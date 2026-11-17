🌐 Trump contro Newsom sulla conversione di 548 condanne a morte in ergastoli senza libertà condizionale. Il presidente chiede di ribaltare la decisione, ma il percorso annunciato dal governatore della California deve ancora completare i passaggi legali.

L’attacco di Trump e il punto ancora aperto

Donald Trump attacca Gavin Newsom sulla pena di morte e chiede che la sua decisione venga ribaltata. Nel messaggio pubblicato il 14 novembre 2026 su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha definito incompetente e insensibile il governatore della California, contestando il progetto di sostituire tutte le condanne capitali dello Stato con l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. La polemica riguarda una platea di 548 persone.

C’è però una distinzione essenziale: l’annuncio non equivale a commutazioni già operative. Nelle informazioni ufficiali disponibili al 16 novembre, l’ufficio del governatore precisa che le modifiche entreranno in vigore soltanto dopo il completamento dei passaggi legali necessari. Anche l’Habeas Corpus Resource Center, organismo pubblico che assiste persone condannate a morte, specifica che Newsom non ha ancora formalmente commutato alcuna di queste sentenze.

Trump ha presentato la scelta come un grave danno alla giustizia americana e ha richiamato la sofferenza dei familiari delle vittime. Il suo auspicio che venga annullata resta una presa di posizione politica: nel messaggio verificato non viene indicato uno specifico provvedimento capace di bloccarla. Il passaggio istituzionale descritto nei documenti californiani riguarda invece l’autorità di clemenza del governatore e il ruolo della Corte suprema dello Stato.

Che cosa prevede il piano per i 548 condannati

Newsom ha annunciato il progetto il 5 novembre 2026, con una lettera rivolta ai californiani. La misura proposta è identica per tutti i destinatari: sostituire la pena capitale con la detenzione a vita senza accesso alla libertà condizionale. Non si tratta quindi di una scarcerazione, né di una riduzione della pena a un numero determinato di anni. Le persone interessate resterebbero detenute nelle carceri statali.

La relazione esplicativa del governatore chiarisce inoltre che la commutazione riguarderebbe soltanto la condanna a morte. Non cambierebbe gli altri aspetti delle condanne e lascerebbe in vigore gli ordini di restituzione e risarcimento previsti nei procedimenti. La distinzione separa la rinuncia all’esecuzione dalla responsabilità penale accertata: il provvedimento annunciato non è una dichiarazione di innocenza e non cancella i reati per i quali sono state pronunciate le condanne.

Il numero di 548 destinatari è indicato sia dal governatore sia dall’Habeas Corpus Resource Center. Quest’ultimo spiega perché altri conteggi penitenziari possano risultare superiori: alcune persone rimangono classificate come condannate anche dopo l’annullamento giudiziario della pena capitale, in attesa di una nuova sentenza; possono inoltre esserci ritardi nell’aggiornamento degli archivi. Per descrivere questa iniziativa, il riferimento verificato è dunque la platea individuata nell’annuncio del 5 novembre.

Per 382 persone serve il passaggio alla Corte suprema

Il percorso non è uguale per tutti. Nella richiesta inviata alla Corte suprema della California, Newsom identifica 382 persone con più di una condanna per un reato grave. Per questi casi, la Costituzione statale richiede una raccomandazione favorevole della Corte prima che il governatore possa concedere la clemenza. Occorre il consenso di almeno quattro giudici: non basta quindi la sola volontà espressa dall’esecutivo statale.

Nella lettera del 5 novembre, il governatore ha chiesto ai giudici di pronunciarsi entro la fine del 2026, così da poter agire prima della conclusione del mandato. Per le persone senza una distinta ulteriore condanna per un reato grave, il potere di commutazione può invece essere esercitato direttamente. Anche dopo la raccomandazione giudiziaria, quando necessaria, resta da emettere l’atto formale che rende effettiva la modifica della pena.

La scelta di Newsom va oltre la moratoria del 2019

La posizione del governatore è dichiaratamente contraria alle esecuzioni. Nella lettera ai cittadini, Newsom sostiene che l’uccisione autorizzata dallo Stato sia incompatibile con i valori della California e con un sistema giudiziario imperfetto. È la motivazione espressa dal governatore, non una valutazione condivisa da tutti i protagonisti. Nello stesso documento riconosce la sofferenza inflitta alle vittime, alle famiglie e alle comunità dai crimini commessi.

Il 13 marzo 2019 Newsom aveva introdotto una moratoria sulle esecuzioni, mentre l’ultima esecuzione in California risale al 2006. Quella sospensione aveva lasciato intatte le condanne capitali. Il progetto attuale interviene invece sulle pene delle persone interessate, sostituendole con l’ergastolo senza libertà condizionale: moratoria e commutazione sono due strumenti diversi, con effetti differenti sulle sentenze.

Le contestazioni e le garanzie sulla permanenza in carcere

L’opposizione non si limita a Trump. Il 12 novembre il procuratore distrettuale di Los Angeles, Nathan Hochman, ha annunciato il sostegno del proprio ufficio alla contestazione legale promossa dalla Criminal Justice Legal Foundation. Hochman accusa Newsom di avere adottato una scelta generalizzata che mette da parte familiari delle vittime, giurie e giudici. Sono argomenti dei contrari al provvedimento, non un accertamento giudiziario dell’illegittimità dell’iniziativa.

La fondazione e le associazioni coinvolte hanno richiamato anche il rischio di futuri percorsi verso la liberazione. Su questo punto, il Dipartimento penitenziario californiano distingue la commutazione annunciata dalle nuove procedure di valutazione delle pene: la scheda aggiornata il 5 novembre specifica che chi riceve queste commutazioni è escluso dall’accesso a quel particolare meccanismo. L’ufficio del governatore prevede inoltre di informare le vittime registrate presso il servizio competente quando le commutazioni entreranno in vigore.

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