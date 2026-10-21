Università, addio ai libri: studenti meno preparati, è allarme

🌐 Università italiane davanti a un’emergenza educativa: i manuali universitari scompaiono progressivamente dalle abitudini di studio, sostituiti da slide, appunti e riassunti. Un’indagine su 463 professori rivela una frattura preoccupante: l’88% dei docenti considera i libri fondamentali, ma soltanto il 17% ritiene che vengano utilizzati intensamente. E a pagare il prezzo sarebbero soprattutto pensiero critico, capacità di analisi e qualità della preparazione.

Università, la grande fuga dai manuali: i numeri della crisi

Un’intera generazione rischia di imparare a superare gli esami senza imparare davvero a ragionare. È questo l’allarme che emerge dalle università italiane, dove il tradizionale studio sui manuali lascia sempre più spazio a presentazioni digitali, schemi e dispense sintetiche.

L’indagine condotta da Talents Venture per l’Associazione Italiana Editori ha coinvolto 463 docenti di 34 atenei italiani, facendo emergere un divario impressionante tra gli strumenti consigliati dai professori e quelli effettivamente utilizzati dagli studenti.

Il 65% degli intervistati ritiene che la preparazione sia peggiorata negli ultimi cinque anni. Il 68% collega le difficoltà alla progressiva rinuncia alla lettura approfondita dei libri.

Un giudizio severo, che fotografa una trasformazione profonda del sistema universitario, pur senza dimostrare da solo un rapporto diretto di causa ed effetto.

Solo il 17%: perché gli studenti preferiscono slide e riassunti

Il dato più clamoroso riguarda proprio i manuali. Sebbene l’88% dei professori li consideri efficaci, soltanto il 17% degli intervistati ritiene che gli studenti li utilizzino molto.

Non significa che sia stato misurato direttamente il comportamento del 17% degli universitari: il dato esprime la valutazione dei docenti.

Le slide dominano le modalità di preparazione indicate dai professori, con il 69%, seguite dagli appunti personali, al 52%.

È lo studio veloce, concentrato sui contenuti apparentemente indispensabili per superare la prova.

Il rischio? Conoscere le risposte senza comprendere davvero le domande.

Il crollo del pensiero critico: cosa denunciano i professori

La conseguenza più preoccupante non riguarda soltanto i voti, ma la qualità del ragionamento.

Il 41% dei docenti segnala difficoltà crescenti nell’analisi e nel pensiero critico. Il 28% denuncia una preparazione superficiale, mentre il 24% evidenzia l’incapacità di collegare argomenti differenti.

Un ulteriore 19% rileva problemi nella comprensione dei concetti fondamentali.

È il paradosso della formazione contemporanea: informazioni sempre più accessibili, ma non necessariamente conoscenze più solide.

Un manuale costringe a seguire un ragionamento articolato, confrontare interpretazioni e distinguere ciò che è essenziale da ciò che è secondario.

Una slide, invece, può offrire soltanto il risultato finale di quel percorso.

Intelligenza artificiale e studio veloce: il rischio delle scorciatoie

A complicare il quadro arriva l’intelligenza artificiale generativa, sempre più presente nella preparazione universitaria.

Riassumere capitoli, generare schemi e ottenere spiegazioni immediate può rappresentare un vantaggio straordinario. Ma delegare completamente la comprensione a un algoritmo rischia di impoverire l’apprendimento.

Non è la tecnologia il nemico. Il problema nasce quando lo strumento sostituisce lo sforzo intellettuale anziché sostenerlo.

Lo stesso vale per appunti e dispense: utilissimi per ripassare, insufficienti quando diventano l’unico contatto con una disciplina complessa.

La vera sfida dell’università: tornare a insegnare a pensare

La questione coinvolge anche gli atenei, chiamati a interrogarsi sui metodi didattici, sui programmi e sulle modalità di valutazione.

Se un esame può essere superato memorizzando poche pagine, inevitabilmente molti studenti cercheranno quella strada.

Serve invece un modello capace di integrare libri, strumenti digitali, lezioni e tecnologie intelligenti, premiando comprensione e autonomia.

Perché una laurea non dovrebbe certificare soltanto la capacità di ricordare informazioni, ma soprattutto quella di interpretarle, discuterle e metterle in relazione.

Il pericolo più grande non è che gli studenti smettano di comprare manuali. È che smettano di considerare indispensabile comprendere ciò che studiano.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.