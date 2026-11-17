🌐 L’Estonia prepara la chiusura dei valichi stradali con la Russia dal 1° dicembre, dopo il tentativo di incendio contro un produttore di droni. Tallinn accusa il GRU, Mosca respinge le responsabilità. Separatamente, Peskov evoca l’uso della forza in assenza di un accordo con l’Europa.

La chiusura annunciata non è ancora in vigore

L’Estonia prepara lo stop ai collegamenti stradali di frontiera con la Russia dopo un tentativo di sabotaggio contro la propria industria della difesa. Il ministro degli Esteri Margus Tsahkna ha indicato il 1° dicembre 2026 come data prevista per la chiusura. È il punto da chiarire nell’annuncio arrivato domenica 15 novembre: non si tratta di una frontiera già completamente serrata, ma di una misura annunciata con decorrenza futura.

Nel comunicato ufficiale, Tallinn parla precisamente di valichi stradali. Il governo intende reagire al tentativo di incendio contro Threod Systems, azienda estone che produce sistemi senza pilota. Tsahkna presenta la chiusura come uno strumento per ridurre le possibilità di attività ostili sul territorio nazionale e limitare i rischi di aggiramento delle sanzioni. Sono gli obiettivi dichiarati dall’esecutivo, non risultati già misurabili della decisione.

Il tentato incendio contro il produttore di droni

L’episodio all’origine della risposta estone risale alla notte del 14 novembre. Secondo il servizio di sicurezza interna KAPO, il tentativo di incendio contro Threod Systems sarebbe stato ordinato dal GRU, l’intelligence militare russa. Il ministero degli Esteri estone ha reso pubblica questa attribuzione il giorno successivo. La ricostruzione resta quella delle autorità che conducono gli accertamenti: non va confusa con una responsabilità definitivamente stabilita in tribunale.

L’azienda non ha subito danni significativi, riferisce lo stesso ministero. Nella risposta immediata vengono indicati il personale e i sistemi di sicurezza interni, il KAPO, la polizia e guardia di frontiera e la collaborazione lettone. Il tentativo è stato sventato: le informazioni ufficiali non descrivono uno stabilimento devastato dalle fiamme. Threod Systems realizza velivoli senza pilota e sistemi elettro-ottici destinati ad attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione.

Otto fermati e un’operazione tra Estonia e Lettonia

Un riscontro sull’operazione arriva dal VDD, il servizio di sicurezza dello Stato lettone. Nel comunicato del 15 novembre, il servizio riferisce di aver assistito il KAPO il 13 e 14 novembre, dopo avere raccolto informazioni su possibili piani di sabotaggio in Estonia. Le segnalazioni sono state trasmesse ai colleghi estoni e hanno portato all’avvio di attività coordinate per prevenire il presunto reato contro l’impresa della difesa.

Secondo il VDD, otto cittadini lettoni sono stati fermati sul territorio estone nella notte del 14 novembre. Parallelamente, in Lettonia sono state svolte attività investigative in nove siti collegati ai sospettati, con sequestri di ordigni esplosivi, materiale pirotecnico, munizioni, telefoni e supporti digitali. I fermi non equivalgono a condanne. Il comunicato documenta l’intervento dei servizi e i sequestri, mentre la posizione e le eventuali responsabilità individuali restano materia dell’indagine.

Quali passaggi sono interessati e cosa resta da definire

I valichi stradali attualmente aperti tra i due Paesi sono Narva, Koidula e Luhamaa. Il ministro dell’Interno Igor Taro ha illustrato la proposta di interrompere il passaggio sia dei pedoni sia dei veicoli dall’inizio di dicembre. Il primo ministro Kristen Michal aveva chiesto di predisporre i passaggi necessari alla chiusura. L’annuncio politico e la preparazione amministrativa della misura vanno quindi distinti dalla sua effettiva entrata in vigore.

Nelle spiegazioni iniziali di Taro, il governo avrebbe dovuto discutere anche se rendere lo stop temporaneo oppure a tempo indeterminato. Il ministro ha richiamato la possibilità, per residenti e autotrasportatori estoni già in Russia, di rientrare nelle due settimane precedenti la scadenza. La durata della chiusura non risulta invece precisata nel comunicato degli Esteri: non è dunque corretto presentare come certa una futura data di riapertura.

Mosca nega il sabotaggio, Peskov evoca la forza

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha respinto le accuse di sabotaggio rivolte alla Russia. La smentita rende esplicita la contrapposizione tra le parti: Tallinn attribuisce l’operazione all’intelligence militare russa, Mosca nega. La documentazione pubblica disponibile consente di riferire entrambe le posizioni, senza trasformare l’attribuzione investigativa in un verdetto. La replica russa è arrivata mentre veniva confermato l’annuncio estone della chiusura dei passaggi dal primo dicembre.

Separatamente, il 15 novembre Peskov ha dichiarato che, in assenza di margini per un accordo con l’Europa, la Russia perseguirebbe i propri obiettivi con la forza. Il ragionamento riguarda il conflitto ucraino e la sicurezza europea. Non è documentato un rapporto causale tra quelle parole e il provvedimento estone: accostarle nella cronaca non significa che siano una risposta diretta alla vicenda di Threod Systems o l’annuncio di un’operazione contro l’Estonia.

Il confronto con i partner europei

Tsahkna ha riferito di avere contattato i colleghi di Lituania, Lettonia e Finlandia sulla chiusura del confine e di avere informato i partner dell’Unione europea. Nel comunicato del 15 novembre ha inoltre indicato sanzioni più severe, una politica dei visti più restrittiva e ulteriori misure di pressione tra gli strumenti da discutere. Il ministro ha collegato queste proposte alla prosecuzione della guerra russa contro l’Ucraina e alle minacce alla sicurezza europea.

Sul versante giudiziario, il procedimento relativo al tentato incendio è stato avviato nei confronti dei sospettati in custodia sotto la direzione dell’ufficio del procuratore generale estone. L’indagine è condotta dal KAPO, il servizio di sicurezza interna dell’Estonia.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.