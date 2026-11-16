Mosca avverte l’Europa: senza intesa, obiettivi colti con la forza

🌐 Il Cremlino prospetta il ricorso alla forza senza accordi con l’Europa e lega l’Ucraina alla sicurezza continentale. Bruxelles insiste: prima il cessate il fuoco.

L’avvertimento di Peskov e il significato della minaccia

La Russia perseguirà i propri obiettivi con la forza se non emergeranno possibilità di accordo con l’Europa. È l’avvertimento formulato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, domenica 15 novembre 2026, mentre la diplomazia discute come collegare la fine della guerra in Ucraina alle garanzie di sicurezza del continente. Mosca presenta i due dossier come inseparabili e subordina l’utilità del dialogo alla disponibilità europea ad arrivare a un’intesa.

La dichiarazione va letta nel suo perimetro: riguarda il perseguimento degli obiettivi russi nel contesto del conflitto e del negoziato. Non equivale, da sola, all’annuncio di un attacco contro un Paese dell’Unione europea, né contiene un calendario operativo. Resta un’esplicita prospettazione dell’uso della forza come alternativa alla diplomazia, pronunciata proprio mentre si discute del ruolo europeo nei colloqui.

Per Mosca, Ucraina e sicurezza europea sono un solo dossier

Nell’intervista al giornalista Pavel Zarubin, Peskov ha sostenuto che una soluzione alla guerra e la futura architettura di sicurezza europea non possano essere separate. Secondo il portavoce, a un certo punto sarà quindi necessario affrontare direttamente con gli europei le condizioni di questo assetto. È la posizione negoziale del Cremlino, non un principio accettato da tutte le parti coinvolte nelle consultazioni.

Peskov ha inoltre affermato che discutere non avrebbe senso se l’Unione europea non volesse la pace. Questa accusa appartiene alla rappresentazione russa del confronto: non è un fatto dimostrato sulle intenzioni dei governi europei. Nella stessa dichiarazione, il portavoce ha collegato l’assenza di prospettive diplomatiche alla scelta di ottenere militarmente quanto Mosca chiede, mantenendo insieme apertura al dialogo e pressione bellica.

Il passaggio di Abu Dhabi e il coordinamento con gli alleati

Il confronto arriva dopo le consultazioni di Abu Dhabi. Una dichiarazione della Commissione europea documenta che il 10 novembre, prima delle discussioni trilaterali con la Russia, rappresentanti dei partner europei, dell’Ucraina e degli Stati Uniti si sono riuniti per coordinare le rispettive posizioni. Il documento indica come obiettivi la fine della guerra e la costruzione delle condizioni per una pace durevole, accompagnata da solide garanzie di sicurezza.

Il formato di quel coordinamento comprendeva Unione europea, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Ucraina, Stati Uniti e Nato. La presenza in queste consultazioni non deve però essere confusa con una partecipazione europea già pienamente consolidata a ogni tavolo con Mosca. Proprio la differenza fra incontri preparatori e rappresentanza diretta nel negoziato è stata sollevata pubblicamente dal presidente ucraino nei giorni successivi.

Zelensky rivendica una presenza europea piena

Il 12 novembre a Dublino, Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Illustrando gli incontri di Abu Dhabi, il presidente ucraino ha osservato che gli europei erano presenti in formati separati. Ha quindi chiesto che l’Europa fosse pienamente rappresentata nel percorso negoziale con i russi, soprattutto sulle questioni che comportano impegni europei.

La richiesta riguarda la sicurezza del continente, il sostegno a Kiev e gli obblighi che i partner potrebbero assumere in un’eventuale intesa. Non si limita dunque alla scelta di chi debba occupare un posto al tavolo. Nel resoconto della presidenza ucraina, la rappresentanza europea è collegata esplicitamente al contenuto delle decisioni: aiuti, garanzie e responsabilità non possono essere separati dalla partecipazione alle discussioni.

La sequenza indicata dall’Ue: prima fermare i combattimenti

La posizione espressa dall’alta rappresentante dell’Ue Kaja Kallas a Dublino segue una sequenza diversa da quella sostenuta da Mosca: prima il cessate il fuoco, poi l’accordo di pace, infine le discussioni più ampie sulla sicurezza europea. Il 12 novembre Kallas ha avvertito che spostare subito il confronto sull’assetto continentale rischia di distogliere l’attenzione dall’urgenza di fermare le uccisioni e i bombardamenti sui civili in Ucraina.

Kallas ha anche ricordato che un’architettura di sicurezza esiste già ed è stata definita in documenti internazionali ai quali la Russia ha aderito. Nella sua valutazione, il problema centrale non è moltiplicare gli accordi, ma assicurare che Mosca rispetti gli obblighi assunti. È su questo punto che la rappresentante europea ha concentrato la richiesta di garanzie contro nuove aggressioni, senza presentare il negoziato come già risolto.

Sovranità, confini e sostegno a Kiev

Anche Costa, al vertice della Comunità politica europea, ha indicato alcuni limiti sostanziali: l’Ucraina deve poter scegliere liberamente partner e alleanze; la sicurezza europea non può essere discussa senza gli europei. Il presidente del Consiglio europeo ha richiamato inoltre uguaglianza sovrana degli Stati, inviolabilità delle frontiere, integrità territoriale e soluzione pacifica delle controversie. Sono le coordinate politiche dichiarate dall’Ue, non il contenuto di un accordo raggiunto con il Cremlino.

Nell’incontro con Zelensky, Costa e von der Leyen hanno accolto favorevolmente la ripresa dell’iniziativa diplomatica e ribadito il sostegno finanziario e militare all’Ucraina. Il percorso negoziale resta così affiancato agli impegni di assistenza, senza che l’uno sostituisca automaticamente gli altri. Il Consiglio europeo ha annunciato che i leader dell’Unione discuteranno le necessità urgenti di finanziamento ucraine per il 2027 nella riunione del 26 e 27 novembre 2026.

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