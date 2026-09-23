Deficit Italia 2025 al 3,1%: resta la procedura Ue

🌐 Deficit Italia 2025, Istat, procedura Ue e debito pubblico: il dato definitivo conferma l’indebitamento al 3,1% del Pil. L’Italia non può quindi anticipare l’uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo. Il debito viene invece rivisto al 136,7%, mentre la pressione fiscale sale al 42,9%.

Il numero atteso è arrivato e non cambia la fotografia dei conti pubblici italiani. Il deficit dell’Italia nel 2025 resta al 3,1% del Pil, esattamente sopra quella soglia del 3% che avrebbe potuto modificare il percorso europeo del Paese. L’aggiornamento dell’Istat chiude così una delle partite più delicate dell’autunno economico, proprio mentre il governo prepara la prossima legge di Bilancio.

La revisione dei conti non porta dunque il rapporto sotto il limite previsto dalle regole europee. Per l’Italia resta in vigore la procedura per disavanzo eccessivo, avviata nel 2024, con l’obiettivo indicato dal governo di arrivare alla chiusura nel 2027. La Commissione europea conferma infatti che l’Italia è tuttora sottoposta alla procedura correttiva prevista dal Patto di stabilità.

Deficit Italia 2025, il dato Istat non cambia

Nel dettaglio, l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è passato dal 3,4% del Pil nel 2024 al 3,1% nel 2025. In termini assoluti, il deficit è stato pari a circa 69,4 miliardi di euro, con un miglioramento di circa 4,4 miliardi rispetto all’anno precedente. Il saldo primario, cioè il risultato dei conti pubblici al netto degli interessi sul debito, è risultato positivo.

È un elemento importante per leggere il dato oltre il semplice decimale. Il miglioramento del deficit non significa infatti che tutti gli indicatori della finanza pubblica si siano mossi nella stessa direzione.

Il 3,1% rappresenta un miglioramento rispetto al 3,4% del 2024, ma non è sufficiente per scendere sotto il parametro europeo del 3%. È proprio questa differenza, apparentemente contenuta, a determinare il mantenimento della procedura.

La soglia assume particolare rilievo perché la chiusura della procedura richiede il superamento delle condizioni previste dal quadro europeo e una verifica dei dati effettivi. La Commissione aveva indicato per l’Italia un percorso di rientro del disavanzo, mentre le sue previsioni di primavera stimavano un deficit al 2,9% sia nel 2026 sia nel 2027.

Giorgetti: “Prendiamo atto” del dato Istat

La reazione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è arrivata subito dopo la pubblicazione dei numeri. Il ministro ha parlato di presa d’atto “non senza rammarico”, spiegando che l’Italia non potrà uscire anticipatamente dalla procedura già quest’anno e indicando nel 2027 l’orizzonte coerente con il percorso delineato nei documenti di finanza pubblica.

La dichiarazione arriva dopo settimane nelle quali l’attenzione era concentrata proprio sulla possibilità che una revisione dei conti portasse il deficit 2025 sotto il 3%. Nei giorni precedenti, lo stesso Giorgetti aveva sottolineato la necessità di mantenere sotto controllo il debito e aveva avvertito che, con un costo crescente degli interessi, una parte delle risorse pubbliche rischia di essere assorbita dal servizio del debito anziché da altre voci di spesa.

Il dato definitivo chiude quindi una possibilità che il governo aveva tenuto aperta fino all’ultimo: quella di ottenere una verifica più favorevole sui conti del 2025 e utilizzare il nuovo quadro europeo con un margine temporale differente.

Debito pubblico al 136,7%: la revisione dell’Istat

L’altro numero destinato a pesare nel dibattito economico riguarda il debito pubblico. Il dato definitivo per il 2025 è stato rivisto al 136,7% del Pil, dal precedente 137,1%.

La correzione è significativa sul piano statistico, ma non modifica il quadro generale: il rapporto resta superiore al 134,2% registrato nel 2024. L’Istat ha inoltre rivisto alcuni valori degli anni precedenti, lasciando comunque il debito su livelli particolarmente elevati in rapporto alla dimensione dell’economia italiana.

Il tema del debito è destinato a diventare ancora più centrale nei prossimi mesi. Le precedenti previsioni della Commissione europea indicavano un rapporto debito/Pil in ulteriore crescita nel 2026 e nel 2027, fino a circa il 139,2% nel 2027. Si tratta però di previsioni formulate prima degli ultimi aggiornamenti statistici e non di dati consuntivi.

È soprattutto il rapporto tra crescita economica, interessi e nuovo indebitamento a determinare la traiettoria futura. Una crescita del Pil debole rende infatti più complesso ridurre il peso relativo del debito, mentre tassi di interesse più elevati aumentano la spesa necessaria per finanziarlo.

Pressione fiscale al 42,9% del Pil

Tra i dati emersi dall’aggiornamento dei conti nazionali c’è anche quello relativo alla pressione fiscale, salita nel 2025 al 42,9% del Pil, 0,7 punti in più rispetto all’anno precedente.

Il dato contribuisce a definire il quadro nel quale si inserirà la prossima manovra. Da una parte il governo deve rispettare il percorso di riduzione del disavanzo; dall’altra deve confrontarsi con le richieste di interventi sul fisco, sui redditi e sulla competitività delle imprese.

È proprio questo equilibrio a rendere particolarmente delicata la costruzione della legge di Bilancio. Il margine finanziario non può essere valutato guardando soltanto al deficit annuale, ma deve tenere conto anche della traiettoria del debito, della spesa per interessi, delle regole europee e delle previsioni sulla crescita.

Cosa significa il 3,1% per la prossima legge di Bilancio

Il risultato dell’Istat arriva nel momento in cui il governo deve definire le priorità della Manovra 2027. Il mancato passaggio sotto il 3% non blocca la programmazione di nuove misure, ma lascia invariato il quadro della procedura europea e rende centrale la ricerca di coperture compatibili con il percorso di finanza pubblica.

Nei mesi scorsi sono state discusse diverse ipotesi sul fronte fiscale, compresi interventi destinati ai redditi medi. Lo stesso Giorgetti ha indicato tra le priorità del governo un intervento sulla tassazione del ceto medio, insieme a misure per sostenere la competitività delle imprese.

La questione delle risorse si intreccia inoltre con l’utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia, collegata alle spese per difesa e sicurezza energetica. Il governo ha chiesto all’Unione europea maggiore flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità.

Il punto politico-finanziario, tuttavia, resta quello dei numeri: ogni nuova misura strutturale deve trovare una copertura coerente con il quadro europeo e con la dinamica del debito.

Il prossimo passaggio sarà a Bruxelles

Il dato Istat non rappresenta l’ultimo atto della procedura statistica. I dati annuali relativi alla procedura per disavanzo eccessivo vengono sottoposti alla verifica di Eurostat, la cui prossima pubblicazione annuale è prevista per il 21 ottobre 2026.

Successivamente saranno determinanti anche le nuove previsioni economiche e l’evoluzione dei conti del 2026. Il quadro europeo non guarda infatti soltanto al dato storico, ma alla capacità dello Stato membro di mantenere il disavanzo su un percorso compatibile con le regole.

La Commissione europea, nelle sue ultime previsioni disponibili, indicava per l’Italia un deficit del 2,9% del Pil nel 2026 e nel 2027, insieme a una crescita reale dello 0,5% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. Sono stime soggette a revisione, soprattutto in un contesto caratterizzato da energia, tensioni geopolitiche e condizioni finanziarie più variabili.

Il nodo dei conti pubblici resta aperto

Il dato definitivo sul 2025 consegna quindi una fotografia con luci e ombre. Il deficit migliora, passando dal 3,4% al 3,1%, e il saldo primario resta positivo. Ma il debito continua a rappresentare il principale vincolo strutturale, mentre la pressione fiscale aumenta e il rapporto deficit/Pil non supera la soglia necessaria per un’uscita anticipata dalla procedura.

Per il governo, la partita si sposta ora dal dato consuntivo alla costruzione del percorso dei prossimi anni. Il 2027 indicato come possibile anno di uscita dalla procedura dipenderà dall’effettiva evoluzione dei conti, dalle previsioni aggiornate e dalle decisioni di bilancio.

La fotografia scattata dall’Istat, dunque, non chiude la questione della finanza pubblica italiana: la rende più concreta. Il prossimo banco di prova sarà trasformare le previsioni di riduzione del deficit in risultati effettivi, mantenendo allo stesso tempo sotto controllo il costo del debito e finanziando le nuove priorità economiche senza compromettere il percorso europeo.