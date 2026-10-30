Verona, morì a 32 anni: l’accusa incredibile contro il marito

Verona, la morte di Jessica Dalla Chiara

🌐 Jessica Dalla Chiara, infermiera di 32 anni, morì il 24 giugno 2024 dopo una grave crisi ipoglicemica. A più di due anni dalla tragedia, il marito Nadir Rossi, 35 anni, anche lui infermiere, è stato arrestato con l’accusa di averne provocato intenzionalmente la morte mediante somministrazioni di insulina prive di indicazione terapeutica. Secondo la ricostruzione accusatoria, le somministrazioni sarebbero avvenute prima nell’abitazione della coppia e successivamente in ospedale. Al centro dell’indagine anche una polizza assicurativa sulla vita della donna. L’arresto segna una svolta investigativa, non una sentenza di colpevolezza.

La morte del 2024 e la svolta giudiziaria

Una giovane donna, una famiglia, una morte apparentemente collegata a una grave emergenza sanitaria. Poi, oltre due anni dopo, l’ipotesi investigativa che modifica radicalmente la lettura della vicenda.

Jessica Dalla Chiara aveva soltanto 32 anni quando morì, il 24 giugno 2024. Il 29 ottobre 2026 è stata resa pubblica la notizia dell’arresto del marito, Nadir Rossi, indagato per averne provocato intenzionalmente il decesso.

La ricostruzione avanzata dagli investigatori è particolarmente grave: l’uomo avrebbe somministrato alla moglie insulina non necessaria, provocando crisi ipoglicemiche e infine la morte.

L’insulina e le crisi ipoglicemiche

L’insulina è un ormone fondamentale per la regolazione della glicemia e viene utilizzata, quando necessario, nel trattamento del diabete.

Una somministrazione eccessiva o non indicata può provocare un abbassamento pericoloso del glucosio nel sangue. Nei casi gravi l’ipoglicemia può comportare alterazioni dello stato di coscienza, convulsioni e conseguenze potenzialmente fatali.

Secondo l’accusa, l’insulina sarebbe stata somministrata in due diversi contesti: prima a casa e successivamente nella struttura ospedaliera in cui la donna era stata ricoverata.

La dinamica contestata dovrà essere dimostrata attraverso gli elementi clinici, medico-legali e investigativi acquisiti.

La polizza sulla vita e il possibile movente

Nella vicenda compare anche un contratto di assicurazione sulla vita, che Jessica aveva sottoscritto due anni prima del decesso.

Dopo la morte della moglie, il marito avrebbe ricevuto il relativo indennizzo.

La circostanza assume interesse investigativo, ma occorre evitare un’equazione automatica: l’esistenza di una polizza e il pagamento di un indennizzo non dimostrano, da soli, né il movente né la responsabilità penale.

Saranno gli accertamenti giudiziari a stabilire se e quale rapporto esista tra il beneficio economico e il delitto ipotizzato.

Le dichiarazioni dopo la tragedia

All’epoca della morte della moglie, Rossi aveva pubblicamente espresso dolore, raccontando anche il legame della donna con la figlia della coppia.

Oggi quelle dichiarazioni vengono inevitabilmente rilette alla luce delle accuse.

È tuttavia indispensabile distinguere le impressioni dalle prove. Le parole pronunciate durante un lutto non possono essere trasformate automaticamente in elementi di colpevolezza.

La vicenda coinvolge inoltre una bambina, la cui tutela e riservatezza devono restare prioritarie.

Un procedimento ancora tutto da definire

L’arresto rappresenta un passaggio importante, ma il processo dovrà verificare la ricostruzione accusatoria, la successione degli eventi clinici e l’effettiva responsabilità dell’indagato.

In particolare, dovranno trovare risposta le domande relative alla provenienza e alla somministrazione dell’insulina, alla relazione causale con la morte e all’eventuale intenzionalità del comportamento contestato.

Il principio di presunzione di innocenza resta pienamente applicabile a Nadir Rossi.

La vicenda di Jessica Dalla Chiara impone rigore: una giovane vita perduta, accuse gravissime e un accertamento giudiziario che dovrà fondarsi sulle prove, non sulle suggestioni.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.