e Iran ha alternato minacce militari, trattative indirette e una proposta diplomatica destinata a diventare il principale elemento politico degli ultimi giorni.

Teheran ha proposto un percorso di sette giorni per arrivare alla riapertura dello Stretto e alla cessazione delle ostilità. Il piano iraniano prevedeva, secondo quanto comunicato dalle autorità di Teheran, la rimozione del blocco sui porti, il congelamento delle operazioni militari e la ripresa dei negoziati sul programma nucleare.

La proposta è arrivata mentre le delegazioni iraniana e statunitense erano impegnate negli appuntamenti dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha sostenuto che il conto dei sette giorni sarebbe partito dall’accettazione americana del piano.

La crisi non ha però trovato una soluzione entro la fine della settimana. Il 26 settembre Donald Trump ha dichiarato di avere respinto la proposta iraniana, mantenendo aperto il confronto sulle condizioni necessarie per una possibile intesa.

Il dossier nucleare resta uno dei punti più delicati. Teheran ha ribadito di non voler rinunciare ai propri diritti sul nucleare, mentre Washington continua a chiedere garanzie che impediscano all’Iran di sviluppare un’arma nucleare.

Il petrolio segue le notizie diplomatiche

L’incertezza sullo Stretto di Hormuz si è riflessa direttamente sui mercati energetici.

Il petrolio ha alternato forti movimenti durante la settimana, reagendo alle notizie provenienti dal Medio Oriente. Le ipotesi di un accordo e di una possibile riapertura del traffico marittimo hanno favorito una diminuzione dei prezzi, mentre le notizie riguardanti nuove tensioni hanno alimentato nuovamente la pressione rialzista.

Il 25 settembre il Brent ha chiuso a 104,32 dollari al barile, mentre il WTI si è fermato a 92,41 dollari.

Hormuz rimane quindi il punto nel quale geopolitica, sicurezza marittima ed economia mondiale si sovrappongono.

Trump e Xi, il vertice che non scioglie i nodi tra Washington e Pechino

Il secondo grande appuntamento internazionale della settimana è stato l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping.

Il presidente cinese è arrivato negli Stati Uniti per una visita di Stato iniziata il 23 settembre e conclusa il 25, culminata con il vertice alla Casa Bianca.

Il confronto ha riguardato commercio, tecnologia, intelligenza artificiale, Taiwan e crisi internazionali, compresa la guerra in Medio Oriente.

Il rapporto tra Washington e Pechino resta caratterizzato da una combinazione di cooperazione economica e competizione strategica. La prosecuzione della tregua commerciale ha evitato un nuovo immediato inasprimento dei rapporti, ma non ha eliminato le questioni più difficili.

Intelligenza artificiale e semiconduttori

La tecnologia è ormai uno dei principali terreni della rivalità tra Stati Uniti e Cina.

L’intelligenza artificiale, i semiconduttori e le infrastrutture digitali hanno occupato una parte importante del confronto. I due Paesi hanno discusso della necessità di mantenere aperti canali di comunicazione anche su una tecnologia destinata a modificare profondamente economia, industria e sicurezza.

Il vertice ha inoltre evidenziato il peso crescente della Cina nella gestione delle crisi internazionali. Trump ha discusso con Xi anche della situazione iraniana e della necessità di esercitare pressione su Teheran.

Non è arrivata una soluzione definitiva sui dossier più delicati, ma il dialogo diretto tra i due leader ha evitato che il confronto commerciale e strategico producesse un nuovo immediato salto di tensione.

Italia-Belgio 0-2, il ritorno di Mancini parte in salita

La principale notizia sportiva italiana della settimana è arrivata dall’Olimpico di Roma.

Il 25 settembre l’Italia ha perso 2-0 contro il Belgio nella prima partita della Nations League. La gara segnava il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale.

Il Belgio ha sbloccato il risultato al 20’ con Mika Godts. L’Italia ha sofferto soprattutto nella prima parte della partita, lasciando agli avversari diverse occasioni e affidandosi anche agli interventi di Gianluigi Donnarumma.

Nella ripresa gli Azzurri hanno aumentato la pressione e hanno cercato il pareggio. Proprio nel momento nel quale la partita sembrava poter cambiare, però, il Belgio ha trovato il raddoppio con Dodi Lukébakio.

Il 2-0 ha chiuso la gara e consegnato al Belgio i primi tre punti del gruppo A1. Nell’altra partita del girone la Francia ha battuto la Turchia 1-0.

Per l’Italia la Nations League prosegue con un calendario ravvicinato e con una rosa profondamente rinnovata rispetto alla precedente esperienza di Mancini.

La maxi-truffa con l’intelligenza artificiale: 95 milioni trasferiti

Una delle notizie italiane più rilevanti della settimana riguarda una frode finanziaria nella quale l’intelligenza artificiale è stata utilizzata per imitare l’identità e la voce di persone reali.

L’ex presidente di Fideuram Paolo Molesini è stato indotto a disporre trasferimenti per un valore complessivo vicino ai 95 milioni di euro attraverso una complessa operazione costruita con messaggi WhatsApp, comunicazioni digitali e una voce clonata artificialmente.

I truffatori hanno fatto apparire come autentiche comunicazioni provenienti da dirigenti e professionisti conosciuti dalla vittima. La voce di un avvocato è stata replicata con strumenti di intelligenza artificiale, rendendo più credibile la richiesta di procedere con i trasferimenti.

Una parte molto consistente del denaro è stata recuperata grazie all’intervento dei sistemi di collaborazione bancaria internazionale. Restano però circa 36 milioni di euro da rintracciare.

Una quota del denaro è stata trasformata in criptovalute, rendendo più complessa la ricostruzione dei flussi finanziari.

Il caso è particolarmente significativo perché dimostra come le frodi basate sull’identità digitale siano passate dalla semplice falsificazione di email e documenti alla replica della voce umana.

Torino, tre persone fermate per l’omicidio di un uomo di 39 anni

La cronaca italiana ha avuto uno dei suoi casi più drammatici a Torino.

Nella notte tra il 24 e il 25 settembre la polizia ha trovato il corpo di un uomo di 39 anni all’interno di un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna.

Il cadavere era stato nascosto in grossi sacchi. Accanto ai resti sono stati trovati anche alcuni coltelli.

L’allarme era partito da una telefonata al numero di emergenza. Una donna aveva segnalato che il figlio aveva fatto del male a una persona. Gli investigatori sono arrivati prima nell’abitazione della donna e successivamente hanno raggiunto l’appartamento di via Gulli nel quale è stato trovato il corpo.

Nel corso delle indagini sono state fermate tre persone: un giovane ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio e due donne coinvolte, secondo le ipotesi investigative della fase iniziale, nelle attività successive al delitto.

Gli accertamenti sono proseguiti per ricostruire la dinamica della morte, il movente e il ruolo dei diversi soggetti coinvolti.

Italia, il confronto sulla scuola e le nuove regole

Sul fronte italiano, la settimana ha visto proseguire il confronto sul provvedimento dedicato alla scuola.

Tra le misure discusse figurano interventi sull’integrazione linguistica, sulla presenza di studenti stranieri nelle classi e sull’utilizzo di indumenti che coprono integralmente il volto negli istituti scolastici.

Il dibattito si è inserito in un confronto più ampio sul rapporto tra scuola, integrazione e identità culturale.

Parallelamente, è proseguita la discussione sull’organizzazione del nuovo anno scolastico e sulle misure necessarie per rafforzare l’insegnamento della lingua italiana agli studenti che ne hanno maggiore necessità.

Etna, la cenere blocca il traffico aereo di Catania

La settimana si chiude in Italia con una nuova fase di attività dell’Etna.

Il 26 settembre il vulcano ha prodotto una consistente emissione di cenere dal cratere di Nord-Est. La nube si è dispersa verso sud e ha raggiunto un’altezza di circa quattro chilometri.

L’emissione ha avuto conseguenze immediate sull’aeroporto di Catania.

Le autorità aeroportuali hanno sospeso le operazioni di volo a causa della presenza di cenere nello spazio aereo. Diversi collegamenti sono stati modificati e alcuni voli sono stati dirottati verso altri aeroporti siciliani.

Le restrizioni sono state progressivamente aggiornate durante la giornata in funzione dell’evoluzione dell’attività vulcanica e della direzione della nube.

L’Etna torna così al centro della cronaca nazionale non soltanto per l’attività eruttiva, ma anche per le conseguenze sulla mobilità della Sicilia orientale.

Mondo, l’Ucraina resta al centro della diplomazia

La guerra in Ucraina ha continuato a produrre attacchi e iniziative diplomatiche.

Durante la settimana Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di coinvolgere maggiormente la Cina nel tentativo di esercitare influenza sulla Russia.

La richiesta è arrivata durante gli incontri internazionali legati all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, mentre continuavano gli attacchi russi contro diverse aree dell’Ucraina.

Il tema della Cina è particolarmente rilevante perché Pechino mantiene rapporti politici ed economici con Mosca e viene considerata da Kiev e Washington un interlocutore in grado di incidere sul comportamento russo.

Nonostante i nuovi tentativi diplomatici, entro il 26 settembre non è emerso un accordo capace di fermare il conflitto.

Papa Leone XIV in Francia

Il primo viaggio di Papa Leone XIV in Francia ha rappresentato uno degli appuntamenti internazionali più importanti degli ultimi giorni.

Il pontefice è arrivato nel Paese il 25 settembre e ha incontrato il presidente Emmanuel Macron e altre autorità istituzionali.

Il viaggio ha avuto una forte dimensione religiosa, ma anche una componente politica e sociale legata ai temi della pace, della crisi internazionale, dell’intelligenza artificiale e del ruolo della Chiesa nella società contemporanea.

Il 26 settembre Leone XIV ha partecipato agli appuntamenti di Parigi e ha successivamente raggiunto Lourdes.

La presenza del pontefice in Francia ha attirato grandi folle, con migliaia di persone lungo le strade attraversate dal corteo papale.

Calcio europeo, quattro grandi leghe chiedono una riforma della FIFA

La governance del calcio internazionale è diventata uno dei temi sportivi della settimana.

Premier League, Bundesliga, LaLiga e Serie A hanno chiesto congiuntamente una profonda revisione del sistema di governance della FIFA.

Il confronto riguarda soprattutto il modo nel quale vengono assunte le decisioni strategiche e il rapporto tra FIFA, federazioni nazionali, confederazioni, leghe e altre componenti del calcio.

La richiesta è arrivata dopo mesi di tensione intorno alla gestione delle iniziative commerciali e istituzionali dell’organizzazione mondiale.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva annunciato l’intenzione di aprire un processo di revisione della governance, includendo anche una valutazione indipendente delle strutture decisionali.

La presa di posizione delle quattro principali leghe europee porta ora il tema al centro del dibattito calcistico internazionale.

Economia, il petrolio resta il termometro della crisi

L’andamento dei mercati energetici è rimasto strettamente legato agli sviluppi della crisi mediorientale.

Il petrolio ha risposto alle notizie provenienti da Iran, Stati Uniti e Stretto di Hormuz, con oscillazioni determinate dalle prospettive di una riapertura del passaggio marittimo.

Il Brent è rimasto sopra quota 100 dollari nella parte finale della settimana, mentre il WTI ha mantenuto valori prossimi ai 90 dollari.

La situazione resta particolarmente importante per i Paesi europei, perché un periodo prolungato di prezzi elevati dell’energia può aumentare i costi di trasporto e produzione e trasferire nuove pressioni sui prezzi al consumo.

Bangkok dichiara l’emergenza per le inondazioni

Sul fronte ambientale e meteorologico, una delle notizie internazionali più rilevanti della parte finale della settimana arriva dalla Thailandia.

Bangkok ha dichiarato lo stato di emergenza per le inondazioni dopo quasi due giorni di piogge intense.

Canali e corsi d’acqua hanno raggiunto livelli critici e diverse strade della capitale sono state sommerse.

Le autorità hanno predisposto interventi per gestire le aree maggiormente colpite e mantenere operativi i servizi essenziali.

L’evento ha riportato l’attenzione sulla vulnerabilità della capitale thailandese alle precipitazioni estreme e agli allagamenti urbani.