USS Grayback, il sommergibile fantasma ritrovato dopo 75 anni

🌐 Il relitto dell’USS Grayback, sommergibile americano scomparso nel febbraio 1944 con 80 uomini a bordo, è stato individuato nel 2019 al largo di Okinawa. Per tre quarti di secolo la posizione dell’imbarcazione era rimasta sconosciuta a causa anche di un errore nella traduzione di documenti militari giapponesi. Una scoperta che ha restituito alle famiglie una parte della verità su una delle tragedie della guerra nel Pacifico.

La scomparsa durante la guerra nel Pacifico

Il sommergibile USS Grayback, identificato dalla sigla SS-208, operava nel Pacifico durante la Seconda guerra mondiale.

Il 26 febbraio 1944 venne attaccato dalle forze giapponesi nell’area di Okinawa.

L’unità non fece più ritorno alla base.

Con essa scomparvero 80 uomini, lasciando le famiglie senza informazioni definitive sul luogo del naufragio.

Per decenni la posizione esatta rimase sconosciuta.

La vicenda entrò così nell’elenco delle numerose perdite navali ancora da localizzare.

L’errore che nascose il relitto

Una parte decisiva della ricerca riguardò la revisione di documenti militari giapponesi.

Un errore nella trascrizione delle coordinate aveva contribuito a indirizzare le precedenti ricerche verso una zona sbagliata.

Il riesame delle informazioni permise di individuare un’area più promettente.

Nel giugno 2019, durante una spedizione del progetto Lost 52, il sommergibile venne localizzato sui fondali.

La scoperta fu resa pubblica nel novembre dello stesso anno.

Il ritrovamento non risale quindi al 2026: è una vicenda storica del 2019 tornata successivamente all’attenzione del pubblico.

La tecnologia al servizio della memoria

La ricerca dei relitti profondi richiede strumenti avanzati.

Sonar, veicoli subacquei e analisi delle immagini consentono di esplorare aree difficilmente raggiungibili dai subacquei.

Il progetto Lost 52 si occupa proprio di individuare sommergibili statunitensi scomparsi durante la guerra.

Le operazioni rappresentano un incontro fra tecnologia moderna e ricerca storica.

Una tomba di guerra

Il relitto non è soltanto un oggetto archeologico.

È anche il luogo nel quale persero la vita decine di militari.

Per questa ragione, le operazioni devono rispettare le norme e i principi di tutela dei siti militari sommersi.

L’interesse storico non giustifica il recupero indiscriminato di materiali.

Il luogo conserva un significato particolare per i discendenti degli uomini scomparsi.

Il valore dei documenti dimenticati

La storia del Grayback mostra quanto una singola informazione errata possa influenzare ricerche protratte per decenni.

Senza la correzione delle coordinate, il sommergibile avrebbe potuto rimanere ancora sconosciuto.

È un esempio della necessità di integrare documentazione storica e strumenti tecnologici.

Gli archivi non rappresentano soltanto testimonianze del passato, ma possono contenere informazioni decisive per nuove scoperte.

Ottanta vite restituite alla storia

Il ritrovamento non può cancellare la tragedia.

Ma permette di dare una collocazione geografica a una perdita rimasta a lungo senza risposta.

Per le famiglie, conoscere il luogo del naufragio può rappresentare un elemento importante della memoria.

L’USS Grayback ricorda che l’archeologia subacquea non cerca soltanto navi: cerca storie umane rimaste sospese.

La scoperta del 2019 continua a essere significativa perché restituisce un volto concreto a una pagina drammatica della guerra nel Pacifico.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.