Amici 26, Erness eliminato tra le polemiche: Celentano è una furia

🌐 Amici 26 entra nel vivo e la terza puntata del 25 ottobre 2026 si trasforma in un concentrato di tensioni, giudizi durissimi e colpi di scena. Erness viene eliminato dopo le contestazioni sull’originalità dei suoi brani, mentre Alessandra Celentano accende lo scontro con Kledi Kadiu e mette in discussione la tecnica di Riccardo. Saitta e Benedetta conquistano il primo posto nelle classifiche di canto e ballo, mentre Il Volo, presente senza Ignazio Boschetto, sorprende Rudy Zerbi con una riflessione sul carisma degli artisti. Una puntata che riporta al centro il confine tra talento, disciplina e responsabilità.

Amici 26, la terza puntata travolge gli allievi tra accuse ed eliminazioni

Non bastano più entusiasmo, ambizione e qualche buona esibizione per difendere il proprio banco. Nella scuola di Maria De Filippi il clima cambia rapidamente e la terza puntata di Amici 26, trasmessa domenica 25 ottobre su Canale 5, mostra quanto possa essere fragile il percorso dei concorrenti quando arrivano le prime valutazioni decisive.

La giornata è dominata da confronti accesi, risultati contrastanti e da un’eliminazione particolarmente discussa. A lasciare definitivamente la scuola è Erness, protagonista nei giorni precedenti di una controversia sull’originalità di alcune composizioni presentate nel programma.

Ma la sua uscita non è l’unico episodio a catalizzare l’attenzione. Alessandra Celentano interviene ripetutamente sulle esibizioni dei ballerini, mentre il confronto con Kledi Kadiu porta sullo schermo due concezioni differenti della danza: il rigore tecnico e la libertà espressiva.

Erness eliminato: la polemica sui brani e il giudizio di Cuccarini

Il momento più delicato riguarda Erness, già sospeso dopo che Samurai Jay aveva sollevato dubbi sulle somiglianze tra alcuni suoi brani e canzoni precedentemente pubblicate.

Al giovane cantante viene concessa un’ulteriore opportunità per dimostrare le proprie capacità creative, ma la nuova prova non convince i docenti. La decisione finale è drastica: Erness deve abbandonare Amici 26.

Lorella Cuccarini esprime una valutazione particolarmente severa sul comportamento dell’allievo, richiamando l’importanza del rispetto per la musica e per l’opportunità ricevuta. Erness prova a scusarsi, ma il suo percorso termina comunque.

La vicenda richiede una distinzione fondamentale: le contestazioni emerse nel programma non equivalgono a un accertamento giudiziario di plagio. L’eliminazione rappresenta una decisione didattica e televisiva assunta nel contesto del talent.

Resta però il messaggio che gli insegnanti intendono trasmettere: la costruzione di una carriera artistica richiede originalità, credibilità e consapevolezza delle responsabilità connesse alla propria produzione musicale.

Alessandra Celentano contro Kledi: scintille sulla danza

Lo scontro più vivace si accende durante le valutazioni dei ballerini. Alessandra Celentano e Kledi Kadiu si confrontano sulla prestazione di Lollo, esibitosi sulle note di Bugiardo.

Kledi apprezza la personalità del giovane e la sua capacità comunicativa, pur osservando alcuni aspetti tecnici da perfezionare. Celentano, invece, critica l’eccessivo ricorso alle espressioni del viso e alle linguacce, considerate elementi che finiscono per appesantire la coreografia.

La discussione coinvolge anche Ambra Angiolini e Maria De Filippi, trasformandosi in uno scambio ironico ma significativo sulle differenti sensibilità artistiche.

Per Celentano la tecnica resta una condizione essenziale, mentre Kledi riconosce maggiore valore alla spontaneità e alla capacità del ballerino di comunicare attraverso il corpo.

La tensione cresce anche quando l’insegnante commenta la prova di Riccardo, segnalando carenze nella pulizia e nella completezza dei movimenti.

Il concorrente non reagisce con ostilità: riconosce di avere ancora molto da migliorare e si dichiara disponibile a lavorare direttamente con la docente.

La sua permanenza viene legata a una nuova prova: dovrà eseguire una coreografia assegnata da Celentano, sulla quale si esprimerà Lorella Cuccarini.

Il Volo senza Ignazio Boschetto, ma il giudizio conquista Zerbi

Tra gli ospiti chiamati a valutare i cantanti figurano Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo. Assente Ignazio Boschetto, fermato dalla febbre.

I due artisti partecipano alle valutazioni senza rinunciare a osservazioni sorprendenti. In particolare, l’esibizione dei Jed sulle note di Jenny è pazza di Vasco Rossi offre l’occasione per riflettere sul valore dell’identità artistica.

Ginoble sottolinea quanto il carisma possa risultare più importante dell’esibizione virtuosistica fine a se stessa. Una considerazione che trova il pieno apprezzamento di Rudy Zerbi.

Il momento diventa particolarmente significativo perché proviene da artisti associati a una notevole preparazione vocale. Saper cantare perfettamente, suggerisce il loro giudizio, non basta se manca la capacità di trasmettere emozioni.

Anche Nicolò riceve apprezzamenti per l’interpretazione di Amandoti, mentre Amadeus segue con particolare soddisfazione la crescita dei propri allievi.

Saitta e Benedetta dominano le classifiche di canto e ballo

Le competizioni settimanali consegnano due vincitori: Saitta nel canto e Benedetta nella danza.

Saitta conquista la giuria interpretando Fuori dal tunnel di Caparezza, arricchendo il brano con una componente personale che convince sia gli ospiti sia il suo insegnante Amadeus.

Il primo posto gli permette di ottenere un’importante opportunità formativa collegata ai docenti del Berklee College of Music e all’Umbria Jazz Festival.

Benedetta, invece, conquista la vetta della classifica di danza grazie a una prova di impostazione classica. La vittoria le apre la possibilità di partecipare al tour natalizio de Il Volo.

Le classifiche complete della puntata sono:

Posizione Canto Ballo 1ª Saitta Benedetta 2ª Shari Lollo 3ª Nicolò Charli 4ª Tiaso Riccardo 5ª Jed — 6ª Andrea Heros —

In fondo alla graduatoria del canto finisce Andrea Heros. Amadeus gli segnala difficoltà d’intonazione, ma sceglie di non penalizzarlo sul piano musicale, assegnandogli invece le pulizie della casetta e chiedendogli maggiore impegno con i vocal coach.

Alex salvo, Gabriele verso la sfida: nessuno può sentirsi al sicuro

La puntata si apre anche con la sfida del pattinatore Alex contro Anthony. Il concorrente difende il proprio banco ottenendo 65,54 punti contro 42,53, un risultato che gli consente di proseguire il percorso.

Per Gabriele, invece, si profila una prova da affrontare nella settimana successiva. Il giovane pugile accoglie la prospettiva con determinazione, mentre Maria De Filippi sottolinea il suo carattere riservato.

Il quadro complessivo mostra una scuola nella quale nessun concorrente può considerare acquisita la propria permanenza. Le classifiche misurano il rendimento immediato, ma le decisioni degli insegnanti tengono conto anche dell’atteggiamento, della preparazione e delle prospettive di crescita.

La terza puntata di Amici 26 lascia così un messaggio preciso: il talento può aprire le porte della televisione, ma non garantisce di restarci.

L’eliminazione di Erness, le critiche di Celentano e le vittorie di Saitta e Benedetta descrivono un programma nel quale la competizione comincia a diventare selezione.

E dietro lo spettacolo, le battute e gli applausi emerge una verità spesso dimenticata: la notorietà può arrivare rapidamente, ma la credibilità artistica deve essere conquistata ogni giorno.

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