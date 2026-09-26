Etna, nube di cenere alta 4 chilometri: stop ai voli a Catania

🌐 Etna di nuovo in attività, aeroporto di Catania in difficoltà. Una nube di cenere vulcanica alta circa 4 chilometri si è sviluppata dal cratere di Nord-Est e viene spinta dai venti verso sud, in direzione dello scalo di Fontanarossa. Per ragioni di sicurezza sono stati sospesi arrivi e partenze a Catania fino alle 16, mentre diversi voli sono stati trasferiti verso Palermo, Trapani e Comiso. La nuova emergenza torna a mettere sotto pressione il traffico aereo siciliano.

Etna, nuova emissione di cenere: la nube raggiunge 4 chilometri

L’Etna torna a condizionare la vita della Sicilia orientale e, soprattutto, il traffico aereo.

Nelle ultime ore il cratere di Nord-Est del vulcano ha intensificato l’emissione di materiale vulcanico, dando origine a una nube eruttiva che ha raggiunto un’altezza stimata di circa 4 chilometri sopra la sommità del vulcano.

Il fenomeno viene seguito costantemente dagli esperti dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso le reti di monitoraggio e le immagini delle telecamere installate sull’Etna.

A rendere particolarmente delicata la situazione è soprattutto la direzione della nube. Il pennacchio viene infatti trasportato dai venti verso sud, cioè proprio verso l’area nella quale si trova l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

La cenere vulcanica rappresenta un elemento di rischio per la navigazione aerea. Le particelle possono infatti entrare nei motori degli aerei e provocare problemi di funzionamento, oltre a ridurre la visibilità e rendere necessarie modifiche alle rotte.

Per questo motivo le autorità che gestiscono lo spazio aereo hanno adottato nuove restrizioni.

Aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle 16

La conseguenza più immediata riguarda l’aeroporto di Catania.

Il Nucleo di coordinamento operativo ha disposto la sospensione delle attività di volo dopo la chiusura dello spazio aereo interessato dalla nube. La restrizione prevede zero atterraggi e zero decolli nello scalo etneo almeno fino alle 16 di sabato 26 settembre.

La decisione è legata direttamente alla presenza della cenere nell’atmosfera e alla sua traiettoria.

La situazione viene comunque monitorata in maniera continua e potrà essere rivalutata in base all’evoluzione dell’attività vulcanica, alla dispersione della nube e alle condizioni dei venti.

Non è la prima volta che l’Etna costringe Fontanarossa a modificare radicalmente la propria operatività. Lo scalo catanese è infatti uno degli aeroporti europei maggiormente esposti agli effetti delle emissioni vulcaniche del grande vulcano siciliano.

Anche quando l’attività eruttiva non comporta necessariamente un pericolo diretto per le aree abitate, la presenza di cenere nelle rotte degli aerei può rendere indispensabili limitazioni temporanee.

Dieci voli già dirottati verso altri aeroporti siciliani

Le ripercussioni sul traffico sono già concrete.

Sono dieci i voli dirottati verso altri aeroporti dell’isola nelle prime ore dell’emergenza. Cinque sono stati trasferiti a Palermo, tre a Trapani e due a Comiso.

La redistribuzione dei collegamenti consente di mantenere una parte della mobilità aerea siciliana nonostante lo stop imposto a Catania.

Per i passeggeri, tuttavia, la modifica degli scali comporta inevitabilmente disagi. Chi aveva previsto di atterrare a Catania può trovarsi a dover raggiungere la destinazione finale via terra, mentre chi deve partire dallo scalo etneo può andare incontro a cancellazioni, ritardi o riprogrammazioni.

La situazione può inoltre cambiare rapidamente. Le compagnie aeree devono adeguare i propri programmi sulla base delle decisioni relative allo spazio aereo e dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche e vulcaniche.

La cenere dell’Etna torna a pesare sul traffico aereo

L’episodio di oggi si inserisce in una fase nella quale l’Etna ha già provocato ripetute restrizioni al traffico aereo.

Nei giorni scorsi lo scalo di Catania aveva continuato a operare, ma con una capacità ridotta. Il numero degli arrivi era stato limitato per consentire di gestire il traffico in condizioni di maggiore sicurezza, mentre alcuni settori dello spazio aereo sopra il vulcano erano rimasti chiusi.

La nuova emissione ha però modificato il quadro.

L’intensificazione della nube e soprattutto la sua direzione verso sud hanno reso necessario un provvedimento più severo, con la sospensione completa delle operazioni di volo.

Il sistema di gestione dell’emergenza è costruito proprio per consentire di intervenire rapidamente quando la cenere raggiunge quote o aree incompatibili con la normale navigazione aerea.

Cosa significa l’allerta per l’aviazione

Uno degli elementi più importanti nella gestione della crisi è rappresentato dal VONA, il bollettino destinato all’aviazione che segnala il livello di pericolo legato all’attività vulcanica.

L’Osservatorio Etneo ha emesso un avviso con codice rosso, il livello più elevato della scala utilizzata per segnalare la presenza di cenere vulcanica rilevante per il traffico aereo.

Il codice non significa automaticamente che sia in corso un’eruzione esplosiva di grande intensità né che le zone abitate siano in pericolo immediato.

Indica piuttosto una condizione nella quale la presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera può avere conseguenze importanti sulla sicurezza degli aeromobili e richiede quindi l’adozione di misure specifiche per il traffico aereo.

È proprio la combinazione tra attività del vulcano, altezza della nube e direzione dei venti a determinare le decisioni operative sull’aeroporto.

Il monitoraggio dell’Etna continua senza interruzioni

La situazione viene seguita minuto per minuto dall’Osservatorio Etneo.

L’Etna dispone di una delle reti di sorveglianza vulcanica più articolate d’Europa. Sismometri, telecamere, sensori e altri strumenti consentono agli esperti di osservare tremore vulcanico, emissioni, deformazioni dell’edificio vulcanico e variazioni dell’attività ai crateri.

Le immagini delle telecamere permettono inoltre di seguire l’evoluzione delle emissioni di cenere e della nube eruttiva.

Questi dati vengono integrati con le informazioni meteorologiche, fondamentali per stabilire in quale direzione la cenere possa disperdersi.

Nel caso di sabato 26 settembre, proprio la previsione di una dispersione verso sud ha rappresentato l’elemento determinante per l’aeroporto di Catania.

Catania e gli altri scali siciliani fanno fronte all’emergenza

La chiusura temporanea di Fontanarossa produce effetti sull’intero sistema aeroportuale dell’isola.

Palermo, Trapani e Comiso sono chiamati a gestire parte dei collegamenti originariamente destinati a Catania. Il trasferimento dei voli permette di evitare il completo blocco dei passeggeri, ma richiede una riorganizzazione complessa delle operazioni a terra.

A cambiare non sono soltanto le destinazioni degli aerei. Devono essere coordinati anche l’assistenza ai passeggeri, i servizi di handling, la gestione dei bagagli e i collegamenti terrestri.

Per chi arriva a Palermo, Trapani o Comiso al posto di Catania, la distanza dalla destinazione originaria può significare diverse ore di viaggio aggiuntivo.

Le compagnie aeree sono quindi chiamate a comunicare tempestivamente eventuali modifiche e a indicare ai passeggeri le procedure previste.

I passeggeri devono controllare lo stato del volo

In una situazione caratterizzata da continui aggiornamenti, l’indicazione più importante per i viaggiatori è verificare lo stato effettivo del proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto.

La sospensione delle attività fino alle 16 non significa necessariamente che tutti i collegamenti della giornata verranno cancellati.

Se le condizioni dovessero migliorare e lo spazio aereo venisse progressivamente riaperto, le operazioni potrebbero riprendere secondo modalità stabilite dal Nucleo di coordinamento operativo.

Al contrario, se la nube di cenere dovesse continuare a interessare le aree utilizzate dagli aeromobili, le restrizioni potrebbero essere prorogate.

Per questo gli orari indicati nelle comunicazioni operative devono essere considerati soggetti a eventuali aggiornamenti.

Etna, un vulcano che condiziona anche la mobilità della Sicilia

La nuova emergenza conferma quanto l’attività dell’Etna possa avere conseguenze che vanno ben oltre l’area immediatamente circostante il vulcano.

L’Etna è uno dei vulcani più attivi al mondo e la sua posizione, a pochi chilometri da Catania e nelle vicinanze di una delle principali infrastrutture aeroportuali della Sicilia, rende particolarmente importante il monitoraggio delle emissioni.

La cenere vulcanica è infatti molto diversa da una normale nube meteorologica. Le particelle possono essere trasportate dai venti anche per lunghe distanze e, quando interessano le rotte degli aerei, obbligano a intervenire rapidamente.

È per questo che anche un fenomeno circoscritto al cratere può provocare conseguenze sulla programmazione dei voli in tutta la regione.

La situazione resta sotto osservazione

Nelle prossime ore l’attenzione sarà concentrata sull’evoluzione della nube e sulla direzione dei venti.

Il primo appuntamento operativo è fissato alle 16, quando dovrà essere rivalutata la situazione relativa alla sospensione dei voli. Prima di quel momento saranno determinanti i nuovi dati forniti dal monitoraggio vulcanico e dalle autorità che gestiscono lo spazio aereo.

L’obiettivo è stabilire se esistano le condizioni per una graduale ripresa dei collegamenti oppure se sia necessario prolungare le restrizioni.

Intanto, Catania resta il principale punto critico del traffico aereo siciliano, mentre gli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso continuano ad assorbire parte dei collegamenti dirottati.

L’Etna torna così a ricordare la sua presenza. Una nube di cenere alta circa quattro chilometri è sufficiente a modificare, nel giro di poche ore, la circolazione degli aerei e i programmi di migliaia di passeggeri.

Per ora la priorità resta la sicurezza. Il traffico aereo riprenderà a pieno regime solo quando le condizioni della nube vulcanica e dello spazio aereo lo consentiranno.