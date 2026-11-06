Garlasco, il generale Lago spiega il Dna sui pedali: è scontro

🌐 Garlasco DNA pedali: il generale Lago distingue i test eseguiti con procedure diverse e difende le scelte dei Ris. Dichiarazioni e prove non sono la stessa cosa.

Una questione di laboratorio torna al centro del caso

Il delitto di Garlasco continua a produrre interrogativi, questa volta attorno alla lettura di analisi genetiche eseguite sui pedali di una bicicletta sequestrata ad Alberto Stasi. L’ex comandante dei Ris di Parma, Gianpietro Lago, è intervenuto pubblicamente per spiegare come considera alcuni esiti e perché, in determinate condizioni ipotetiche, non avrebbe comunicato risultati negativi ottenuti durante prove diverse. La sua è una valutazione tecnica dichiarata, non un nuovo accertamento giudiziario definitivo.

Lago ha precisato di non conoscere nel dettaglio tutti i dati oggetto delle contestazioni. La premessa è essenziale, perché ogni interpretazione dipende dalle condizioni in cui furono effettuati i prelievi, dai parametri strumentali e dalle modalità con cui vennero trattati i campioni. In genetica forense non basta dire che un test è positivo o negativo: bisogna capire che cosa misurava, quale quantità di materiale era disponibile e se il risultato è riproducibile.

La distinzione proposta dall’ex comandante riguarda gli esami effettuati modificando le condizioni di analisi rispetto alla ripetizione di un identico procedimento. Secondo il suo ragionamento, un risultato negativo ottenuto con parametri diversi non cancella automaticamente una precedente indicazione positiva. Diverso sarebbe il caso di tre prove davvero equivalenti con una sola risposta anomala. Ma la verifica di questa distinzione sui reperti concreti spetta a chi dispone dei dati e degli atti integrali.

Il nodo dei dati grezzi e il diritto al contraddittorio

Un secondo punto riguarda la richiesta dei dati grezzi, cioè le informazioni tecniche da cui discendono le interpretazioni di laboratorio. Lago ha sostenuto di avere applicato rigorosamente le regole del suo incarico quando non furono consegnati alla difesa di Stasi, rivendicando una decisione formalizzata. La questione, tuttavia, non si risolve con uno scambio di dichiarazioni televisive. Per valutarla bisogna esaminare il quadro normativo del tempo, le domande presentate e gli eventuali provvedimenti dell’autorità competente.

Il confronto processuale richiede che le conclusioni tecniche possano essere esaminate e contestate secondo le garanzie previste. In un’indagine complessa le prove scientifiche acquistano significato soltanto all’interno di una catena di custodia documentata. Quando vengono discussi tracciati strumentali, estrazioni e protocolli, la trasparenza metodologica è cruciale. Criticare una procedura non equivale però ad accusare automaticamente un laboratorio di aver manipolato un reperto.

L’ex comandante ha respinto anche l’ipotesi di uno scambio di provette, sostenendo di conoscere lo scrupolo dei colleghi. Ha riconosciuto in linea generale che un errore materiale può sempre verificarsi, ma ritiene improbabile quello evocato nel caso concreto. Anche qui la sua valutazione deve restare distinta dall’esito di verifiche tecniche indipendenti. L’affidabilità professionale non sostituisce la documentazione, così come un sospetto non è una dimostrazione di illecito.

Quando si parla di risultati genetici, anche le parole “traccia”, “profilo” e “attribuzione” hanno significati tecnici non sempre intercambiabili. Una traccia biologica può contenere materiale insufficiente, essere contaminata o fornire informazioni parziali; il grado di certezza dipende dalla qualità del campione e dal metodo impiegato. La comunicazione televisiva tende invece a comprimere tutto in un sì o in un no. È una semplificazione rischiosa, soprattutto in un procedimento che ha attraversato anni di indagini e decisioni. In assenza di accesso completo ai tracciati e alle perizie, la redazione non può stabilire autonomamente quali siano gli esiti da privilegiare. Può però spiegare perché una discussione sui protocolli non sia equivalente alla prova di una manipolazione. La responsabilità della cronaca è mantenere espliciti i limiti delle informazioni disponibili, anche quando la domanda del pubblico richiederebbe una risposta immediata e definitiva.

Tra tutela degli indagati e diritto a conoscere i fatti

Il caso Chiara Poggi ha assunto negli anni una dimensione televisiva che rischia spesso di superare quella documentale. Ogni intervista viene trasformata in una svolta, ogni dettaglio in un titolo definitivo. Ma la verità giudiziaria richiede verifiche coerenti, contraddittorio e rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte. Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva; eventuali nuovi accertamenti non possono essere anticipati attraverso il linguaggio dell’assoluzione o della colpevolezza presunta di altri soggetti.

La difesa di un metodo scientifico deve essere separata dalla difesa personale dei professionisti che lo hanno applicato. Gli operatori dei laboratori meritano di non essere accusati senza prove, ma il loro lavoro non dovrebbe essere sottratto a ogni verifica pubblica e processuale. L’autorevolezza della scienza nasce dalla possibilità di controllarla, non dalla pretesa di affidarsi senza domande a un nome o a un grado militare.

Il punto di arrivo non è stabilire, sulla base di una trasmissione, chi abbia ragione. È comprendere quali dati esistano, quali metodi siano stati adottati e che cosa possano effettivamente dimostrare. A Garlasco si parla di una vicenda umana irreparabile, non di un esercizio retorico. Una cronaca responsabile tiene insieme il diritto del pubblico a essere informato, la dignità della vittima e la presunzione di innocenza per chiunque sia oggetto di nuove contestazioni.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.