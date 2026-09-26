Rete neonazista di minorenni in Italia: 17 perquisizioni

🌐 Una rete suprematista e neonazista composta in larga parte da minorenni è finita al centro di una vasta operazione in Italia. Sono 17 le persone indagate e sottoposte a perquisizione, tra cui 14 minorenni e 3 maggiorenni. Al centro dell’inchiesta ci sono propaganda razzista e antisemita, esaltazione di Hitler e delle SS, diffusione di contenuti legati ad attentati terroristici e, secondo gli investigatori, anche materiale relativo all’addestramento e alla preparazione di azioni violente.

L’operazione accende nuovamente i riflettori sulla radicalizzazione online dei giovanissimi, un fenomeno che negli ultimi anni ha spinto le forze di polizia a intensificare il monitoraggio di social network, piattaforme di messaggistica e comunità digitali frequentate da adolescenti attratti da ideologie estremiste.

Operazione contro una rete suprematista e neonazista

Le attività investigative hanno portato all’esecuzione di 17 decreti di perquisizione personale, domiciliare e informatica in diverse aree del territorio nazionale.

L’operazione è stata condotta dalla Digos di Verona, coordinata dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione, con il coinvolgimento di altre articolazioni della Digos e del Ros dei Carabinieri. Le attività sono state eseguite nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalle Procure di Roma, compresa quella per i minorenni, e dalla Procura di Venezia.

La dimensione nazionale dell’intervento è uno degli elementi che caratterizzano l’indagine. Gli indagati risultano infatti residenti in diverse parti d’Italia e sarebbero entrati in contatto attraverso gruppi e canali online nei quali, secondo gli investigatori, venivano condivisi contenuti riconducibili all’estremismo suprematista, accelerazionista e neonazista.

Il dato che colpisce maggiormente è quello anagrafico: 14 dei 17 soggetti coinvolti sono minorenni.

Non si tratta, tuttavia, di condanne. Le persone sottoposte alle perquisizioni sono indagate e la loro eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

Hitler, SS e propaganda razzista nelle chat

Secondo quanto emerso dall’inchiesta, uno dei principali filoni di attività dei gruppi monitorati riguardava la propaganda neonazista e suprematista.

Nei canali sarebbero stati pubblicati contenuti di esaltazione di Adolf Hitler e delle SS, insieme a messaggi razzisti e antisemiti e materiale riconducibile alla negazione dell’Olocausto.

L’obiettivo, secondo la ricostruzione investigativa, non sarebbe stato soltanto quello di condividere immagini o slogan estremisti. Le chat avrebbero costituito uno spazio nel quale consolidare una precisa visione ideologica, costruendo una contrapposizione tra chi veniva considerato appartenente alla cosiddetta “razza bianca” e altre comunità.

Tra i bersagli dell’odio individuati dagli investigatori figurerebbero ebrei, persone di colore e membri della comunità LGBTQ+.

È proprio questo passaggio a rendere particolarmente rilevante l’indagine: la propaganda non sarebbe rimasta confinata alla celebrazione del passato nazista, ma avrebbe alimentato messaggi di discriminazione e violenza rivolti verso gruppi specifici.

I video dei terroristi e l’esaltazione delle stragi

Un altro elemento emerso dagli accertamenti riguarda la diffusione di video e manifesti realizzati da noti terroristi suprematisti.

Tra le figure citate nelle attività investigative compare Brenton Tarrant, autore degli attentati del 2019 contro due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda.

Secondo gli investigatori, nei gruppi venivano riproposti materiali relativi agli attentati e contenuti nei quali le azioni dei terroristi venivano presentate in chiave celebrativa.

La condivisione di questo tipo di materiale assume un peso particolare nell’ottica della prevenzione antiterrorismo perché, oltre alla dimensione ideologica, può contribuire alla normalizzazione della violenza politica e razziale.

Gli investigatori hanno inoltre riferito della circolazione di contenuti relativi a tecniche di azione violenta e alla realizzazione di ordigni artigianali. Il tema è particolarmente delicato perché riguarda non soltanto la propaganda, ma la possibile trasformazione dell’estremismo digitale in comportamenti concreti.

Perquisizioni in tutta Italia: cosa è stato sequestrato

Durante le operazioni sono stati acquisiti diversi materiali ritenuti utili agli approfondimenti investigativi.

Tra gli oggetti sequestrati figurano armi bianche, vessilli e oggettistica riconducibile alla simbologia nazista, oltre a numerosi dispositivi elettronici.

Computer, smartphone e altri device possono rappresentare una parte fondamentale di questo tipo di indagini. Nei procedimenti legati alla radicalizzazione online, infatti, la ricostruzione delle conversazioni e dei rapporti tra gli utenti permette agli investigatori di verificare l’origine dei contenuti, la frequenza degli scambi e l’eventuale passaggio dalla semplice condivisione ideologica alla pianificazione di condotte concrete.

Il materiale informatico sarà quindi uno degli elementi centrali degli accertamenti successivi alle perquisizioni.

Il ruolo dei social nella radicalizzazione dei minorenni

La vicenda riporta al centro una questione più ampia: come avviene la radicalizzazione degli adolescenti nell’era dei social e delle chat private?

Il web offre agli estremismi una caratteristica particolarmente favorevole alla propaganda: la possibilità di raggiungere rapidamente persone molto giovani, creare comunità chiuse e rafforzare progressivamente convinzioni condivise.

La Polizia di Stato ha già evidenziato in precedenti attività investigative come il web possa rappresentare un vettore importante per indottrinamento, proselitismo e addestramento radicale, soprattutto quando gli utenti più giovani entrano in contatto con comunità virtuali organizzate.

Il passaggio può essere graduale. Si può partire dalla semplice condivisione di meme o simboli, arrivare alla pubblicazione di contenuti propagandistici e, in alcuni casi, approdare alla frequentazione di ambienti nei quali la violenza viene presentata come strumento legittimo.

È proprio questo percorso che rende complesso il lavoro degli investigatori: non ogni contenuto estremista produce automaticamente una condotta criminale, ma alcune reti digitali possono diventare luoghi di proselitismo e radicalizzazione.

Dalla propaganda all’addestramento: il confine più delicato

Uno degli aspetti più sensibili dell’inchiesta riguarda la presenza, nei gruppi monitorati, di manuali e materiali relativi all’autodifesa, alle armi e alla preparazione di azioni violente.

Le autorità hanno riferito anche della circolazione di istruzioni relative alla realizzazione di ordigni artigianali.

Questo elemento rappresenta uno dei punti sui quali gli investigatori dovranno ora concentrare gli approfondimenti per stabilire natura, provenienza e utilizzo dei materiali rinvenuti e condivisi.

La differenza tra propaganda e preparazione concreta di un’attività violenta è infatti fondamentale anche dal punto di vista giudiziario. Per questo la fase successiva alle perquisizioni sarà determinante per comprendere quale fosse l’effettivo livello di organizzazione della rete e quale ruolo avesse ciascun indagato.

Perché l’età degli indagati è un elemento centrale

Il coinvolgimento di 14 minorenni su 17 persone complessivamente sottoposte a perquisizione rappresenta uno degli aspetti più significativi della vicenda.

La presenza di adolescenti in ambienti estremisti non è un fenomeno completamente nuovo. Le attività investigative degli ultimi anni hanno già portato all’attenzione delle autorità numerosi casi di giovani intercettati in contesti suprematisti, neonazisti, accelerazionisti e, in altri procedimenti, jihadisti.

L’età modifica anche il quadro giudiziario e impone particolare attenzione alla distinzione tra responsabilità individuali, dinamiche di gruppo e percorsi di radicalizzazione.

Per gli investigatori, inoltre, comprendere come un adolescente sia entrato in una determinata comunità online può essere importante quanto ricostruire ciò che ha pubblicato.

Due gruppi al centro dell’indagine

Secondo le informazioni diffuse nell’ambito dell’operazione, gli indagati risultavano collegati a due specifici ambienti digitali indicati come “Chat del Nuovo Ordine Europeo” e “Fronte Fascista Italiano”.

Nel primo sarebbero circolati contenuti riconducibili alla supremazia della razza bianca, all’antisemitismo e al negazionismo dell’Olocausto, oltre a materiale collegato agli attentati suprematisti.

Nel secondo ambiente sarebbero invece comparsi messaggi di odio contro diverse minoranze, insieme a propaganda neonazista e contenuti relativi alla violenza.

L’esistenza di questi spazi virtuali mostra come la rete possa consentire a persone geograficamente lontane di entrare rapidamente in contatto e condividere una comune identità ideologica.

Cosa succede ora agli indagati

Le perquisizioni rappresentano una fase dell’indagine e non equivalgono a una dichiarazione di colpevolezza.

Gli accertamenti dovranno ora analizzare il materiale sequestrato, ricostruire i rapporti tra i diversi soggetti e verificare le singole posizioni.

Per i minorenni, inoltre, l’iter giudiziario segue le procedure previste dalla normativa specifica. Saranno quindi gli sviluppi dell’inchiesta e le successive valutazioni dell’autorità giudiziaria a stabilire quali contestazioni resteranno in piedi e quali eventuali responsabilità potranno essere dimostrate.

Il principio della presunzione di innocenza resta centrale fino a una sentenza definitiva.

La nuova sfida dell’estremismo passa dagli adolescenti e dal web

La vicenda mostra infine un cambiamento profondo nella geografia dell’estremismo contemporaneo. Le comunità radicali non hanno più necessariamente bisogno di una sede fisica per organizzarsi, reclutare simpatizzanti o diffondere propaganda.

Una chat può diventare un luogo di aggregazione ideologica, mentre smartphone e social possono trasformarsi negli strumenti attraverso cui un adolescente entra progressivamente in contatto con contenuti sempre più estremi.

L’indagine italiana mette quindi insieme tre elementi particolarmente delicati: giovanissima età degli indagati, propaganda suprematista e contenuti legati alla violenza terroristica.

Ora saranno gli accertamenti giudiziari a chiarire la reale consistenza della rete, il grado di coinvolgimento dei singoli e l’eventuale esistenza di attività concrete oltre alla propaganda digitale. Ma il caso conferma quanto il monitoraggio degli ambienti online sia diventato una componente centrale della prevenzione dell’estremismo e quanto la radicalizzazione dei minorenni rappresenti una delle questioni più complesse per le autorità investigative.