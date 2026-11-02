Serena Mollicone, la porta della caserma torna sotto accusa

🌐 Omicidio Serena Mollicone, una nuova testimonianza tecnica riporta al centro la porta degli alloggi della caserma dei carabinieri di Arce. Nel processo di appello bis, il luogotenente del Ris Rosario Casamassima sostiene che gli accertamenti scientifici siano compatibili con l’ipotesi di un impatto della testa della ragazza contro quella struttura. Venticinque frammenti lignei, tracce di resina, colla e vernice alimentano il confronto processuale. I legali della famiglia parlano di elementi a sostegno dell’accusa; la difesa dei Mottola contesta radicalmente la ricostruzione. A venticinque anni dal delitto, la ricerca della verità rimane aperta.

Serena Mollicone, nuovi elementi nell’appello bis

Un frammento di legno può diventare decisivo nella ricostruzione di un omicidio? È attorno a questa domanda che torna a concentrarsi il processo per la morte di Serena Mollicone, la studentessa diciottenne di Arce uccisa nel giugno 2001.

Nell’udienza del 29 ottobre 2026, nell’ambito del nuovo giudizio d’appello, il luogotenente Rosario Casamassima, appartenente al Ris di Roma e consulente della Procura generale, ha illustrato i risultati degli accertamenti tecnico-scientifici sui reperti collegati alla morte della ragazza.

Secondo l’esperto, le analisi condotte sostengono l’ipotesi che la testa di Serena abbia urtato contro la porta degli alloggi della caserma dei carabinieri di Arce.

Non si tratta di una nuova sentenza né di un fatto definitivamente accertato, ma di una valutazione tecnica presentata nel contraddittorio processuale.

Il suo significato è comunque rilevante perché riguarda uno dei punti centrali dell’impianto accusatorio: il possibile luogo nel quale Serena avrebbe subito il trauma alla testa.

Venticinque frammenti di legno sul nastro adesivo

La testimonianza si concentra soprattutto sui reperti recuperati dal materiale che avvolgeva la testa e i capelli della vittima.

Casamassima ha richiamato la presenza di 25 frammenti lignei individuati sul nastro adesivo, insieme a residui di resina e colla.

Cinque di quei frammenti, secondo quanto riferito dal consulente, sarebbero stati trovati precisamente nello spazio compreso tra i nastri e i capelli di Serena.

La collocazione dei materiali assume importanza perché potrebbe contribuire a ricostruire la sequenza dei contatti avvenuti prima o durante le operazioni che portarono all’occultamento del corpo.

L’esperto ha inoltre escluso, secondo la propria valutazione, possibili contaminazioni dei reperti.

La questione rimane però oggetto del confronto tra accusa e difesa: stabilire la presenza di determinate particelle è diverso dal dimostrare in modo incontrovertibile quando, dove e attraverso quale dinamica siano entrate in contatto con la vittima.

La porta degli alloggi e la ricostruzione dell’impatto

L’ipotesi dell’impatto contro una porta della caserma non nasce con l’ultima udienza.

Da anni costituisce uno degli elementi più discussi dell’inchiesta sull’omicidio di Serena Mollicone.

Secondo la ricostruzione accusatoria, la ragazza avrebbe riportato un trauma cranico all’interno della struttura militare. La compatibilità delle lesioni con il presunto urto contro la porta rappresenta dunque un passaggio importante per valutare quella ricostruzione.

La consulenza illustrata in aula punta a collegare le caratteristiche dei reperti alla struttura individuata dagli investigatori.

Il punto decisivo è stabilire se gli elementi scientifici consentano di passare dalla compatibilità a una ricostruzione sufficientemente certa della dinamica.

Una conclusione che spetta alla Corte, dopo avere esaminato tutte le valutazioni tecniche e le contestazioni delle parti.

La vernice della caldaia tra i reperti discussi

Un ulteriore particolare riguarda il ritrovamento di un residuo di vernice che, secondo quanto illustrato in aula, sarebbe riconducibile alla caldaia dell’alloggio della caserma.

Per i rappresentanti della famiglia Mollicone, questo elemento rafforza la tesi secondo cui Serena si sarebbe trovata nella struttura prima della morte.

Gli avvocati Antonio Iafrate e Federica Nardoni ritengono che l’insieme delle tracce esaminate contribuisca a sostenere l’impostazione accusatoria.

La presenza del materiale, tuttavia, dovrà essere valutata nel suo contesto tecnico e probatorio.

Non è sufficiente la semplice somiglianza tra due sostanze per ricostruire automaticamente ogni passaggio di un fatto criminoso.

Servono analisi, confronti, valutazioni sull’origine dei reperti e verifiche sulla loro conservazione.

La difesa dei Mottola contesta le conclusioni del Ris

La testimonianza non ha determinato una convergenza tra le parti.

L’avvocato Fabio Quadrini, difensore degli imputati, ha contestato l’interpretazione proposta dal consulente, sostenendo che i risultati vengano adattati alla ricostruzione accusatoria.

Secondo il legale, sarebbero emerse contraddizioni rispetto a precedenti dichiarazioni tecniche.

La posizione difensiva rimane netta: la porta indicata dall’accusa non sarebbe stata il mezzo responsabile delle lesioni.

È un contrasto sostanziale, non un semplice dettaglio procedurale.

Da una parte viene sostenuta la compatibilità scientifica dell’impatto; dall’altra si contesta che quella compatibilità possa dimostrare il verificarsi dell’evento.

Le due valutazioni dovranno essere esaminate dalla Corte senza considerare acquisita nessuna delle ricostruzioni controverse.

Il processo alla famiglia Mottola

Nel procedimento sono imputati Franco Mottola, già comandante della stazione dei carabinieri di Arce, la moglie Annamaria e il figlio Marco.

Le loro posizioni sono al centro di una complessa vicenda processuale, caratterizzata da assoluzioni e successivi sviluppi giudiziari.

Il nuovo giudizio d’appello ha il compito di riesaminare gli elementi rilevanti secondo le indicazioni emerse nel percorso processuale.

Il dibattimento non riguarda soltanto la possibile dinamica materiale dell’aggressione, ma anche la tenuta complessiva delle ricostruzioni sulle quali si fondano le accuse.

Per tutti gli imputati vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

Il confronto tra consulenti non modifica questo principio: le testimonianze tecniche contribuiscono alla formazione della prova, ma non sostituiscono la valutazione del giudice.

Dal 2001 a oggi, venticinque anni di domande

Serena Mollicone scomparve il 1° giugno 2001 ad Arce, in provincia di Frosinone.

Il suo corpo venne ritrovato due giorni dopo in una zona boschiva di Fonte Cupa.

La ragazza aveva diciotto anni. La sua morte aprì un’indagine complessa, segnata da verifiche investigative, testimonianze, ricostruzioni alternative e numerosi passaggi giudiziari.

Nel corso degli anni, il nome di Serena è diventato il simbolo di una ricerca della verità che ha coinvolto profondamente la comunità locale e l’opinione pubblica nazionale.

La durata del caso ha reso ancora più importante l’esame rigoroso dei reperti, soprattutto perché il tempo trascorso può complicare la ricostruzione degli eventi.

Un’indagine scientifica deve confrontarsi con modalità di conservazione, possibili alterazioni e disponibilità dei materiali originari.

La prova scientifica e il rischio delle certezze premature

L’ultima udienza dimostra quanto gli accertamenti scientifici possano essere determinanti nei procedimenti relativi a fatti molto lontani nel tempo.

Microscopiche particelle di legno, colla o vernice possono fornire informazioni importanti, ma il loro valore dipende dalla qualità delle analisi e dalla coerenza dell’interpretazione complessiva.

Un reperto può sostenere una ricostruzione senza dimostrarla necessariamente da solo.

È la ragione per cui il contraddittorio tra le parti rimane essenziale.

Il processo deve verificare non soltanto quali tracce siano state identificate, ma anche se esse siano realmente collegate ai fatti contestati e quale grado di certezza consentano di raggiungere.

Serena Mollicone, la verità passa ancora per quella porta

La nuova testimonianza riporta al centro una domanda che attraversa da anni il procedimento: che cosa accadde a Serena nelle ore precedenti alla morte?

Per l’accusa, i dati esaminati rappresentano ulteriori elementi a sostegno della ricostruzione che coinvolge la caserma.

Per la difesa, quella ricostruzione continua a presentare incongruenze decisive.

La Corte dovrà valutare entrambe le prospettive, insieme agli altri elementi disponibili.

A venticinque anni dall’omicidio, Serena Mollicone attende ancora una verità giudiziaria definitiva sulle responsabilità della sua morte.

L’attenzione pubblica non deve trasformarsi in un giudizio anticipato. Il rispetto dovuto alla vittima richiede lo stesso rigore che deve essere garantito agli imputati: accertare i fatti sulla base delle prove, senza sostituire alla giustizia le convinzioni maturate fuori dall’aula.

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