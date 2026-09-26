Moody’s conferma il rating Baa2 dell’Italia: cosa cambia

🌐 Moody’s conferma il rating Baa2 dell’Italia con outlook stabile, mentre rivede al rialzo la stima sul PIL 2026 allo 0,8%. Resta però sotto osservazione il debito pubblico, atteso al 138% del PIL, insieme alla capacità del Paese di mantenere il consolidamento dei conti.

La fotografia dell’Italia scattata da Moody’s alla fine di settembre restituisce un quadro fatto di stabilità e fragilità strutturali. L’agenzia di rating ha completato la revisione periodica del giudizio sul debito sovrano italiano senza modificare la valutazione: il rating resta Baa2, mentre l’outlook rimane stabile.

La notizia arriva in un momento particolarmente delicato per i conti pubblici europei, segnati dalle conseguenze dello shock energetico e dalle tensioni geopolitiche. Per l’Italia, tuttavia, la valutazione contiene anche un elemento positivo: Moody’s ha alzato allo 0,8% la previsione di crescita del PIL per il 2026, dopo averla precedentemente ridotta allo 0,7%.

Il messaggio complessivo è quindi meno semplice di quanto possa apparire a una prima lettura. L’economia mostra una capacità di tenuta superiore alle attese in alcuni ambiti, ma il peso del debito pubblico continua a rappresentare il principale limite alla flessibilità finanziaria dello Stato.

Rating Italia, Moody’s conferma Baa2 e mantiene outlook stabile

La conferma di Baa2 significa innanzitutto che non c’è una nuova promozione del merito creditizio italiano. Il livello raggiunto nel 2025 viene mantenuto, insieme a un giudizio prospettico stabile.

La valutazione di Moody’s tiene conto di diversi elementi. Tra i fattori di sostegno figurano la dimensione e la diversificazione dell’economia italiana, l’ampia base di investitori domestici che contribuisce a finanziare il debito e il quadro istituzionale legato alla partecipazione all’Unione europea e all’area euro.

Sul fronte opposto rimangono però alcune vulnerabilità. Il debito pubblico molto elevato riduce lo spazio di manovra fiscale, mentre le prospettive di crescita nel medio periodo restano moderate. A pesare sono soprattutto fattori strutturali come la dinamica demografica, la produttività e la sensibilità dei conti pubblici alle condizioni di finanziamento.

È proprio questo equilibrio tra punti di forza e criticità a spiegare la scelta di mantenere un outlook stabile.

Crescita Italia 2026 allo 0,8%: la nuova stima di Moody’s

Uno degli aspetti più interessanti della revisione riguarda il PIL. Moody’s ora prevede per l’economia italiana una crescita reale dello 0,8% nel 2026, dopo il rallentamento delle stime registrato nei mesi precedenti.

La revisione arriva nonostante uno scenario internazionale ancora complesso. Secondo la valutazione dell’agenzia, l’economia italiana ha mostrato una certa resilienza rispetto allo shock dei prezzi energetici legato al conflitto in Medio Oriente.

Un elemento importante riguarda anche la dinamica registrata nella prima parte dell’anno. La crescita media del PIL reale nel primo semestre viene indicata intorno allo 0,9%, un dato che ha contribuito alla revisione della previsione annuale.

Non significa, tuttavia, che Moody’s stia delineando un ciclo di forte espansione. Lo 0,8% resta una crescita contenuta, soprattutto se rapportata alle esigenze di un Paese che deve contemporaneamente ridurre il peso del debito, sostenere gli investimenti e affrontare alcune debolezze strutturali di lungo periodo.

Inflazione e consumi restano variabili da monitorare

Anche l’inflazione entra nel quadro delineato dall’agenzia. La previsione è di un aumento medio dei prezzi al consumo del 2,8% nel 2026, seguito dal 2,3% nel 2027.

La dinamica dei prezzi energetici rappresenta naturalmente una delle variabili più sensibili. Un nuovo aumento dei costi dell’energia potrebbe trasferirsi sull’inflazione, comprimere il potere d’acquisto delle famiglie e aumentare i costi di produzione delle imprese.

Per questo motivo, la resilienza osservata finora non elimina i rischi. Li rende, semmai, più gestibili nello scenario di base delineato dall’agenzia.

Deficit al 3% nel 2026: la soglia resta centrale

Sul fronte della finanza pubblica, Moody’s prevede per l’Italia un deficit pari al 3% del PIL nel 2026, in miglioramento rispetto al 3,1% registrato nel 2025. Per il 2027 viene stimato un ulteriore, ma contenuto, miglioramento al 2,9%.

Il dato del 3% assume un significato particolare perché rappresenta una soglia centrale nelle regole fiscali europee. Il punto non è soltanto raggiungerla, ma dimostrare che la traiettoria dei conti possa proseguire negli anni successivi.

In questo senso, la valutazione di Moody’s guarda oltre il singolo esercizio. Una riduzione graduale del deficit può contribuire a stabilizzare il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, ma il risultato dipende anche dall’andamento della crescita e dal costo con cui lo Stato finanzia il proprio debito.

Debito pubblico al 138% del PIL: il vero nodo per l’Italia

È questo probabilmente il passaggio più significativo della valutazione. Moody’s prevede che il rapporto debito pubblico/PIL si stabilizzi intorno al 138% nel 2026 e nel 2027, prima di avviare una graduale discesa.

Il debito non viene quindi indicato come un problema destinato a esplodere nel breve periodo, ma resta la principale vulnerabilità strutturale del profilo creditizio italiano.

La prospettiva di una futura riduzione dipende da più condizioni contemporaneamente: crescita economica sufficientemente robusta, avanzi primari e progressivo ridimensionamento degli effetti sui conti derivanti dai crediti d’imposta per la ristrutturazione edilizia degli anni precedenti.

La stessa Moody’s sottolinea che uno scenario caratterizzato da una crescita più debole o da un consolidamento fiscale meno incisivo rispetto alle attese potrebbe rendere più difficile la discesa del debito.

Perché i tassi di interesse contano così tanto

Un debito superiore al 130% del PIL rende particolarmente importante il costo medio di finanziamento. Quando i rendimenti salgono, infatti, il rinnovo delle obbligazioni in scadenza può progressivamente incorporare costi maggiori.

È un meccanismo che non si manifesta necessariamente in modo immediato: gran parte del debito ha scadenze distribuite nel tempo. Tuttavia, più elevati costi di finanziamento possono incidere progressivamente sulla spesa per interessi, riducendo le risorse disponibili per altre politiche pubbliche.

Anche per questo Moody’s considera particolarmente importante la capacità dell’Italia di mantenere una traiettoria fiscale credibile.

Cosa può sostenere la crescita nei prossimi anni

La valutazione dell’agenzia non si concentra soltanto sui rischi. Esiste anche un possibile percorso di miglioramento.

Tra gli elementi indicati figurano le riforme capaci di aumentare l’efficienza della pubblica amministrazione e migliorare il contesto per le imprese. Se questi interventi riuscissero a incrementare il potenziale di crescita, l’effetto potrebbe riflettersi anche sulla sostenibilità dei conti pubblici.

Il meccanismo è relativamente semplice: una maggiore crescita amplia la base imponibile e aumenta il denominatore del rapporto debito/PIL, rendendo più agevole la stabilizzazione dell’indebitamento. Al contrario, una crescita debole rende più difficile ridurre il rapporto anche in presenza di politiche fiscali prudenti.

Per l’Italia, dunque, crescita e finanza pubblica sono due facce della stessa partita.

I dati più recenti disponibili sulla finanza pubblica confermano del resto che il tema del debito rimane centrale: la Banca d’Italia continua a pubblicare aggiornamenti periodici sull’evoluzione del fabbisogno e dello stock di debito, mentre le previsioni internazionali mantengono l’attenzione sulla traiettoria dei conti italiani.

Moody’s e Italia, il messaggio dei mercati oltre il rating

La conferma di Baa2 va letta quindi senza interpretazioni eccessive. Non è una nuova promozione, ma neppure un peggioramento del giudizio sul debito sovrano.

Il dato più importante è forse proprio la combinazione tra rating invariato, outlook stabile e revisione al rialzo della crescita. Significa che, nello scenario considerato dall’agenzia, i recenti shock non hanno modificato in modo sostanziale la valutazione del profilo creditizio italiano.

Restano però condizioni precise da rispettare: contenimento del deficit, gestione del debito, crescita sufficientemente solida e capacità di evitare che shock esterni si trasformino in un deterioramento permanente delle finanze pubbliche.

Il prossimo capitolo sarà quindi determinato meno dal numero assegnato oggi al rating e più dalla capacità dell’economia italiana di trasformare la resilienza congiunturale in una crescita più duratura.

Per ora, la fotografia è quella di un’Italia che mantiene il proprio posizionamento nel segmento investment grade, ma con un debito che continua a rappresentare il principale fattore di attenzione. La crescita dello 0,8% prevista per il 2026 offre un elemento di sostegno; il 138% di debito sul PIL ricorda invece quanto resti stretto il margine di manovra.

La partita dei prossimi anni sarà dunque soprattutto questa: riuscire a combinare disciplina dei conti e crescita economica, mantenendo la fiducia degli investitori mentre il Paese affronta un contesto internazionale ancora caratterizzato da elevata incertezza.