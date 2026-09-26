La prima vera svolta autunnale potrebbe arrivare con la pioggia

🌐 Meteo ottobre, previsioni di Luca Lombroso, prima perturbazione autunnale e possibile svolta tra il 5 e il 12 ottobre: dopo un finale di settembre ancora segnato dall’alta pressione e da temperature sopra la media, i modelli iniziano a delineare un cambio di scenario. La fase più interessante potrebbe arrivare nella seconda settimana del mese, quando correnti occidentali più umide potrebbero riportare piogge diffuse e temporali soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico.

Settembre si avvia alla conclusione con un volto ancora sorprendentemente estivo. L’autunno astronomico è già iniziato, ma l’atmosfera sull’Italia sembra procedere con tempi diversi: l’alta pressione continua infatti a garantire stabilità, cieli spesso sereni e temperature che, soprattutto nelle ore centrali della giornata, possono risultare decisamente elevate per il calendario.

È proprio questo il contrasto che rende particolarmente interessante la tendenza per ottobre 2026. Il passaggio alla nuova stagione non sembra destinato a essere immediato. Prima potrebbe esserci un’ulteriore parentesi mite, seguita da un progressivo aumento dell’instabilità. E le mappe a medio-lungo termine iniziano a indicare una finestra temporale da osservare con attenzione: la settimana dal 5 all’11 ottobre.

L’analisi di Luca Lombroso, meteorologo e redattore per Meteored Italia, si inserisce in uno scenario che trova riscontro anche nelle più recenti previsioni mensili ufficiali. L’Aeronautica Militare, nell’emissione del 25 settembre valida dal 28 settembre al 25 ottobre, indica infatti una prima settimana ancora caratterizzata da condizioni anticicloniche e temperature superiori alla media, seguita da un aumento delle precipitazioni nella settimana 5-11 ottobre.

Fine settembre, l’estate non vuole ancora lasciare l’Italia

Il primo elemento da tenere presente è la configurazione atmosferica prevista negli ultimi giorni di settembre. Un’area di alta pressione tende a mantenere il Mediterraneo centro-occidentale sotto una sorta di protezione, limitando l’ingresso delle perturbazioni atlantiche.

Il risultato è un tempo generalmente stabile e asciutto, con qualche eccezione locale legata soprattutto alla presenza di residua instabilità al Sud o all’avvicinamento di deboli impulsi perturbati verso il Nord-Ovest.

Le temperature rappresentano però l’aspetto più evidente.

Dopo il temporaneo raffreddamento che ha segnato il passaggio verso condizioni più autunnali, l’aria torna infatti a riscaldarsi. Nelle ore pomeridiane possono così riaffacciarsi valori intorno ai 27-29°C, con punte localmente superiori.

Anche le indicazioni dell’Aeronautica Militare descrivono per il periodo 28 settembre-4 ottobre un’anomalia termica positiva sull’intero Paese, particolarmente marcata in alcune aree alpine, sulla Pianura Padana e sul Levante ligure.

Non è quindi ancora il momento di archiviare definitivamente il clima estivo.

Il primo cambiamento arriva con ottobre, ma non sarà ancora l’autunno vero

Il calendario segna il passaggio a ottobre, ma il cambiamento meteorologico potrebbe essere graduale.

Tra 1 e 4 ottobre è possibile l’arrivo di una prima perturbazione atlantica, destinata soprattutto alle regioni settentrionali e a parte del Centro. Le zone maggiormente esposte potrebbero essere quelle alpine, il Nord-Ovest, la Liguria e l’alta Toscana.

Si tratterebbe tuttavia di un primo segnale, non ancora della grande svolta autunnale.

La perturbazione potrebbe infatti avere effetti relativamente limitati e non riuscire a distribuire precipitazioni significative su tutta la Penisola. Al tempo stesso, le temperature rimarrebbero su valori ancora miti, mantenendosi in diversi settori al di sopra delle medie climatologiche.

È un dettaglio importante perché consente di leggere correttamente le mappe: una perturbazione non significa automaticamente l’arrivo dell’autunno pieno.

Il vero cambiamento richiede una modifica più strutturale della circolazione atmosferica, con l’ingresso di correnti occidentali umide e una maggiore frequenza dei passaggi perturbati.

Ed è proprio questo lo scenario che comincia a emergere per la settimana successiva.

5-11 ottobre, la settimana da tenere d’occhio

La finestra temporale più interessante è quella compresa tra lunedì 5 e domenica 11 ottobre.

Secondo la tendenza analizzata da Lombroso, l’alta pressione potrebbe progressivamente spostare il proprio baricentro verso l’Europa orientale, lasciando maggiormente esposto il Mediterraneo alle correnti provenienti da ovest.

È una configurazione completamente diversa rispetto a quella di fine settembre.

Quando il flusso occidentale riesce a imporsi, le perturbazioni atlantiche possono trovare una strada più favorevole verso il Mediterraneo e l’Italia. A quel punto aumenta la possibilità di giornate più nuvolose, precipitazioni, rovesci e temporali.

La previsione mensile dell’Aeronautica Militare descrive uno scenario molto simile: nella settimana 5-11 ottobre viene indicato l’ingresso di correnti occidentali umide e instabili, con precipitazioni previste generalmente sopra la media, in particolare sul Settentrione e sul medio versante tirrenico. Le temperature, però, dovrebbero restare ancora superiori alla media.

È proprio questa combinazione a rendere la situazione interessante: più pioggia, ma non necessariamente freddo.

Non è detto che arrivi subito il freddo

Uno degli errori più frequenti quando si parla di prima vera perturbazione autunnale consiste nel confondere automaticamente il maltempo con un’immediata irruzione fredda.

Le indicazioni disponibili non vanno in questa direzione.

La possibile svolta di ottobre sembra infatti essere soprattutto dinamica e pluviometrica, più che termica. Potrebbe aumentare sensibilmente l’umidità, potrebbero arrivare perturbazioni più organizzate e potrebbero tornare temporali anche intensi, ma le temperature potrebbero continuare a rimanere sopra la norma.

Questo elemento è confermato anche dalla previsione mensile dell’Aeronautica, secondo cui le temperature dovrebbero restare superiori alla media durante la settimana 5-11 ottobre.

L’autunno, dunque, potrebbe manifestarsi prima con le piogge che con il freddo.

Il rischio è quello di passare dalla siccità ai fenomeni intensi

C’è però un altro aspetto da non trascurare.

Dopo periodi caratterizzati da una persistente stabilità anticiclonica, il ritorno delle perturbazioni non significa necessariamente che la pioggia venga distribuita in maniera uniforme.

La presenza di aria più calda e umida e l’interazione con le prime perturbazioni autunnali possono favorire fenomeni convettivi, rovesci localmente molto intensi e temporali.

È proprio per questo che parlare oggi di una vera e propria “tempesta d’autunno” richiede prudenza.

La tendenza indica una possibile fase più perturbata, ma non consente ancora di stabilire dove si concentreranno gli accumuli maggiori, quali saranno le regioni più esposte o se si verificheranno episodi estremi.

Questi dettagli potranno essere valutati soltanto quando la distanza temporale diminuirà.

Cosa dicono davvero i modelli a lungo termine

La cautela è fondamentale soprattutto quando si parla di previsioni oltre i pochi giorni.

L’Aeronautica Militare spiega che le previsioni a lunga scadenza non devono essere interpretate come una previsione dettagliata per una singola città o per una determinata ora. Si tratta invece di indicazioni probabilistiche sull’andamento medio di temperatura e precipitazioni in un determinato periodo.

Le previsioni mensili utilizzano inoltre il sistema di ensemble di ECMWF, composto da numerose simulazioni che permettono di rappresentare l’incertezza legata all’evoluzione dell’atmosfera. L’output viene poi trasformato in indicazioni probabilistiche riferite a periodi temporali più ampi.

Questo significa che la tendenza per il 5-11 ottobre va letta come un segnale da monitorare, non come la certezza che in quella settimana l’Italia sarà investita da una singola grande perturbazione.

La distanza temporale lascia ancora spazio a modifiche anche importanti.

E dopo l’11 ottobre?

Anche la parte successiva del mese presenta elementi interessanti.

Per la settimana 12-18 ottobre, l’Aeronautica Militare prevede una configurazione leggermente ciclonica sul Meridione, con precipitazioni nella norma al Centro-Nord e superiori alla media al Sud e sulle due isole maggiori. Le temperature, anche in questo caso, potrebbero rimanere sopra la media climatologica.

Per la settimana successiva, dal 19 al 25 ottobre, aumenta inevitabilmente l’incertezza. La tendenza attuale lascia intravedere la possibilità di correnti umide e di precipitazioni leggermente superiori alla media in diverse zone, mentre le temperature potrebbero continuare a mantenersi sopra la norma.

Il quadro complessivo, quindi, non suggerisce un ottobre necessariamente freddo. Piuttosto, potrebbe delinearsi un mese caratterizzato da un progressivo aumento della dinamicità atmosferica, con una maggiore presenza di perturbazioni e precipitazioni alternate a fasi ancora miti.

La vera domanda: quando arriverà la svolta autunnale

La risposta, per ora, non è legata a un singolo giorno.

Il passaggio decisivo sarà rappresentato dalla capacità delle perturbazioni atlantiche di entrare stabilmente nel Mediterraneo e di interrompere il dominio dell’alta pressione.

La prima settimana di ottobre potrebbe rappresentare il primo tentativo, mentre la finestra tra il 5 e l’11 ottobre appare al momento quella più interessante per un aumento delle piogge.

Il segnale più significativo non sarebbe quindi un improvviso crollo delle temperature, ma il ritorno di una circolazione atmosferica più occidentale, umida e instabile.

È uno scenario coerente con le indicazioni pubblicate da Meteored attraverso l’analisi di Luca Lombroso e con la più recente tendenza mensile dell’Aeronautica Militare.

Per capire se quella che oggi è una tendenza diventerà una previsione concreta bisognerà però attendere i prossimi aggiornamenti.

Una cosa, al momento, appare chiara: settembre potrebbe salutare l’Italia con un ultimo assaggio d’estate, ma ottobre ha già iniziato a mostrare i primi segnali di un cambio di passo. E la pioggia, dopo una lunga fase dominata dall’alta pressione, potrebbe essere la vera protagonista della prima parte del mese.

In collaborazione con MeteoRed