Francia, proteste degli studenti: violenze a Marsiglia e 625 fermi

🌐 Proteste studentesche in Francia, Marsiglia, scuole bloccate, 625 fermi, violenze e manifestazioni che si allargano alle università: la mobilitazione partita dai licei della regione parigina si è trasformata in una crisi nazionale. A Marsiglia, secondo le autorità regionali, il preside del liceo Victor Hugo, il vice-preside e altri due membri del personale sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Nella stessa città un mezzo dei vigili del fuoco è stato circondato e incendiato. A Nantes è divampato un incendio al liceo Nelson Mandela, mentre i blocchi hanno raggiunto anche i campus universitari di Strasburgo, Poitiers, Nanterre e altre città. Il governo ha convocato un vertice di crisi.

Marsiglia, preside e collaboratori aggrediti a scuola

È a Marsiglia che nella mattinata del 1° ottobre si è verificato uno degli episodi più gravi dall’inizio della mobilitazione.

Al liceo Victor Hugo, secondo quanto riferito dalle autorità regionali, il preside, il vice-preside, la segretaria generale e un altro responsabile dell’équipe scolastica sarebbero stati aggrediti all’interno dell’istituto e cosparsi di benzina.

La notizia ha immediatamente aggravato la tensione già presente davanti alle scuole della città.

Le autorità non hanno fornito, nelle prime comunicazioni, un quadro dettagliato delle eventuali lesioni riportate dai membri del personale coinvolti. L’episodio viene comunque considerato tra quelli più preoccupanti di una giornata caratterizzata da blocchi, incendi e scontri in diverse zone della Francia.

La situazione è rimasta particolarmente tesa anche davanti al liceo Saint-Exupéry, dove un camion dei vigili del fuoco intervenuto per un incendio sarebbe stato circondato e successivamente incendiato.

Una protesta nata per la scuola e diventata nazionale

La mobilitazione era iniziata circa una settimana fa nell’area di Parigi e si è rapidamente estesa al resto del Paese.

Le richieste degli studenti riguardano soprattutto la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse per l’istruzione pubblica, la ristrutturazione degli edifici scolastici e condizioni di apprendimento considerate adeguate.

Tra le rivendicazioni compare anche il tema della pressione legata al percorso scolastico e all’orientamento universitario.

Nel giro di pochi giorni, tuttavia, il movimento è stato accompagnato da episodi di violenza sempre più frequenti.

Il ministero dell’Interno ha riferito che nella giornata di mercoledì 356 licei erano interessati da blocchi, almeno parziali, rispetto ai 338 registrati il giorno precedente. La protesta, partita da alcune scuole della periferia parigina, ha quindi assunto dimensioni nazionali.

625 fermi in una sola giornata

Il dato che fotografa meglio l’escalation è quello degli interventi delle forze dell’ordine.

Secondo il ministero dell’Interno, 625 persone sono state fermate nella giornata di mercoledì nell’ambito delle proteste.

Si tratta di un dato riferito ai fermi effettuati in quella giornata e non equivale automaticamente a 625 arresti o condanne: le procedure giudiziarie possono avere esiti differenti e, in molti casi, il fermo rappresenta una fase iniziale degli accertamenti.

La maggior parte delle persone coinvolte nelle operazioni di polizia sarebbe costituita da giovani, molti dei quali minorenni.

Parallelamente agli interventi delle forze dell’ordine, è aumentato anche il numero dei feriti. Dall’inizio delle proteste risultavano 119 studenti e membri del personale scolastico feriti, mentre gli agenti feriti erano 83 secondo il bilancio diffuso dalle autorità.

Nantes, incendio al liceo Nelson Mandela

La violenza non si è concentrata soltanto a Marsiglia.

A Nantes, un incendio ha interessato il liceo Nelson Mandela. Le fiamme sono divampate nell’atrio dell’edificio e si sono propagate anche verso la facciata prima di essere domate dai vigili del fuoco.

L’edificio è stato evacuato e gli studenti sono stati allontanati dall’area.

Le prime informazioni non indicavano feriti nell’incendio di Nantes. L’episodio ha però contribuito ad alimentare l’allarme nazionale per la crescente frequenza di incendi e danneggiamenti nelle scuole coinvolte nella mobilitazione.

In altre città sono stati segnalati ulteriori roghi e lanci di oggetti contro le forze dell’ordine.

Ferito anche un preside nel nord della Francia

A rendere ancora più delicata la situazione è arrivata la notizia di un altro dirigente scolastico ferito.

Nel Pas-de-Calais, il preside del liceo Degrugillier di Auchel è stato colpito all’orecchio da un razzo utilizzato per i fuochi d’artificio durante i disordini.

L’uomo è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

L’episodio si aggiunge a quello di Marsiglia e mostra come il personale scolastico sia diventato, in alcuni casi, direttamente coinvolto negli episodi di violenza che accompagnano i blocchi.

La protesta, nata per chiedere migliori condizioni nelle scuole, sta quindi producendo una situazione nella quale presidi, insegnanti, studenti e forze dell’ordine si trovano coinvolti in un’escalation di tensione.

Dalle scuole alle università

La novità del 1° ottobre è l’estensione della mobilitazione anche al sistema universitario.

Secondo le organizzazioni studentesche, circa 30 campus risultavano bloccati o interessati dalla protesta nella mattinata.

Tra le città indicate figurano Parigi, Strasburgo, Marsiglia, Lione, Reims, Poitiers e Nanterre.

A Saint-Denis, il campus dell’Université Paris VIII è stato bloccato e la situazione ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione dei trasporti pubblici. Le forze dell’ordine sono intervenute nell’area e sono stati utilizzati gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, secondo le informazioni disponibili.

L’allargamento alle università segna un passaggio importante della protesta, che non riguarda più soltanto l’accesso ai licei ma coinvolge progressivamente una parte più ampia del mondo studentesco.

Strasburgo, Poitiers e Nanterre tra i nuovi punti della mobilitazione

L’elenco delle città interessate continua ad ampliarsi.

A Strasburgo sono stati segnalati blocchi e conseguenze sulla rete dei trasporti. A Poitiers e Nanterre la mobilitazione ha coinvolto i campus universitari.

Non tutte le proteste hanno avuto la stessa intensità e non tutti i blocchi sono stati accompagnati da episodi violenti.

Questa distinzione è importante perché il movimento comprende forme diverse di partecipazione: occupazioni, blocchi degli ingressi, manifestazioni, assemblee e cortei convivono con episodi di vandalismo, incendi e scontri con la polizia.

Le organizzazioni studentesche hanno annunciato nuove giornate di mobilitazione, segnalando che la protesta potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni.

Perché gli studenti protestano

Alla base delle manifestazioni ci sono soprattutto questioni legate alla vita quotidiana nelle scuole.

Gli studenti chiedono più insegnanti, la sostituzione dei docenti assenti, edifici rinnovati, classi meno affollate e condizioni di studio considerate dignitose.

In alcuni istituti vengono denunciate carenze strutturali, problemi di manutenzione e difficoltà nella disponibilità del personale.

Le organizzazioni studentesche hanno inoltre posto l’accento sulla pressione psicologica legata al percorso scolastico e alle procedure di orientamento verso l’università.

Il movimento, dunque, non è nato esclusivamente come contestazione politica. Le rivendicazioni originarie riguardano direttamente risorse, personale e condizioni materiali dell’istruzione pubblica.

L’escalation degli ultimi giorni ha però spostato una parte dell’attenzione dal merito delle richieste alla questione della sicurezza.

Il governo convoca un vertice di crisi

Di fronte alla diffusione dei disordini, il primo ministro Sébastien Lecornu ha convocato un vertice interministeriale di crisi a Parigi.

La riunione è stata organizzata al ministero dell’Interno per fare il punto sull’evoluzione della protesta e coordinare la risposta delle autorità.

Il governo ha inoltre deciso di annullare gli spostamenti dei ministri fino a lunedì, concentrando l’attenzione sulla gestione della situazione interna.

Il ministro dell’Istruzione Édouard Geffray ha annunciato parallelamente l’apertura di una piattaforma di consultazione rivolta agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo dichiarato di raccogliere le loro proposte e affrontare le questioni alla base della protesta.

La risposta istituzionale si muove quindi su due piani: sicurezza e ordine pubblico da una parte, dialogo sulle condizioni della scuola dall’altra.

Il nodo degli scontri con la polizia

Gli episodi di violenza hanno aperto anche un secondo fronte, quello relativo al comportamento delle forze dell’ordine.

Durante le proteste sono rimasti feriti decine di agenti e alcuni studenti.

In tre casi, a Sevran, Saint-Ouen-l’Aumône e Tours, sono state avviate indagini dell’Ispettorato di polizia dopo il ferimento di studenti durante gli interventi delle forze dell’ordine.

A Tours, un giovane ha riportato una grave ferita alla testa ed è stato ricoverato. Il procuratore ha dichiarato che le lesioni risultavano compatibili con l’impatto di un proiettile LBD, utilizzato dalla polizia francese per il controllo delle sommosse.

Il ministero dell’Interno ha difeso l’operato delle forze dell’ordine, sostenendo che gli interventi siano stati condotti con proporzionalità.

Le verifiche sui singoli episodi sono comunque ancora in corso.

Una protesta che arriva in un momento delicato

La crisi nelle scuole si sviluppa in un momento politicamente e socialmente complesso per la Francia.

Le manifestazioni coincidono con il dibattito sulle finanze pubbliche e sul bilancio 2027, mentre il governo deve affrontare pressioni per contenere la spesa.

Il tema delle risorse destinate all’istruzione si inserisce quindi in una discussione più ampia sulla distribuzione della spesa pubblica.

La protesta studentesca, tuttavia, mantiene una propria specificità: i giovani scesi in strada rivendicano soprattutto interventi concreti sulle scuole, dalla presenza degli insegnanti alla qualità degli edifici.

Parallelamente, lo scontro politico sulla gestione della protesta si è intensificato, con accuse contrapposte tra governo e opposizioni sulla natura e sulle responsabilità dell’escalation.

Il rischio di una nuova giornata di tensione

Le organizzazioni studentesche hanno già annunciato nuove mobilitazioni.

L’Union syndicale lycéenne ha lanciato un appello per un nuovo momento di protesta, mentre altre organizzazioni hanno sostenuto l’idea di proseguire con manifestazioni e blocchi.

Questo significa che la giornata del 1° ottobre potrebbe non rappresentare il punto finale della crisi, ma una nuova fase di una mobilitazione destinata a continuare.

Il governo dovrà quindi cercare di mantenere l’ordine pubblico senza perdere di vista le richieste che hanno dato origine al movimento.

La difficoltà sarà soprattutto evitare che gli episodi di violenza finiscano per oscurare completamente il contenuto delle rivendicazioni studentesche, mentre le autorità dovranno garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

Marsiglia simbolo dell’escalation

L’immagine del preside e di altri membri del personale cosparsi di benzina è diventata il simbolo più forte della giornata.

A poche centinaia di metri, un mezzo dei vigili del fuoco è stato incendiato. A Nantes un liceo è stato colpito dalle fiamme. Nel nord della Francia un altro preside è rimasto ferito. Intanto i blocchi hanno raggiunto le università e i fermi sono arrivati a centinaia.

Ma dietro la sequenza degli incidenti rimane una protesta nata da richieste molto concrete: più insegnanti, più risorse, scuole rinnovate e condizioni di apprendimento migliori.

Il governo francese si trova ora davanti a una doppia emergenza: contenere le violenze e affrontare le ragioni della mobilitazione.

Con 356 licei coinvolti nei blocchi, circa 30 campus universitari interessati e 625 fermi nella sola giornata precedente, la protesta ha ormai assunto una dimensione nazionale.

E mentre le autorità preparano nuove misure di sicurezza e aprono un canale di consultazione con gli studenti, nelle scuole e nelle università francesi resta alta la tensione. La prossima giornata di mobilitazione dirà se il movimento riuscirà a riportare il confronto sulle condizioni dell’istruzione oppure se la sequenza di incendi, aggressioni e scontri continuerà a dominare la cronaca.