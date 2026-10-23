Finti medium truffano chi perde un cane: li tradisce un asino

🌐 Promettevano di far comunicare i proprietari con cani e gatti morti, chiedendo fino a 250 euro per una seduta online. Ma il presunto contatto con l’aldilà sarebbe stato tradito da un errore clamoroso: al posto dell’abbaiare di un cane è partito il raglio registrato di un asino. Almeno tre le persone coinvolte nei casi segnalati dall’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente.