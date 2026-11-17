Canale di Suez, il mondo si avvicina: MetroLunario del 17 novembre
🌐 Il 17 novembre 2026 ricorrono 157 anni dall’inaugurazione del Canale di Suez, un’opera destinata a rivoluzionare i commerci mondiali. Il calendario celebra Santa Elisabetta d’Ungheria, mentre fra i compleanni illustri spicca l’attrice Sophie Marceau. Il segno più fortunato è il Gemelli.
Santo del giorno: Santa Elisabetta d’Ungheria, una vita per gli ultimi
Il 17 novembre si ricorda Santa Elisabetta d’Ungheria, nata nel 1207.
Sposò Ludovico IV di Turingia e rimase vedova ancora giovanissima.
Scelse di dedicarsi all’assistenza delle persone povere e malate, ispirandosi alla spiritualità francescana.
Morì nel 1231, a soli 24 anni, e fu canonizzata nel 1235.
È una delle figure femminili più amate della tradizione cristiana medievale.
Accadde oggi: nel 1869 viene inaugurato il Canale di Suez
Il 17 novembre 1869 venne inaugurato il Canale di Suez, che collega il Mediterraneo al Mar Rosso.
L’opera permetteva alle navi dirette dall’Europa verso l’Asia di evitare la lunga circumnavigazione dell’Africa.
Il progetto fu realizzato sotto la direzione dell’imprenditore e diplomatico francese Ferdinand de Lesseps.
L’inaugurazione riunì rappresentanti delle principali potenze europee e diventò uno degli eventi simbolici della modernizzazione dei trasporti.
Nel 2026 ricorrono 157 anni.
Ancora oggi il canale costituisce una rotta fondamentale per il commercio internazionale.
Nati il 17 novembre: Sophie Marceau, cinquant’anni di cinema europeo
Il 17 novembre 1966 nasceva a Parigi Sophie Marceau.
Nel 2026 compie 60 anni.
Il suo successo arrivò giovanissima con il film Il tempo delle mele, che conquistò anche il pubblico italiano.
Negli anni successivi interpretò produzioni francesi e internazionali, diventando uno dei volti più riconoscibili del cinema europeo.
Fra le interpretazioni più note figura quella di Isabella di Francia nel film Braveheart.
Eventi e curiosità: il Mediterraneo come grande strada commerciale
L’apertura del Canale di Suez contribuì a rafforzare l’importanza strategica del Mediterraneo.
Per i porti italiani, la vicinanza a una delle principali rotte commerciali mondiali rappresenta tuttora un fattore economico fondamentale.
Genova, Trieste, Gioia Tauro e altri scali partecipano ai collegamenti marittimi internazionali che attraversano il bacino mediterraneo.
La storia di Suez ricorda quanto infrastrutture geograficamente lontane possano influenzare direttamente l’economia italiana.
Segno più fortunato del 17 novembre 2026: Gemelli
I Gemelli succedono al Capricorno.
Venere in Bilancia e Giove in Leone costituiscono gli spunti simbolici di una giornata dedicata alle relazioni e alla curiosità.
Amore, soldi e salute: le aspettative dei Gemelli
Amore: conversazioni vivaci e incontri spontanei rappresentano il tema principale.
Soldi: attenzione alle opportunità, senza trascurare la verifica delle condizioni.
Salute: pause regolari e riposo aiutano a mantenere un ritmo quotidiano equilibrato.
MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO
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