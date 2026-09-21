Addio alle merende fatte in casa alle scuole materne

🌐 Niente biscotti fatti in casa, niente ciambelloni della nonna e niente panini preparati dai genitori. In una scuola dell’infanzia di Alba Adriatica, nel Teramano, una nuova disposizione sulla merenda ha acceso il confronto tra istituto e famiglie. La decisione, motivata da ragioni igienico-sanitarie, ha inizialmente escluso la possibilità di portare da casa qualsiasi alimento per i bambini, proprio mentre la mensa scolastica non era ancora entrata in funzione.

La protesta dei genitori ha però portato a una modifica del provvedimento. La scuola ha riaperto il confronto con le famiglie e ha introdotto una serie di regole più articolate. Il principio, però, resta: i cibi preparati a casa continuano a essere vietati, mentre sono ammessi soltanto determinati prodotti confezionati e alimenti che i bambini siano in grado di consumare in completa autonomia.

La decisione che ha fatto scattare la protesta

La vicenda riguarda la scuola dell’infanzia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. La disposizione è stata firmata dalla dirigente scolastica Fiorenza Marano sulla base di una decisione del consiglio d’istituto.

Il provvedimento iniziale prevedeva di fatto lo stop alla merenda portata da casa. Una scelta che ha sorpreso diverse famiglie, soprattutto perché fino a quel momento la possibilità di portare uno spuntino era stata regolamentata e non completamente esclusa.

A rendere ancora più delicata la situazione c’è stato il calendario della mensa scolastica. Il servizio, infatti, non sarebbe partito prima di ottobre, lasciando nelle settimane iniziali dell’anno scolastico la necessità di organizzare autonomamente la merenda dei bambini.

Per molte famiglie la questione non riguardava soltanto cosa mettere nello zaino, ma anche il tipo di alimentazione proposta ai bambini.

Perché sono stati vietati i cibi fatti in casa

Alla base della decisione ci sono motivazioni legate alla sicurezza alimentare.

Il problema individuato dalla scuola riguarda soprattutto la manipolazione degli alimenti. Docenti e collaboratori scolastici non possono assumersi il compito di aprire confezioni, tagliare alimenti o intervenire nella gestione di cibi che potrebbero richiedere particolari modalità di conservazione.

La scelta di limitare gli alimenti ammessi punta quindi a ridurre il rischio di contaminazioni e a rendere più semplice la gestione della merenda durante l’orario scolastico.

Un biscotto preparato in casa, per esempio, non presenta necessariamente un’etichetta attraverso la quale conoscere ingredienti, allergeni, modalità di conservazione e provenienza. Un prodotto confezionato industrialmente, invece, porta con sé informazioni precise sulla composizione e sulla tracciabilità.

È proprio su questo terreno che la scuola ha costruito la propria posizione.

La protesta dei genitori: “Così si favoriscono gli snack industriali”

La risposta delle famiglie non si è fatta attendere.

I genitori hanno chiesto spiegazioni sul motivo per cui una merenda precedentemente regolamentata dovesse essere completamente eliminata. Il confronto è arrivato anche attraverso la mediazione di un avvocato e ha spinto l’istituto a rivedere almeno in parte la decisione iniziale.

Il punto più discusso riguarda la qualità degli alimenti.

Per alcune famiglie, infatti, vietare biscotti, ciambelloni e altri prodotti preparati in casa significa indirizzare inevitabilmente i bambini verso merendine e snack confezionati.

Una posizione che non tutti condividono. Altri genitori ritengono invece prioritaria la necessità di avere regole chiare sulla conservazione degli alimenti e sulla gestione degli allergeni.

La discussione, dunque, non è soltanto tra “merenda fatta in casa” e “merendina industriale”. Sullo sfondo ci sono temi più ampi: sicurezza, autonomia dei bambini, responsabilità della scuola e libertà delle famiglie.

La scuola cambia il provvedimento dopo le proteste

Dopo il confronto con i genitori, la disposizione è stata modificata.

La scuola non ha eliminato il divieto sui cibi fatti in casa, ma ha consentito nuovamente la possibilità di consumare una merenda portata da casa a determinate condizioni.

La regola riguarda soprattutto l’autonomia del bambino.

La merenda può essere consumata dagli alunni che dimostrano di essere completamente autonomi nelle operazioni necessarie. Il personale scolastico, infatti, non può intervenire per aprire confezioni, strappare involucri o manipolare direttamente gli alimenti.

Per i bambini che necessitano di supporto sono previste specifiche eccezioni, secondo quanto stabilito dall’istituto.

Il principio è semplice: la scuola non deve trasformarsi nel luogo in cui gli adulti preparano o manipolano il cibo dei bambini.

Cosa possono mangiare i bambini

Il nuovo regolamento individua con maggiore precisione gli alimenti ammessi.

Sono consentiti prodotti confezionati industriali in porzioni singole, frutta già porzionata e confezionata industrialmente e prodotti da forno provvisti di etichettatura.

Anche la confezione deve rispettare determinati requisiti: il bambino deve essere in grado di aprirla senza l’intervento dell’insegnante e non deve presentare caratteristiche che possano creare rischi.

La merenda deve inoltre poter essere consumata rapidamente, considerando che il tempo disponibile è limitato.

La scuola invita quindi i genitori a allenare preventivamente i figli ad aprire autonomamente le confezioni che verranno portate in classe.

Una richiesta che, per alcuni genitori, rappresenta una conseguenza inattesa della nuova regolamentazione.

Cosa resta vietato

La lista dei divieti è altrettanto precisa.

Restano esclusi:

cibi preparati in casa ;

; alimenti deperibili;

prodotti che necessitano della catena del freddo;

cibi che devono essere riscaldati;

alimenti che richiedono l’utilizzo di posate;

confezioni con bordi potenzialmente taglienti;

alimenti che necessitano dell’intervento degli adulti.

È inoltre vietato scambiarsi la merenda tra bambini.

Anche le quantità devono essere adeguate al tempo disponibile: lo spuntino deve poter essere consumato nell’arco di circa dieci minuti.

Una serie di prescrizioni che punta a rendere la gestione della merenda il più possibile standardizzata.

La richiesta dei genitori era diversa

La modifica del regolamento non ha però spento completamente la polemica.

Una parte delle famiglie avrebbe infatti proposto una soluzione differente: non un divieto dei prodotti preparati in casa, ma un menù settimanale delle merende, accompagnato da regole precise per la conservazione e per la sicurezza degli alimenti.

L’idea avrebbe consentito, secondo i genitori, di mantenere una maggiore varietà e di evitare che l’unica alternativa pratica fosse rappresentata dai prodotti industriali.

La proposta non è stata accolta nella forma richiesta.

Per questo, nonostante il passo indietro della scuola rispetto al divieto assoluto iniziale, restano posizioni differenti tra istituto e famiglie.

La questione della mensa: perché la polemica è esplosa proprio ora

Il tempismo della vicenda è importante.

La discussione è scoppiata nelle settimane che precedono l’avvio della mensa scolastica. Fino al 1° ottobre, infatti, le famiglie devono gestire direttamente la merenda dei bambini.

Questo ha reso la questione molto più concreta.

Se il servizio mensa fosse già operativo, il problema della merenda avrebbe probabilmente un peso diverso nell’organizzazione quotidiana. Invece, nella fase transitoria di settembre, lo spuntino portato da casa rappresenta un appuntamento quotidiano per i piccoli.

Il risultato è stato un confronto che ha coinvolto dirigente, consiglio d’istituto, genitori e personale scolastico.

Non è solo una questione di biscotti

Dietro la polemica sulle merende c’è un tema che riguarda molte scuole: chi deve decidere cosa mangia un bambino durante l’orario scolastico?

Da una parte ci sono le famiglie, che rivendicano il diritto di scegliere alimenti e abitudini alimentari dei propri figli. Dall’altra c’è la scuola, che deve organizzare la vita quotidiana di molti bambini contemporaneamente e garantire condizioni di sicurezza nella gestione degli alimenti.

Quando entrano in gioco allergie, intolleranze, conservazione dei cibi e responsabilità del personale, una scelta apparentemente semplice può diventare molto più complessa.

La scuola deve inoltre considerare il fatto che un insegnante non può essere chiamato a gestire decine di confezioni differenti, tagliare alimenti, aprire contenitori o verificare ogni volta la corretta conservazione di un prodotto.

Da qui nasce l’esigenza di regole uniformi.

Il nodo della merenda fatta in casa

Per molti genitori, tuttavia, il punto resta proprio quello che la nuova disciplina non ha modificato: il divieto dei cibi preparati in famiglia.

Biscotti, ciambelloni e altre preparazioni domestiche appartengono a un modello di alimentazione tradizionale che alcune famiglie considerano preferibile rispetto agli snack confezionati.

Il problema è che la scuola non può basare le proprie regole soltanto sulle preferenze alimentari individuali.

La necessità di conoscere gli ingredienti, garantire la tracciabilità e ridurre la manipolazione degli alimenti porta inevitabilmente verso prodotti standardizzati e facilmente identificabili.

È il punto sul quale si concentra oggi il confronto ad Alba Adriatica.

Il nuovo regolamento potrebbe estendersi ad altre scuole

La vicenda potrebbe inoltre avere conseguenze più ampie all’interno dell’istituto comprensivo.

Secondo le ricostruzioni pubblicate nelle ultime ore, la dirigente ha annunciato l’elaborazione di un regolamento sulla gestione delle merende destinato alle scuole dell’istituto comprensivo di Alba Adriatica.

Non si tratterebbe quindi soltanto di una disposizione temporanea legata alla scuola dell’infanzia, ma della definizione di criteri destinati a uniformare la gestione degli spuntini.

Una prospettiva che rende ancora più importante il confronto con le famiglie.

La protesta non cancella le regole

Il risultato raggiunto dopo la protesta dei genitori può essere definito un compromesso.

La scuola ha rinunciato al divieto assoluto della merenda portata da casa, ma ha mantenuto vincoli molto rigidi sui prodotti consentiti.

I genitori, dal canto loro, hanno ottenuto la possibilità di far consumare ai figli uno spuntino durante la mattinata, ma non hanno ottenuto il via libera alle preparazioni domestiche.

Il confronto, dunque, non si è concluso con una vittoria completa di una delle due posizioni.

Resta soprattutto la necessità di evitare che una questione organizzativa si trasformi in un conflitto permanente tra famiglie e istituzione scolastica. Anche perché, come emerge dalle reazioni raccolte, l’obiettivo dichiarato da entrambe le parti rimane quello di garantire il benessere dei bambini.

La merenda diventa un caso nazionale

La vicenda di Alba Adriatica ha rapidamente superato i confini della scuola e del territorio teramano perché tocca una questione familiare e quotidiana.

Cosa mettere nello zaino per la merenda?

Una domanda apparentemente banale che, in questo caso, è diventata il centro di una discussione su sicurezza alimentare, autonomia, educazione e rapporto tra scuola e famiglia.

Per ora la situazione è definita: niente prodotti fatti in casa, sì agli alimenti confezionati ammessi dal regolamento e nessun intervento del personale nella gestione della merenda, salvo le specifiche eccezioni previste.

Ma la protesta delle famiglie ha già ottenuto un risultato concreto: la scuola ha riaperto il confronto e ha modificato la disposizione iniziale.

La questione, però, resta aperta. Perché dietro un semplice biscotto fatto in casa si confrontano due esigenze entrambe molto concrete: quella di una scuola chiamata a garantire sicurezza e organizzazione e quella di genitori che chiedono di poter mantenere, anche nello zaino dei propri figli, una parte delle proprie abitudini familiari.