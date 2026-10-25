Garlasco, Ferri vicino di Sempio: il giallo riaperto dopo 16 anni

🌐 Garlasco, nuova inchiesta sulla morte di Giovanni Ferri, l’ex meccanico trovato senza vita nel 2010. L’anziano abitava di fronte alla casa della famiglia di Andrea Sempio, oggi indagato per il delitto di Chiara Poggi. La Procura di Pavia ipotizza l’omicidio volontario e valuta possibili collegamenti fra le due vicende. Riemerge un interrogativo inquietante: Ferri poteva sapere qualcosa? Nessuna prova, al momento, dimostra che le due morti siano collegate.

Garlasco, il mistero Ferri entra nella nuova stagione delle indagini

Una morte archiviata come suicidio, un pensionato trovato con la gola e i polsi tagliati, una casa a pochi passi da quella della famiglia Sempio e sedici anni di interrogativi rimasti senza risposta. Il caso Giovanni Ferri torna improvvisamente al centro dell’attenzione giudiziaria e riaccende le ombre che da quasi vent’anni accompagnano il delitto di Chiara Poggi.

La Procura della Repubblica di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, ha aperto un nuovo fascicolo per omicidio volontario contro ignoti sulla morte dell’ex meccanico 88enne, ritrovato senza vita il 22 novembre 2010 in una strettissima intercapedine tra due edifici di via Mulino, a Garlasco. All’epoca l’inchiesta era stata chiusa dalla Procura di Vigevano attribuendo il decesso a un gesto volontario.

Oggi quella ricostruzione viene rimessa in discussione. Ma a rendere la vicenda particolarmente significativa è un dettaglio geografico: Ferri abitava di fronte all’abitazione in cui viveva all’epoca la famiglia di Andrea Sempio, l’uomo coinvolto nella nuova indagine sull’assassinio di Chiara Poggi.

Una circostanza che non dimostra alcun legame criminale, ma introduce un elemento concreto che merita attenzione: la possibilità che un residente anziano, abituato a percorrere quotidianamente le stesse strade, potesse conoscere abitudini, frequentazioni o movimenti del proprio quartiere.

La casa davanti a quella dei Sempio: una coincidenza da verificare

Giovanni Ferri conduceva un’esistenza regolare. Secondo le ricostruzioni raccolte sul posto, usciva abitualmente intorno alle nove del mattino, raggiungeva il bar, leggeva i giornali, conversava con i conoscenti e rientrava verso le undici. Un percorso ripetuto con tale frequenza da rendere l’anziano una presenza familiare nelle strade del paese.

La sua abitazione si trovava proprio di fronte alla casa della famiglia Sempio. La circostanza era già stata riferita pubblicamente nell’aprile 2026, quando la vicenda del pensionato era tornata all’attenzione mediatica.

La distanza tra la zona del ritrovamento del corpo e il quartiere di residenza era contenuta. Il pensionato conosceva dunque un ambiente urbano ristretto, dove la quotidianità poteva rendere riconoscibili volti, automobili e frequentazioni.

Da qui nasce un interrogativo investigativamente legittimo: Ferri potrebbe aver visto o sentito qualcosa di rilevante, prima o dopo l’omicidio di Chiara Poggi?

Non esistono, allo stato, testimonianze o documenti pubblicamente verificati che confermino una simile eventualità. Non risulta neppure accertato che Ferri disponesse di informazioni sul delitto del 2007. Tuttavia, la prossimità delle abitazioni costituisce un dato che potrebbe giustificare verifiche sulle conoscenze personali dell’anziano e sugli ultimi anni della sua vita.

La differenza tra una coincidenza e un collegamento giudiziario sta nelle prove. Ed è proprio su queste che dovrà concentrarsi l’inchiesta.

Andrea Sempio, Chiara Poggi e una nuova domanda investigativa

Il nome di Andrea Sempio è tornato al centro della vicenda giudiziaria dopo la riapertura delle indagini sull’uccisione di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli.

Il 28 settembre 2026 la Procura di Pavia ha notificato a Sempio un nuovo avviso di conclusione delle indagini, mantenendo l’ipotesi accusatoria di omicidio aggravato. L’indagato conserva integralmente la presunzione di innocenza, e le contestazioni formulate nei suoi confronti dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie.

La vicinanza della famiglia Sempio alla residenza di Ferri apre tuttavia una questione che fino a poco tempo fa era rimasta sostanzialmente ai margini del dibattito: quali rapporti esistevano tra le persone che vivevano nel quartiere? Il pensionato conosceva la famiglia? Aveva riferito qualcosa di particolare negli anni successivi all’uccisione di Chiara?

Sono domande, non risposte. E soprattutto non esiste alcun elemento pubblico che autorizzi ad attribuire a Sempio un coinvolgimento nella morte di Ferri.

L’interesse investigativo potrebbe riguardare anche un’eventuale ricostruzione dei percorsi abituali dell’anziano e della conoscenza che aveva della zona. Comprendere che cosa potesse effettivamente osservare è molto diverso dall’affermare che fosse testimone di un delitto.

La nuova indagine potrebbe verificare queste possibilità, senza dare per scontato un rapporto causale tra vicinanza geografica e morte violenta.

Un corpo nascosto nell’intercapedine: i particolari che non convincono

Il 22 novembre 2010 il corpo di Ferri fu rinvenuto in uno spazio largo circa cinquanta centimetri tra due costruzioni. Le condizioni del cadavere alimentarono interrogativi destinati a riemergere molti anni dopo: ferite alla gola, tagli ai polsi, un coltello e un fazzoletto insanguinato.

L’ipotesi del suicidio divenne allora la ricostruzione giudiziaria di riferimento. Eppure, secondo le contestazioni della famiglia, non tutti gli aspetti della vicenda sarebbero stati chiariti attraverso accertamenti sufficientemente approfonditi.

In particolare, occorre stabilire se la posizione del corpo, la natura delle ferite e le caratteristiche dell’arma siano pienamente compatibili con un gesto autolesivo. La presenza del coltello accanto al cadavere, da sola, non basta a determinare la dinamica della morte.

Nel settembre 2026 la vedova, Gabriella Conti, assistita dall’avvocato Fabrizio Gallo, ha presentato un esposto per ottenere la riapertura delle indagini. La nuova attività dovrebbe concentrarsi anche sull’eventuale riesame dei reperti e sull’applicazione di metodologie scientifiche oggi disponibili.

Il coltello e il fazzoletto potrebbero diventare elementi decisivi, qualora fossero conservati in condizioni tali da consentire analisi attendibili. Le verifiche genetiche potrebbero cercare eventuali tracce biologiche estranee alla vittima, ma la loro presenza dovrebbe poi essere interpretata alla luce delle possibili contaminazioni e delle circostanze del ritrovamento.

Chiara Poggi e il possibile filo tra due vicende giudiziarie

La morte di Ferri avvenne poco più di tre anni dopo l’assassinio di Chiara Poggi. Due vicende drammatiche, consumatesi nella stessa cittadina, che oggi tornano a essere considerate anche sotto il profilo di un possibile collegamento investigativo.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche del 23 ottobre, la scelta di affidare le verifiche ai carabinieri del reparto operativo di Milano sarebbe motivata anche dalla volontà della Procura di approfondire l’eventuale relazione con l’omicidio Poggi. Al momento, tuttavia, non risulta confermata la formalizzazione della delega.

Questa circostanza rappresenta un elemento importante: non perché dimostri l’esistenza di un collegamento, ma perché indicherebbe l’intenzione di sottoporre le due storie a una valutazione investigativa coordinata.

L’ipotesi più delicata è quella di una possibile conoscenza, da parte di Ferri, di circostanze riguardanti la vita del quartiere o gli avvenimenti successivi all’agosto 2007. Che l’anziano potesse aver visto qualcosa è una possibilità astratta; che sia stato ucciso per questo non è attualmente provato.

L’eventuale ricerca di un movente dovrebbe partire da testimonianze, rapporti personali documentati e riscontri oggettivi. Senza questi elementi, immaginare che Ferri sia stato eliminato perché depositario di un segreto rimane una congettura.

Eppure, proprio la decisione di riesaminare la sua morte potrebbe consentire di stabilire se esistano informazioni trascurate nella prima indagine.

Gli altri decessi di Garlasco: Cavallini e Bertani

La vicenda Ferri non è l’unica morte avvenuta nel territorio che, negli ultimi anni, è stata accostata pubblicamente al delitto Poggi.

Tra i nomi ricorrenti figura Corrado Cavallini, medico di base che aveva avuto in cura anche Ferri, morto a Vigevano nel 2012. Un’altra vicenda riguarda Michele Bertani, amico di Andrea Sempio, deceduto nel 2016.

Il loro inserimento nel dibattito sulle morti considerate sospette non dimostra, tuttavia, un collegamento tra i diversi episodi. Non risultano prove pubbliche di un disegno criminale unitario e non sarebbe corretto trasformare la successione temporale dei decessi in una presunta catena di omicidi.

La domanda da affrontare non è quante coincidenze possano essere individuate a Garlasco, ma se esistano elementi concreti che rendano tali coincidenze rilevanti per la magistratura.

Per Ferri, a differenza delle semplici suggestioni circolate negli anni, oggi esiste un procedimento formalmente riaperto con un’ipotesi di omicidio. È questo il dato giudiziario nuovo, e su questo dovrà misurarsi qualsiasi ricostruzione.

La Procura di Pavia davanti a un’indagine difficile

Sedici anni rappresentano un intervallo enorme per qualsiasi inchiesta. Le testimonianze possono diventare meno precise, i luoghi possono essere cambiati, i reperti potrebbero non essere più disponibili e alcune verifiche potrebbero risultare impossibili.

La Procura dovrà quindi ripartire dalle basi: verbali del 2010, accertamenti medico-legali, documentazione fotografica, testimonianze e reperti eventualmente conservati.

Tra i passaggi più significativi potrebbe esserci anche la ricostruzione delle relazioni personali di Ferri, compresi gli eventuali rapporti di vicinato. Una verifica che non costituisce di per sé un’accusa nei confronti di nessuno, ma che consentirebbe di comprendere meglio il contesto in cui viveva l’anziano.

L’eventuale coinvolgimento degli stessi investigatori impegnati nella nuova inchiesta Poggi potrebbe facilitare il confronto tra documentazioni e cronologie, sempre rispettando l’autonomia dei due procedimenti.

La magistratura dovrà chiarire prima di tutto se Ferri sia stato davvero ucciso. Soltanto dopo, in presenza di elementi concreti, sarebbe possibile ricercare un movente e verificare eventuali rapporti con altre vicende.

Il peso di una verità rimasta sospesa per sedici anni

Per la famiglia Ferri, la riapertura del fascicolo segna la possibilità di ottenere risposte su una morte mai accettata come suicidio. Per Garlasco, invece, rappresenta l’emersione di un’altra vicenda giudiziaria che si aggiunge a una storia cittadina già segnata da interrogativi, processi e nuove indagini.

La vicinanza tra la casa di Ferri e quella della famiglia Sempio rende comprensibile l’attenzione investigativa e mediatica, ma non consente scorciatoie nella ricerca della verità.

La riapertura di un procedimento per omicidio non equivale alla dimostrazione di un assassinio, così come la presenza di due famiglie nello stesso quartiere non dimostra l’esistenza di relazioni criminali.

Resta però un fatto che merita di essere approfondito: un uomo di 88 anni, abituato a una vita regolare, fu trovato morto in circostanze controverse, e sedici anni dopo la magistratura ha deciso di rimettere in discussione la prima conclusione.

Se le nuove indagini riusciranno a chiarire quella morte, sarà possibile restituire una risposta alla famiglia e verificare se l’ombra del delitto Poggi abbia davvero qualche fondamento investigativo in questa vicenda.

Perché il punto centrale non è costruire un nuovo mistero attorno a Garlasco, ma accertare se dietro la morte di Giovanni Ferri si nasconda un delitto rimasto impunito.

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