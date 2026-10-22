Giovani violenti, gli psicologi: la punizione non basta più

🌐 Violenza giovanile, scontri a Milano e decreto sicurezza riaprono il dibattito sulle responsabilità degli adulti. Dopo le devastazioni nel centro cittadino, gli psicologi italiani chiedono un cambiamento di prospettiva: le sanzioni sono necessarie, ma non sufficienti. Per prevenire nuovi episodi servono educazione, capacità di ascolto, regole condivise e attenzione al disagio degli adolescenti.

Milano, dietro gli scontri esplode la questione giovanile

Non bastano arresti, multe e nuove disposizioni penali per impedire che la violenza torni nelle piazze italiane. È questo il messaggio lanciato dagli psicologi dopo i gravi disordini che hanno attraversato il centro di Milano, provocando devastazioni, saccheggi e feriti.

Gli episodi del 17 e 18 ottobre 2026 hanno coinvolto anche numerosi giovanissimi. La violenza ha colpito negozi, attività commerciali e forze dell’ordine, suscitando indignazione e accelerando la risposta del governo.

Ma dietro le immagini delle vetrine distrutte e degli scontri potrebbe nascondersi un disagio più complesso, che non può essere spiegato esclusivamente attraverso l’appartenenza politica o la volontà di compiere reati.

La questione è comprendere perché alcuni adolescenti arrivino a considerare la violenza una forma di espressione, di appartenenza al gruppo oppure di conquista della visibilità.

Punire non basta: l’allarme degli psicologi italiani

Ivan Iacob, segretario generale dell’Associazione Unitaria Psicologi Italiani (Aupi), ha richiamato l’attenzione sulla differenza tra il rispetto delle regole per timore di una sanzione e la capacità di riconoscere realmente le conseguenze delle proprie azioni.

Un ragazzo può decidere di non commettere un atto violento perché teme una punizione. Oppure può scegliere di fermarsi perché ha compreso il danno che provocherebbe a un’altra persona.

Sono due comportamenti apparentemente simili, ma psicologicamente profondamente diversi.

Nel primo caso, il controllo dipende soprattutto da un’autorità esterna. Nel secondo, la responsabilità diventa parte della coscienza individuale.

È proprio questa seconda forma di consapevolezza che il sistema educativo dovrebbe contribuire a sviluppare, attraverso relazioni significative e regole comprensibili.

Il decreto sicurezza dopo le violenze nel capoluogo lombardo

La risposta politica è arrivata con un rafforzamento degli strumenti destinati a contrastare i comportamenti violenti.

Il provvedimento governativo adottato dopo i disordini prevede misure più severe contro determinate condotte durante le manifestazioni, con particolare attenzione ai danneggiamenti e alla partecipazione violenta.

La stretta coinvolge anche il sistema della giustizia minorile e le responsabilità connesse ai comportamenti illeciti dei giovanissimi.

L’obiettivo dichiarato è proteggere cittadini, commercianti e operatori delle forze dell’ordine, riducendo il rischio che le manifestazioni degenerino.

La sicurezza pubblica resta una necessità irrinunciabile, ma non coincide automaticamente con l’aumento delle pene.

Le norme possono sanzionare chi commette un reato; da sole, tuttavia, non spiegano quali condizioni abbiano contribuito alla formazione di determinati comportamenti.

Per ottenere risultati duraturi, repressione e prevenzione devono procedere insieme.

Il bisogno di appartenenza e il ruolo dei social network

Un elemento particolarmente significativo emerso durante i disordini riguarda il comportamento di alcuni giovani che hanno ripreso con lo smartphone scene di danneggiamento e violenza.

Per gli psicologi, questo fenomeno pone interrogativi sulla relazione tra comportamento individuale e riconoscimento sociale.

Nell’adolescenza il gruppo dei coetanei assume un’importanza centrale. Sentirsi accettati e considerati può influenzare significativamente le scelte.

In alcuni contesti, la ricerca di visibilità rischia di trasformare anche un gesto distruttivo in una dimostrazione di appartenenza.

Le piattaforme digitali possono amplificare questa dinamica, rendendo rapidamente condivisibili immagini e comportamenti.

Ciò non significa che i social siano necessariamente la causa della violenza, né che tutti i giovani presenti alle manifestazioni condividano le stesse motivazioni.

Occorre distinguere tra protesta legittima, condotte criminali, imitazione e comportamenti opportunistici.

Famiglie e scuole, la responsabilità educativa degli adulti

L’appello degli psicologi coinvolge direttamente il mondo adulto.

Le famiglie hanno il compito di trasmettere regole e responsabilità, ma anche di costruire relazioni basate sulla fiducia e sull’ascolto.

La scuola rappresenta un altro ambiente decisivo, perché permette ai ragazzi di confrontarsi con differenze, conflitti e limiti.

Una corretta educazione non coincide con l’assenza di divieti. Al contrario, i limiti sono necessari quando vengono spiegati, applicati con coerenza e accompagnati dal riconoscimento delle emozioni.

Un adolescente deve poter comprendere perché un determinato comportamento è inaccettabile, non limitarsi a sapere che sarà punito.

Anche le istituzioni locali, le associazioni sportive e i servizi territoriali possono svolgere una funzione preventiva, soprattutto nei contesti caratterizzati da isolamento e fragilità sociali.

Comprendere la rabbia senza giustificare la violenza

Uno degli errori più frequenti consiste nel confondere la comprensione di un comportamento con la sua giustificazione.

Individuare le cause psicologiche e sociali di un episodio violento non significa ridimensionarne la gravità.

Chi danneggia beni, aggredisce persone o mette in pericolo la sicurezza collettiva deve rispondere delle proprie azioni secondo la legge.

Ma una società che si limita a punire rischia di intervenire soltanto quando il problema è già esploso.

Analizzare le condizioni che favoriscono determinate condotte permette invece di progettare interventi più efficaci.

La prevenzione comincia prima che esploda la violenza

Prevenire significa costruire opportunità di dialogo, riconoscere precocemente situazioni di difficoltà e aiutare i ragazzi a gestire frustrazioni e conflitti.

Servono percorsi educativi credibili, accesso al sostegno psicologico quando necessario e collaborazione stabile tra scuola, famiglie e territorio.

L’obiettivo non deve essere considerare ogni adolescente un potenziale problema di sicurezza, ma evitare generalizzazioni che aumentano distanza e sfiducia tra generazioni.

La maggioranza dei giovani non partecipa ad azioni violente, e sarebbe sbagliato trasformare episodi gravi in un giudizio indiscriminato su un’intera generazione.

La sicurezza nasce anche dalla capacità di educare

Gli episodi di Milano rappresentano un banco di prova per istituzioni, famiglie e comunità educante.

Il contrasto ai reati è indispensabile, ma il problema della violenza giovanile non si esaurisce con il rafforzamento degli strumenti repressivi.

La sfida più importante consiste nell’insegnare ai ragazzi a riconoscere il valore delle regole prima ancora di sperimentare le conseguenze della loro violazione.

Un giovane che sviluppa senso di responsabilità non rinuncia alla violenza soltanto perché rischia una sanzione: comprende che le proprie azioni possono danneggiare persone e comunità.

È su questa consapevolezza che si costruisce una sicurezza capace di durare nel tempo.

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