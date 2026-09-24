Hijab, niqab e burka: le differenze tra i veli islamici

🌐 Hijab, niqab, burka, chador, khimar, jilbab e abaya non sono sinonimi: i veli e gli abiti indossati dalle donne musulmane hanno forme, origini e significati differenti, legati alla religione, alla cultura, alla geografia e alle scelte individuali. Ecco come riconoscerli e perché non è corretto parlare genericamente di “velo islamico”.

Non esiste un unico “velo islamico”

Quando si parla dell’abbigliamento delle donne musulmane, una delle semplificazioni più frequenti consiste nel mettere tutto sotto la stessa definizione: velo islamico.

In realtà, il mondo musulmano presenta una straordinaria varietà di tradizioni.

Un tessuto che copre i capelli non è necessariamente lo stesso che copre il volto. Un indumento che lascia scoperto il viso può essere molto diverso da quello che nasconde completamente anche gli occhi. E alcuni capi, come l’abaya, non sono propriamente veli, ma lunghi abiti o soprabiti.

Anche la parola hijab richiede una precisazione. Nel linguaggio quotidiano occidentale viene spesso utilizzata per indicare il foulard che copre capelli e collo, lasciando scoperto il viso. In ambito islamico, però, il termine può avere un significato più ampio e riferirsi anche al concetto di modestia e di separazione.

Per questo, per comprendere davvero le differenze, bisogna guardare alla forma concreta dell’indumento e al contesto nel quale viene utilizzato.

Hijab: il velo che lascia scoperto il volto

L’hijab è probabilmente il termine più conosciuto.

Nella sua forma più comune, consiste in un foulard che copre capelli, collo e parte delle spalle, lasciando completamente scoperto il volto.

È diffuso in moltissimi Paesi e viene indossato da donne con interpretazioni molto diverse della propria fede.

Per alcune rappresenta soprattutto una scelta religiosa. Per altre è anche un elemento di identità culturale, appartenenza familiare o espressione personale.

Non tutte le donne musulmane indossano l’hijab e non tutte quelle che lo indossano lo fanno per le stesse ragioni.

Questa è una delle prime distinzioni da tenere presente quando si parla di abbigliamento islamico: non esiste una spiegazione unica valida per milioni di donne e per società molto diverse tra loro.

Il recente caso del Messico ha riportato proprio l’hijab al centro dell’attenzione internazionale. La Suprema Corte messicana ha stabilito nel 2026 che le libertà religiosa e di coscienza tutelano il diritto di una donna musulmana a comparire con l’hijab nella fotografia del passaporto, ritenendo non costituzionale imporle di rimuoverlo per ottenere il documento.

La vicenda è diventata anche un caso emblematico del rapporto tra identità religiosa, libertà individuale e documenti ufficiali.

Niqab: il volto viene coperto

La differenza rispetto all’hijab diventa immediatamente visibile quando si arriva al niqab.

Il niqab è un velo che copre il volto, lasciando generalmente scoperta una zona attraverso la quale sono visibili gli occhi.

La testa e il corpo possono essere coperti da altri indumenti, ma il tratto distintivo del niqab è proprio la copertura del volto.

Il suo utilizzo varia considerevolmente a seconda dei Paesi, delle comunità e delle interpretazioni religiose.

È quindi importante non confondere niqab e hijab: nel primo caso il volto è coperto, nel secondo normalmente rimane completamente visibile.

La differenza può sembrare semplice, ma assume grande importanza anche nei dibattiti legislativi che riguardano la possibilità di coprire il volto negli spazi pubblici.

In diversi Paesi europei sono state introdotte nel tempo restrizioni o divieti riguardanti la copertura integrale del volto, generando discussioni sul rapporto tra sicurezza, laicità, libertà religiosa e autodeterminazione.

Burka: la copertura più completa

Il burka, o burqa, è probabilmente l’indumento più facilmente riconoscibile quando si parla di copertura integrale.

A differenza del niqab, non lascia semplicemente scoperto il volto intorno agli occhi.

Il burka copre l’intero corpo e il volto, con una particolare sezione a rete davanti agli occhi che permette a chi lo indossa di vedere.

È associato soprattutto all’Afghanistan, anche se la storia e la diffusione dei diversi modelli di copertura integrale sono più complesse di quanto suggerisca la rappresentazione mediatica.

Nel caso afghano, il burka è diventato uno dei simboli più discussi delle norme imposte alle donne. Nel 2022, per esempio, i talebani ordinarono alle donne e alle ragazze di coprire il volto negli spazi pubblici, indicando il burka tradizionale come soluzione preferibile.

Ma anche qui è importante non compiere un errore frequente: burka e niqab non sono la stessa cosa.

La differenza principale sta nella struttura della copertura del volto e nella modalità con cui il corpo viene avvolto.

Chador: un grande mantello, non un velo sul volto

Il chador appartiene a una tradizione differente.

È un grande mantello, generalmente aperto davanti, che avvolge il corpo e la testa ma non copre necessariamente il volto.

È particolarmente associato all’Iran, dove il chador ha una forte presenza nella cultura e nella vita religiosa di alcune comunità.

A prima vista può sembrare simile ad altri indumenti molto coprenti, ma la sua struttura è diversa.

Il volto resta normalmente visibile.

Questa distinzione è importante perché dimostra ancora una volta quanto sia fuorviante utilizzare la parola “velo” per descrivere indistintamente tutti gli abiti femminili presenti nel mondo musulmano.

Khimar: testa, collo e spalle coperti

Un altro capo è il khimar.

Si tratta di una copertura che parte dalla testa e scende generalmente sulle spalle e sul busto, lasciando il volto scoperto.

In questo senso può ricordare un hijab più ampio e lungo, ma le forme concrete possono variare.

Anche il termine, come molti altri vocaboli legati all’abbigliamento islamico, può assumere sfumature differenti a seconda delle tradizioni locali e dell’uso linguistico.

La regola visiva più semplice per riconoscerlo è comunque questa: copre testa e parte superiore del corpo, ma non nasconde il volto.

Jilbab: un termine con significati diversi

Più complesso è il caso del jilbab.

Il termine può indicare un ampio indumento esterno destinato a coprire il corpo e, nelle diverse tradizioni linguistiche, può riferirsi a modelli differenti.

Non bisogna quindi immaginare un unico “jilbab universale”.

In alcuni contesti indica un lungo soprabito o abito esterno, mentre in altri viene utilizzato per descrivere una particolare forma di abbigliamento che copre il corpo lasciando scoperto il volto.

La sua varietà dimostra quanto lingua, geografia e tradizione locale possano modificare il significato di uno stesso termine.

Abaya: non è propriamente un velo

L’abaya viene spesso inserita nello stesso elenco di hijab, niqab e burka.

Ma tecnicamente si tratta di qualcosa di diverso.

È generalmente un lungo abito o soprabito ampio, destinato a coprire il corpo.

Può essere indossata insieme a un hijab, a un niqab oppure ad altri tipi di copertura del capo.

Questo significa che una donna può indossare contemporaneamente abaya e hijab, senza che i due termini indichino lo stesso indumento.

L’abbigliamento, inoltre, può cambiare molto nell’aspetto: esistono abaya semplici e nere, ma anche modelli colorati, decorati o contemporanei.

Anche in questo caso, dunque, la realtà è molto più articolata dello stereotipo.

Una differenza fondamentale: fede o imposizione?

Quando si parla di veli islamici, una delle domande più frequenti riguarda il motivo per cui una donna li indossi.

La risposta non può essere unica.

Per alcune donne il velo è una scelta religiosa personale. Per altre può rappresentare soprattutto una tradizione familiare o culturale. In alcuni Paesi, invece, determinate forme di abbigliamento sono state o vengono imposte attraverso norme statali o pressioni sociali.

Questi elementi non devono essere confusi.

Affermare che una donna musulmana indossa un velo perché è obbligata non è più corretto, in generale, che sostenere automaticamente che lo indossi sempre e soltanto per una libera scelta individuale.

La realtà cambia enormemente da una società all’altra.

Il Council on Foreign Relations ha evidenziato come alcuni Stati abbiano utilizzato norme ispirate a interpretazioni della legge islamica per regolamentare l’abbigliamento femminile, mentre in altri Paesi sono state introdotte restrizioni proprio nei confronti di alcuni tipi di velo.

È quindi possibile trovare contemporaneamente Paesi nei quali determinati veli sono imposti e Paesi nei quali sono limitati o vietati.

Perché alcuni Paesi vietano il velo integrale?

La questione è particolarmente delicata quando si passa dall’hijab agli indumenti che coprono il volto.

Le legislazioni nazionali possono adottare approcci differenti.

In alcuni Stati europei sono state introdotte norme contro la copertura integrale del volto negli spazi pubblici. Le motivazioni addotte dalle autorità possono riguardare, a seconda dei casi, l’identificazione della persona, la sicurezza, la comunicazione sociale o principi legati alla laicità.

Queste norme sono state contestate da organizzazioni e comunità musulmane che le considerano limitazioni della libertà religiosa e personale. Il dibattito rimane quindi profondamente legato alle caratteristiche costituzionali e culturali di ciascun Paese.

È proprio per questo che parlare genericamente di “Paesi contro il velo” sarebbe una semplificazione.

Le leggi possono distinguere tra un semplice copricapo che lascia scoperto il volto e un indumento che impedisce l’identificazione della persona.

Il caso del Messico e il diritto a indossare l’hijab

La vicenda messicana del 2026 offre un esempio particolarmente interessante.

Una donna musulmana si era vista contestare la possibilità di utilizzare una fotografia con l’hijab per il passaporto. La questione è arrivata davanti alla Suprema Corte, che ha riconosciuto la protezione costituzionale delle libertà religiosa e di coscienza.

La Corte ha stabilito che le libertà religiosa e di coscienza tutelano il diritto di portare l’hijab nella fotografia del documento e che possono essere individuate modalità alternative per verificare l’identità senza imporre necessariamente la rimozione del velo.

Il caso ha avuto un’eco particolare anche perché il collettivo musulmano Marea Hiyabi ha continuato a raccontare pubblicamente la propria esperienza e la richiesta di poter mantenere l’hijab anche nelle fotografie ufficiali. Una fotografia diffusa nel settembre 2026 ha documentato la presenza del gruppo davanti agli uffici dell’Istituto Federale di Difesa Pubblica a Città del Messico.

La questione, quindi, non riguarda soltanto un pezzo di stoffa.

Riguarda il modo in cui lo Stato riconosce o limita un’espressione dell’identità personale e religiosa.

La vera differenza è anche culturale

Alla fine, distinguere hijab, niqab, burka e gli altri indumenti non significa soltanto imparare un vocabolario.

Significa comprendere che dietro ciascun capo possono esistere storie, tradizioni e interpretazioni differenti.

L’hijab lascia normalmente scoperto il volto.

Il niqab lo copre lasciando visibili gli occhi.

Il burka copre integralmente il corpo e il volto, con una griglia davanti agli occhi.

Il chador avvolge il corpo e la testa lasciando generalmente scoperto il viso.

Il khimar copre testa, collo e parte del corpo ma lascia visibile il volto.

L’abaya è invece un lungo abito o soprabito, spesso abbinato ad altri capi.

Il jilbab può indicare diverse forme di abbigliamento esterno a seconda della tradizione linguistica e geografica.

Sono differenze apparentemente semplici, ma fondamentali per evitare generalizzazioni.

Perché parlare di “velo islamico” come se fosse un unico indumento significa cancellare una parte importante della complessità del mondo musulmano.

E proprio questa complessità è il punto di partenza per comprendere perché gli stessi capi possano essere, a seconda del luogo e della persona che li indossa, simbolo religioso, tradizione culturale, scelta personale, norma sociale o oggetto di controversia politica e giuridica.