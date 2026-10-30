7:16 am, 30 Ottobre 26 calendario

Verona, morì a 32 anni: l’accusa incredibile contro il marito

Di: Redazione Metrotoday

Verona, la morte di Jessica Dalla Chiara

🌐 Jessica Dalla Chiara, infermiera di 32 anni, morì il 24 giugno 2024 dopo una grave crisi ipoglicemica. A più di due anni dalla tragedia, il marito Nadir Rossi, 35 anni, anche lui infermiere, è stato arrestato con l’accusa di averne provocato intenzionalmente la morte mediante somministrazioni di insulina prive di indicazione terapeutica. Secondo la ricostruzione accusatoria, le somministrazioni sarebbero avvenute prima nell’abitazione della coppia e successivamente in ospedale. Al centro dell’indagine anche una polizza assicurativa sulla vita della donna. L’arresto segna una svolta investigativa, non una sentenza di colpevolezza.

La morte del 2024 e la svolta giudiziaria

Una giovane donna, una famiglia, una morte apparentemente collegata a una grave emergenza sanitaria. Poi, oltre due anni dopo, l’ipotesi investigativa che modifica radicalmente la lettura della vicenda.

Jessica Dalla Chiara aveva soltanto 32 anni quando morì, il 24 giugno 2024. Il 29 ottobre 2026 è stata resa pubblica la notizia dell’arresto del marito, Nadir Rossi, indagato per averne provocato intenzionalmente il decesso.

La ricostruzione avanzata dagli investigatori è particolarmente grave: l’uomo avrebbe somministrato alla moglie insulina non necessaria, provocando crisi ipoglicemiche e infine la morte.

Barelle in reparto e stanze miste donne-uomini: i piani degli ospedali per svuotare i pronto soccorso - la Repubblica

L’insulina e le crisi ipoglicemiche

L’insulina è un ormone fondamentale per la regolazione della glicemia e viene utilizzata, quando necessario, nel trattamento del diabete.

Una somministrazione eccessiva o non indicata può provocare un abbassamento pericoloso del glucosio nel sangue. Nei casi gravi l’ipoglicemia può comportare alterazioni dello stato di coscienza, convulsioni e conseguenze potenzialmente fatali.

Secondo l’accusa, l’insulina sarebbe stata somministrata in due diversi contesti: prima a casa e successivamente nella struttura ospedaliera in cui la donna era stata ricoverata.

La dinamica contestata dovrà essere dimostrata attraverso gli elementi clinici, medico-legali e investigativi acquisiti.

Anàlisis clíniques | ICSGSS Lleida Pirineu

La polizza sulla vita e il possibile movente

Nella vicenda compare anche un contratto di assicurazione sulla vita, che Jessica aveva sottoscritto due anni prima del decesso.

Dopo la morte della moglie, il marito avrebbe ricevuto il relativo indennizzo.

La circostanza assume interesse investigativo, ma occorre evitare un’equazione automatica: l’esistenza di una polizza e il pagamento di un indennizzo non dimostrano, da soli, il movente la responsabilità penale.

Saranno gli accertamenti giudiziari a stabilire se e quale rapporto esista tra il beneficio economico e il delitto ipotizzato.

Verona, frequenta cattive compagnie. Il giudice: «Dovrà cambiare scuola» - CorrieredelVeneto.it

Le dichiarazioni dopo la tragedia

All’epoca della morte della moglie, Rossi aveva pubblicamente espresso dolore, raccontando anche il legame della donna con la figlia della coppia.

Oggi quelle dichiarazioni vengono inevitabilmente rilette alla luce delle accuse.

È tuttavia indispensabile distinguere le impressioni dalle prove. Le parole pronunciate durante un lutto non possono essere trasformate automaticamente in elementi di colpevolezza.

La vicenda coinvolge inoltre una bambina, la cui tutela e riservatezza devono restare prioritarie.

Alfa Romeo Giulia, la nuova gazzella in dotazione ai carabinieri di Verona

Un procedimento ancora tutto da definire

L’arresto rappresenta un passaggio importante, ma il processo dovrà verificare la ricostruzione accusatoria, la successione degli eventi clinici e l’effettiva responsabilità dell’indagato.

In particolare, dovranno trovare risposta le domande relative alla provenienza e alla somministrazione dell’insulina, alla relazione causale con la morte e all’eventuale intenzionalità del comportamento contestato.

Il principio di presunzione di innocenza resta pienamente applicabile a Nadir Rossi.

La vicenda di Jessica Dalla Chiara impone rigore: una giovane vita perduta, accuse gravissime e un accertamento giudiziario che dovrà fondarsi sulle prove, non sulle suggestioni.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

30 Ottobre 2026 ( modificato il 29 Ottobre 2026 | 20:18 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Aurora Ramazzotti, la gelosia che rischiava di distruggere l’amore
Indice dei contenuti Toggle Aurora Ramazzotti, la confessione che cambia il clima di Ballando con le stelleLa terapia...
Blanco, lo scatto nudo che scuote i social: provocazione o fragilità
Indice dei contenuti Toggle La fotografia che accende il dibattitoUn messaggio enigmaticoIl corpo come linguaggio art...
Vince due milioni alla lotteria, il figlio pretende il mantenimento
Indice dei contenuti Toggle La vincita che riaccende un conflitto familiareEssere maggiorenni non elimina automaticam...
Dramma nel bodybuilding: Chmura crolla in gara e muore a 33 anni
Indice dei contenuti Toggle Bodybuilder muore durante una finaleMateusz Chmura, il malore improvviso davanti al pubbl...
Amy Bauernschmidt, la comandante che ha infranto il tabù della Marina USA
Indice dei contenuti Toggle Un primato costruito in decenni di carrieraDall’Accademia alla responsabilità del c...
I più letti
Suami Di Tavi, chi è la ragazza accanto a Kimi Antonelli Di: Alessia Sterling
Bastian Müller, chi è il marito di Ilary Blasi: vita e lavoro Di: Redazione Metrotoday
Il vero complesso di Napoleone non era la sua altezza Di: Alessia Sterling
Aurora Ramazzotti, la gelosia che rischiava di distruggere l’amore
Di: Redazione Metrotoday
Blanco, lo scatto nudo che scuote i social: provocazione o fragilità
Di: Redazione Metrotoday
Vince due milioni alla lotteria, il figlio pretende il mantenimento
Di: Redazione Metrotoday
iscrizione a newsletter
forzaseo banner