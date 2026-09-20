Il carbonio invisibile che decide il destino di mari e laghi

🌐 Microbi, carbonio e cambiamento climatico sono legati da una rete di processi invisibili che si svolgono in ogni oceano, lago e bacino d’acqua dolce. Batteri, archei, alghe microscopiche e altri organismi trasformano continuamente il carbonio, decidendo se una parte finirà nell’atmosfera sotto forma di CO₂ e metano oppure resterà intrappolata nell’acqua, nei sedimenti o nelle profondità oceaniche per decenni, secoli o addirittura millenni. Le ricerche più recenti mostrano che comprendere questo mondo microscopico è essenziale per capire quanto velocemente il clima cambierà nei prossimi decenni.

Il grande mistero del carbonio è nascosto nell’acqua

Quando si parla di cambiamento climatico, il carbonio viene generalmente associato a automobili, centrali elettriche, foreste e combustibili fossili. Ma una parte decisiva della storia si svolge lontano dagli occhi.

È nascosta nell’acqua.

Negli oceani e nei laghi esiste infatti una gigantesca rete biologica capace di trasformare continuamente il carbonio. Al centro ci sono organismi così piccoli da essere invisibili a occhio nudo: batteri, archei, fitoplancton e altri microrganismi.

Sono loro a decomporre la materia organica, utilizzare composti disciolti nell’acqua, produrre nuove molecole e modificare la forma chimica nella quale il carbonio viene conservato.

Questo significa che il destino di una molecola di carbonio non è affatto scontato.

Può essere rapidamente trasformata in anidride carbonica, tornando potenzialmente nell’atmosfera. Può invece entrare in particelle che affondano verso le profondità marine. Oppure può essere convertita in forme di carbonio organico disciolto molto più resistenti alla degradazione.

È proprio qui che entra in gioco uno dei fenomeni più interessanti della biogeochimica moderna: la pompa microbica del carbonio.

La “pompa microbica” che può trattenere il carbonio

L’oceano possiede una quantità enorme di carbonio organico disciolto.

Una parte di questo materiale è facilmente utilizzabile dai microrganismi. Un’altra, invece, è molto più resistente alla degradazione e può rimanere nell’acqua per periodi estremamente lunghi.

La pompa microbica del carbonio descrive proprio il processo attraverso il quale i microrganismi trasformano materia organica relativamente disponibile in composti più resistenti, contribuendo alla permanenza del carbonio nell’oceano. La ricerca più recente considera questo meccanismo una componente importante del sistema globale di regolazione del carbonio.

Il concetto è sorprendente perché rovescia una percezione comune.

Non sono soltanto gli organismi grandi, le foreste marine o il plancton visibile a determinare quanto carbonio viene sottratto all’atmosfera.

Anche un’enorme popolazione di microrganismi invisibili può modificare la durata con cui quel carbonio resta fuori dal contatto con l’atmosfera.

Il viaggio di una molecola può durare migliaia di anni

Immaginiamo una molecola di CO₂ presente nell’atmosfera.

Attraverso gli scambi tra atmosfera e oceano può entrare nell’acqua. Qui il carbonio può essere incorporato dai produttori primari, compreso il fitoplancton.

Da quel momento comincia un viaggio.

Una parte del carbonio viene utilizzata dagli organismi marini e ritorna rapidamente nell’acqua sotto forma di CO₂. Un’altra parte passa attraverso la rete alimentare. Una frazione può finire nelle particelle organiche che affondano verso acque sempre più profonde.

È la pompa biologica del carbonio.

Il carbonio che raggiunge gli strati profondi può restare isolato dall’atmosfera per periodi molto lunghi. La ricerca oceanografica considera questo meccanismo uno dei processi fondamentali attraverso i quali il mare contribuisce a regolare il clima terrestre.

Ma esiste anche un’altra strada, meno spettacolare e altrettanto importante.

I microrganismi possono trasformare il carbonio disciolto in molecole che diventano difficili da degradare.

In questo caso il carbonio non deve necessariamente precipitare sul fondo dell’oceano.

Può semplicemente rimanere nell’acqua.

Non tutto il carbonio che entra nel mare viene “sepolto”

È una distinzione fondamentale.

Dire che l’oceano assorbe carbonio non significa che tutto quel carbonio venga automaticamente sottratto all’atmosfera per sempre.

Il sistema è dinamico.

Il carbonio viene continuamente assorbito, trasformato, consumato, respirato e nuovamente scambiato con l’atmosfera.

I microrganismi sono al centro di molte di queste trasformazioni.

Alcuni utilizzano sostanze organiche come fonte di energia e restituiscono CO₂. Altri trasformano composti organici in forme più resistenti. Altri ancora partecipano alla produzione o al consumo di metano.

È una gigantesca rete metabolica che funziona senza interruzione.

Per questo gli scienziati stanno cercando di capire non soltanto quanto carbonio entra nell’acqua, ma soprattutto che cosa gli accade dopo.

Il ruolo dei microbi cambia con il clima

Il problema diventa ancora più complesso quando la temperatura globale aumenta.

Il cambiamento climatico modifica infatti le condizioni nelle quali vivono i microrganismi.

Temperatura, disponibilità di nutrienti, quantità di ossigeno, acidità, circolazione dell’acqua e composizione della materia organica possono cambiare il modo in cui le comunità microbiche utilizzano il carbonio.

Questo significa che il riscaldamento non agisce semplicemente sull’acqua.

Agisce anche sui processi biologici invisibili che determinano il destino del carbonio.

La ricerca sulla pompa microbica indica proprio che il cambiamento climatico può modificare la produzione, la composizione e la trasformazione del carbonio organico disciolto, rendendo ancora più importante capire le interazioni tra comunità microbiche e ambiente.

È uno dei motivi per cui i modelli climatici devono confrontarsi con processi che avvengono a scale completamente diverse: da una singola cellula fino all’intero oceano.

Nei laghi la storia può diventare ancora più delicata

Se nell’oceano il carbonio può essere trasferito nelle profondità, nei laghi il quadro può essere molto diverso.

Un lago è un sistema relativamente piccolo rispetto a un oceano, ma può diventare un’importante sorgente di gas serra.

Una recente revisione pubblicata nel 2026 ha sottolineato quanto le acque lacustri contribuiscano alle emissioni globali di CO₂, CH₄ e N₂O, nonostante laghi e bacini coprano soltanto una piccola frazione delle terre emerse. Le stime restano però caratterizzate da un’elevata incertezza, anche perché piccoli stagni, zone costiere dei laghi e fenomeni stagionali sono difficili da monitorare.

E anche qui i microbi sono protagonisti.

Quando la materia organica raggiunge zone povere di ossigeno, alcuni microrganismi possono degradarla attraverso processi che portano alla formazione di metano.

Il metano è particolarmente importante nel sistema climatico perché è un potente gas serra.

Allo stesso tempo, altri microrganismi possono consumarlo prima che raggiunga l’atmosfera.

Il bilancio finale dipende quindi dall’equilibrio tra produzione e consumo del metano.

Il metano dei laghi è una storia tutta microbica

La produzione biologica di metano è legata soprattutto agli archei metanogeni, microrganismi capaci di produrre CH₄ in condizioni prive di ossigeno.

Ma il viaggio del metano non termina necessariamente lì.

Esistono infatti comunità microbiche in grado di consumarlo attraverso la metanotrofia, trasformandolo prima che possa raggiungere l’atmosfera.

Questo crea una sorta di filtro biologico.

Più il filtro funziona, minore può essere la quantità di metano che arriva in superficie.

Se invece le condizioni ambientali favoriscono la produzione e riducono l’efficienza del consumo microbico, una quantità maggiore può essere liberata.

Il riscaldamento può modificare proprio questi equilibri.

Nei laghi interessati dal disgelo del permafrost, per esempio, la materia organica precedentemente congelata può diventare disponibile per i processi microbici, favorendo la produzione di CO₂ e metano.

Quando il riscaldamento alimenta altro riscaldamento

È qui che compare il concetto di feedback climatico.

Un feedback positivo si verifica quando un cambiamento iniziale produce condizioni che amplificano ulteriormente quel cambiamento.

Il riscaldamento può alterare gli ecosistemi acquatici. Le nuove condizioni possono favorire determinati processi microbici. Questi processi possono aumentare le emissioni di gas serra. E una maggiore concentrazione di gas serra può contribuire a ulteriore riscaldamento.

Non significa che ogni lago o ogni oceano reagisca nello stesso modo.

Al contrario, le risposte possono essere molto diverse da un ecosistema all’altro.

Ma è proprio questa variabilità a rendere difficile costruire una previsione globale precisa.

Nei mari esiste anche una gigantesca rete di trasformazione

Nel mare aperto, i microrganismi non lavorano in isolamento.

Fitoplancton, batteri, archei, virus e altri organismi formano una rete nella quale il carbonio passa continuamente da una forma all’altra.

Una parte della materia prodotta dalla fotosintesi viene rapidamente riciclata nella zona illuminata dell’oceano. Le attività di microrganismi e altri organismi determinano quindi quanto carbonio rimane disponibile e quanto viene trasferito verso strati più profondi.

Questa rete è talmente complessa che gli scienziati non possono limitarsi a misurare il carbonio presente nell’acqua.

Devono studiare anche quali microrganismi sono presenti, quali geni possiedono, quali molecole producono e quali sostanze consumano.

È una nuova frontiera della climatologia: capire il clima partendo, almeno in parte, dalla microbiologia.

Un oceano più caldo potrebbe cambiare la “pompa”

La domanda più importante è cosa succederà a questi meccanismi mentre il pianeta continua a riscaldarsi.

La risposta non è semplice.

Un cambiamento nella temperatura può modificare la velocità delle reazioni biologiche. Ma anche la disponibilità di nutrienti, la stratificazione dell’oceano e la composizione delle comunità microbiche possono cambiare.

E questo significa che non è sufficiente sapere quanto carbonio viene catturato.

Bisogna capire per quanto tempo rimane lontano dall’atmosfera.

Un carbonio trasferito rapidamente in una forma che torna a essere CO₂ dopo pochi giorni ha un significato climatico molto diverso da un carbonio trasformato in una molecola che rimane isolata per secoli.

La durata è quindi importante quanto la quantità.

Il problema delle “zone invisibili”

Una delle difficoltà maggiori è rappresentata dalle aree che vengono monitorate meno.

Nei laghi, per esempio, piccoli bacini e zone costiere possono avere emissioni molto diverse dalla parte centrale dello specchio d’acqua.

Anche gli eventi brevi possono essere importanti: cambiamenti stagionali, scongelamento dei ghiacci, rimescolamento dell’acqua e improvvise variazioni della disponibilità di materia organica possono modificare rapidamente i flussi di gas.

La revisione scientifica pubblicata nel 2026 evidenzia proprio quanto le stime globali delle emissioni lacustri restino incerte, anche a causa della difficoltà di campionare questi fenomeni su scala planetaria.

In altre parole, una parte della risposta climatica potrebbe essere nascosta in milioni di piccoli ecosistemi acquatici difficili da osservare.

Dai satelliti al DNA per capire il clima

Per studiare questo sistema, la ricerca sta combinando strumenti sempre più sofisticati.

Le misure dirette dei gas vengono affiancate da sensori automatici, osservazioni satellitari, modelli matematici e analisi genetiche.

Il DNA permette infatti di identificare le comunità microbiche presenti nell’acqua e nei sedimenti.

Ma conoscere quali organismi ci sono non basta.

Gli scienziati devono anche capire che cosa stanno facendo.

Per questo si studiano geni funzionali, metaboliti e trasformazioni chimiche.

L’obiettivo finale è collegare una scala microscopica a una globale: dalla reazione biochimica all’interno di una cellula fino alla quantità di CO₂ o CH₄ che raggiunge l’atmosfera.

Il carbonio invisibile è una delle grandi incognite del futuro

Per decenni il ciclo del carbonio è stato raccontato soprattutto attraverso grandi serbatoi: atmosfera, foreste, oceani, suoli e sedimenti.

Oggi emerge con sempre maggiore chiarezza che tra questi serbatoi esiste una gigantesca infrastruttura biologica fatta di organismi microscopici.

Sono loro a trasformare continuamente la materia.

Possono contribuire a trattenere carbonio nell’oceano attraverso la trasformazione della materia organica disciolta. Possono invece restituirlo all’ambiente attraverso la respirazione. Nei laghi possono contribuire alla produzione di metano oppure alla sua rimozione prima che raggiunga l’atmosfera.

Il loro ruolo non è quindi semplicemente quello di “assorbire carbonio”.

È molto più complesso.

I microbi decidono in quale forma il carbonio esiste, dove si sposta e quanto a lungo può rimanere lontano dall’atmosfera.

La vera partita climatica si gioca anche sotto la superficie

La parte più sorprendente è forse questa: una frazione importante della risposta del pianeta al cambiamento climatico non può essere vista direttamente.

È nell’acqua.

È nei sedimenti.

È nelle particelle che affondano.

È nelle molecole disciolte che attraversano gli oceani.

Ed è soprattutto nelle comunità di microrganismi che trasformano continuamente tutto questo materiale.

La pompa microbica del carbonio mostra quanto sia difficile descrivere il clima soltanto attraverso ciò che possiamo osservare a occhio nudo. L’oceano non è semplicemente un enorme contenitore di carbonio: è un sistema biologico dinamico nel quale la materia viene continuamente ricostruita e trasformata.

Nei laghi, lo stesso principio assume un’altra forma: il metabolismo microbico può contribuire a determinare se il carbonio resterà nell’ecosistema o tornerà rapidamente nell’atmosfera sotto forma di gas serra.

Per questo, mentre il clima cambia, anche la microbiologia dell’acqua diventa una variabile climatica.

Il destino del carbonio non viene deciso soltanto dalle grandi foreste o dalle emissioni industriali. Una parte della risposta è affidata a organismi invisibili, milioni di volte più piccoli di noi, che lavorano senza sosta negli oceani e nei laghi del pianeta.