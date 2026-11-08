12:51 pm, 8 Novembre 26 calendario

Garlasco, due percorsi giudiziari e le prove da distinguere

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Nel caso Garlasco il nuovo filone su Andrea Sempio convive con la condanna definitiva di Alberto Stasi. Gli accertamenti tecnici devono essere letti distinguendo accuse, risposte difensive e decisioni dei giudici.

L’attenzione continua a spostarsi da un reperto a una consulenza, ma il caso Garlasco non si comprende isolando il particolare più discusso del giorno. Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a sedici anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Un diverso procedimento riguarda Andrea Sempio, per il quale la Procura di Pavia ha notificato il 28 settembre 2026 un nuovo avviso di conclusione delle indagini. La chiusura dell’inchiesta non è una condanna.

I due percorsi non si sostituiscono automaticamente. L’esistenza di nuovi accertamenti non cancella una sentenza definitiva; quella sentenza non trasforma però ogni ulteriore verifica in un’attività priva di significato. La difficoltà sta nel tenere riconoscibili le posizioni e i passaggi. Sempio rimane presunto innocente, mentre la condanna di Stasi conserva il proprio valore finché non intervenga una decisione capace di modificarla attraverso le procedure previste.

Che cosa significa la conclusione delle indagini

L’avviso notificato a settembre ha accompagnato il deposito degli atti, comprese le indagini integrative. È un passaggio che permette alla difesa di conoscere il quadro raccolto e di esercitare le proprie facoltà. Non equivale al rinvio a giudizio, che richiede ulteriori determinazioni, né alla verifica dibattimentale delle accuse. Chiamare processo qualunque fase investigativa rende meno comprensibile proprio il punto nel quale il procedimento si trova.

8 Novembre 2026 ( modificato il 7 Novembre 2026 | 12:53 )
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