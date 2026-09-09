Grande Fratello Vip 9, Simone Annicchiarico entra nel cast

🌐 Grande Fratello Vip 9, Simone Annicchiarico è il nuovo concorrente ufficiale: il cast prende forma tra grandi ritorni, volti televisivi e protagonisti dei reality. Ilary Blasi torna alla conduzione dal 17 settembre con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La Casa del Grande Fratello Vip si prepara a riaprire la porta rossa e, a una settimana dal debutto, il cast della nuova edizione comincia ad assumere contorni sempre più definiti. L’ultimo nome ufficializzato è quello di Simone Annicchiarico, conduttore televisivo e figlio degli attori Walter Chiari e Alida Chelli, che si aggiunge a una squadra costruita all’insegna di ritorni, personalità televisive e volti provenienti da mondi molto diversi.

La nona edizione del Grande Fratello Vip partirà giovedì 17 settembre 2026 in prima serata su Canale 5. Alla guida del reality ci sarà ancora Ilary Blasi, per la quinta volta al timone del format, mentre in studio torneranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

L’ingresso di Annicchiarico è particolarmente interessante perché porta nella Casa un professionista che conosce molto bene la televisione, ma che finora ha vissuto soprattutto dall’altra parte delle telecamere. Sarà quindi il pubblico, questa volta, a osservare lui.

Simone Annicchiarico è il nuovo concorrente del GF Vip

La conferma è arrivata nella giornata del 9 settembre, quando il nome di Simone Annicchiarico è entrato ufficialmente nell’elenco dei concorrenti della nona edizione.

Classe 1970, Annicchiarico ha costruito una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. È figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, una delle coppie più note della storia dello spettacolo italiano, e ha debuttato in televisione nel 1995.

Negli anni ha lavorato in diversi programmi televisivi e ha ricoperto anche il ruolo di conduttore di Italia’s Got Talent, esperienza che gli ha permesso di consolidare la propria presenza sul piccolo schermo.

Il Grande Fratello Vip rappresenta però un cambio di prospettiva radicale.

Annicchiarico non sarà più chiamato a gestire uno studio, introdurre ospiti o accompagnare il pubblico attraverso un programma. Diventerà lui stesso il contenuto della trasmissione, con la quotidianità trasformata in spettacolo e ogni rapporto personale potenzialmente destinato a diventare una dinamica televisiva.

È proprio questo il punto che rende il suo ingresso particolarmente curioso.

Un conduttore abituato alle telecamere, ma questa volta dall’altra parte

La notorietà non è certamente una novità per Annicchiarico. Il suo volto è familiare al pubblico televisivo da molti anni e la sua esperienza davanti alle telecamere potrebbe aiutarlo a gestire la pressione iniziale.

Il problema, però, sarà un altro: nel Grande Fratello Vip non esiste un vero “fuori onda”.

Le dinamiche più importanti possono nascere durante una conversazione apparentemente insignificante, nelle ore notturne, a tavola oppure durante un momento di tensione. Non ci sono tempi televisivi tradizionali e non c’è la possibilità di tornare a casa al termine della puntata.

Per un professionista che conosce perfettamente il funzionamento della televisione, sarà interessante capire quanto questa consapevolezza influenzerà il suo comportamento.

Potrebbe essere proprio la sua esperienza a renderlo uno dei concorrenti più lucidi del gruppo. Oppure, al contrario, la convivenza potrebbe far emergere una parte del suo carattere che il pubblico non ha mai avuto modo di conoscere davvero.

Grande Fratello Vip 9, chi sono i concorrenti ufficiali

Con l’ingresso di Annicchiarico, il cast ufficializzato comprende già personalità molto differenti tra loro.

Tra i nomi più attesi c’è sicuramente Alex Belli, attore e modello diventato popolare con CentoVetrine e già protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2021.

Belli torna quindi in un ambiente che conosce molto bene e porta con sé una precedente esperienza particolarmente intensa nel reality. La sua partecipazione del 2021 lo aveva infatti trasformato in uno dei personaggi centrali di quella stagione, grazie soprattutto alle dinamiche sentimentali e alla cosiddetta “chimica artistica” con Soleil Sorge.

Un’altra presenza destinata a far parlare è Guendalina Tavassi, volto televisivo diventato noto proprio grazie al Grande Fratello. Dopo la partecipazione al reality nel 2010, Tavassi ha preso parte anche a L’Isola dei Famosi, tornando nel programma nel 2022 insieme al fratello Edoardo.

Il nuovo cast comprende inoltre Jonathan Kashanian, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello nel 2004, e Carmen Di Pietro, già protagonista di due edizioni dell’Isola dei Famosi.

Tra gli ingressi più particolari c’è poi Moreno Morello, storico inviato di Striscia la notizia. Per anni il pubblico lo ha visto impegnato nei servizi dedicati soprattutto a truffe e raggiri, riconoscendolo anche per il caratteristico completo bianco. Ora il suo terreno di gioco sarà completamente diverso: dalla ricerca delle truffe alle dinamiche della Casa.

Dal ritorno dei veterani ai volti meno prevedibili

Il cast ufficiale comprende anche Federica Morello, ballerina e dj, Alessandro Roncaccia, sportivo e appassionato di divertimento, e Michelle Masullo, modella e dj conosciuta anche con il nome d’arte Mixelle.

Masullo, classe 1999 e originaria del Friuli, è legata artisticamente a Jo Squillo, che viene indicata come una sorta di figura materna o “figlia elettiva” nel suo percorso professionale.

Un altro ritorno significativo è quello di Marina La Rosa, uno dei volti storici del reality italiano. La sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, nel 2000, appartiene ormai alla memoria televisiva del programma. Dopo quell’esperienza ha intrapreso una carriera tra televisione, recitazione e altri progetti, tornando anche all’interno di un reality con l’Isola dei Famosi.

La presenza di tanti concorrenti con un passato nel mondo dei reality crea quindi una situazione particolare: la nuova Casa sarà abitata da persone che conoscono già molto bene le regole del gioco.

Ed è proprio questo uno degli interrogativi più interessanti della nuova edizione.

Ilary Blasi torna per la quinta volta alla guida del reality

Sul fronte della conduzione, il punto fermo resta Ilary Blasi.

La conduttrice tornerà infatti a guidare il Grande Fratello Vip per la quinta edizione, affiancata ancora una volta da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La composizione dello studio introduce due punti di vista molto differenti. Da una parte l’esperienza giornalistica e televisiva di Buonamici, dall’altra il tono diretto e spesso pungente di Lucarelli.

La loro presenza potrebbe diventare determinante soprattutto quando nella Casa cominceranno a formarsi le prime alleanze e le prime contrapposizioni.

Perché, come spesso accade nel Grande Fratello, il cast conta ma non basta. A trasformare una stagione in un fenomeno televisivo sono soprattutto i rapporti che nascono dopo l’ingresso nella Casa.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 9

Il debutto è fissato per giovedì 17 settembre 2026, in prima serata su Canale 5. Il programma sarà disponibile anche in streaming attraverso Mediaset Infinity.

La partenza arriva in un momento particolarmente importante per il reality, che dovrà trasformare l’attesa costruita attraverso la presentazione dei concorrenti in una stagione capace di generare conversazioni, sorprese e protagonisti.

Il conto alla rovescia è quindi ufficialmente iniziato.

E mentre altri nomi potrebbero essere annunciati nei prossimi giorni, la squadra già ufficializzata racconta una precisa strategia: mettere insieme memoria televisiva e nuove personalità, veterani dei reality e professionisti abituati a stare davanti alle telecamere.

Il vero debutto sarà dentro la Casa

Per Simone Annicchiarico, però, la sfida comincerà davvero soltanto quando la porta rossa si chiuderà alle sue spalle.

La sua carriera televisiva gli ha insegnato a gestire telecamere, pubblico e tempi dello spettacolo. Il Grande Fratello Vip gli chiederà qualcosa di completamente diverso: mostrarsi senza il filtro del ruolo professionale.

Sarà questo il primo elemento da osservare.

Il secondo riguarderà il rapporto con gli altri concorrenti, alcuni dei quali hanno già una notevole esperienza nei reality. Alex Belli e Guendalina Tavassi, per esempio, conoscono perfettamente la pressione della Casa e il peso delle dinamiche che possono svilupparsi davanti alle telecamere.

Annicchiarico, invece, arriva con un profilo diverso e potrebbe rappresentare l’elemento di equilibrio oppure la sorpresa della stagione.

La nona edizione del Grande Fratello Vip parte dunque con una certezza: il cast è ancora in evoluzione, ma i primi nomi sono sufficienti per alimentare l’attesa.

Dal 17 settembre, però, non conteranno più soltanto i curriculum. A decidere il destino dei concorrenti saranno convivenza, strategie, amicizie, conflitti e soprattutto la capacità di conquistare il pubblico.

E per Simone Annicchiarico, abituato per una vita a osservare la televisione dall’altra parte dello schermo, sarà il momento di scoprire cosa significa davvero essere osservato 24 ore su 24.