Paraguay, crolla il potere di Peña dopo il caso Ueno Bank

🌐 crisi Ueno Bank — In Paraguay Peña è agli arresti domiciliari dopo la destituzione: Alliana giura presidente mentre esplode il caso Ueno Bank.

Arresto e successione nello stesso giorno

Il Paraguay attraversa una crisi politica e finanziaria che ha travolto il vertice dello Stato. Santiago Peña, destituito dal Senato dopo il collasso di Ueno Bank, è stato raggiunto il 6 novembre 2026 da un ordine di arresto eseguito nella sua abitazione di Asunción.

La misura è domiciliare e l’ex presidente resta a disposizione degli inquirenti. Quasi nello stesso momento Pedro Alliana ha giurato davanti al Congresso, assumendo la presidenza. La successione istituzionale si è dunque svolta mentre era in corso l’intervento della magistratura sull’ex capo dell’esecutivo.

Il peso del dissesto bancario

La crisi ha origine dalle condizioni dell’istituto finanziario Ueno Bank, sottoposto a intervento delle autorità dopo problemi di solvibilità. Il blocco dell’accesso a depositi e servizi ha investito un numero molto elevato di clienti, generando difficoltà pratiche nei pagamenti e un’ondata di proteste.

Un fallimento bancario non riguarda soltanto chi ha acquistato prodotti rischiosi: quando vengono coinvolti conti correnti e fondi destinati a spese quotidiane, il danno sociale si estende ai nuclei familiari e alle attività economiche. Per questo la vicenda ha rapidamente oltrepassato il perimetro della vigilanza finanziaria.

Le contestazioni all’ex presidente

L’inchiesta riguarda presunte responsabilità e possibili conflitti d’interesse nella gestione della crisi. Gli investigatori esaminano i rapporti fra il potere politico, l’istituto di credito e gli organi di controllo. È stato disposto un provvedimento anche nei confronti dell’ex governatore della Banca centrale Carlos Carvallo.

Le accuse non equivalgono a una condanna: dovranno essere valutate secondo le procedure giudiziarie, con pieno rispetto delle garanzie difensive. Peña ha respinto gli addebiti. Separare la responsabilità politica, già affrontata dal Parlamento, da quella penale è essenziale per descrivere correttamente la situazione.

Il nuovo presidente e la promessa ai risparmiatori

Alliana assume la guida del Paese per completare il mandato presidenziale previsto fino all’agosto 2028. Il suo primo impegno pubblico riguarda la tutela dei risparmiatori danneggiati, una questione che ha conseguenze immediate per la fiducia negli istituti e nelle autorità.

Sono state avviate procedure di restituzione per alcune categorie di depositanti, ma tempi, coperture e importi non possono essere considerati uniformi per tutti senza un provvedimento specifico. La tenuta del sistema dipenderà anche dalla chiarezza delle comunicazioni agli utenti della banca, molti dei quali attendono ancora indicazioni operative.

La pressione nelle strade di Asunción

Davanti all’abitazione dell’ex presidente si sono raccolti manifestanti che chiedono risposte sull’utilizzo del denaro e sulle responsabilità del crac. La presenza della polizia ha assunto il doppio significato di esecuzione della misura giudiziaria e tutela dell’ordine pubblico.

Le proteste testimoniano la distanza fra la gravità percepita dai cittadini e i tempi necessariamente più lunghi di un accertamento giudiziario. Il Parlamento ha agito con gli strumenti della responsabilità politica; gli investigatori devono invece ricostruire condotte individuali, documenti, flussi finanziari e collegamenti verificabili.

Controlli, depositi e ricostruzione della fiducia

Una crisi di questa portata mette sotto osservazione anche la qualità della vigilanza preventiva. Le autorità devono stabilire come siano stati valutati i rischi dell’istituto e se siano esistite omissioni, favori o decisioni irregolari.

Il sistema di garanzia dei depositi può attenuare le perdite di molti clienti, ma non elimina automaticamente i ritardi dei pagamenti o l’impatto sulle imprese. Nel frattempo la nuova presidenza deve gestire la continuità amministrativa, mentre le procedure sul precedente vertice statale restano aperte. I due percorsi, quello governativo e quello giudiziario, procedono con atti e responsabilità distinti.

La dimensione previdenziale della crisi

Fra le conseguenze più sensibili del blocco bancario c’è il rapporto con il risparmio destinato alla previdenza e con i flussi di pagamento delle famiglie. Quando un istituto intermedia risorse di molti cittadini, la liquidità non è un concetto astratto: determina la possibilità di pagare fornitori, ricevere stipendi e sostenere spese urgenti.

La tutela dei depositi opera secondo condizioni e limiti precisi, distinti da eventuali risarcimenti per danni ulteriori. La priorità amministrativa diventa spiegare a ogni categoria di cliente quale procedura seguire e quali documenti presentare.

La sfida delle prove documentali

Accertare possibili interferenze fra politica e vigilanza richiede documenti bancari, comunicazioni formali, verbali e tracciamento delle operazioni finanziarie. La vicinanza personale fra un funzionario e un amministratore non basta da sola a dimostrare un reato.

Gli inquirenti devono collegare decisioni specifiche a eventuali violazioni e stabilire chi avesse effettivo potere di autorizzazione o controllo. Questa ricostruzione può proseguire anche dopo la destituzione politica, perché la cessazione della carica non definisce il merito delle accuse. La presunzione di innocenza resta valida per tutti gli indagati.

La continuità dello Stato

L’insediamento di Alliana mostra la funzione delle regole costituzionali durante una crisi improvvisa. Il cambio di guida non interrompe automaticamente le attività dei ministeri, degli enti pubblici e delle amministrazioni territoriali.

La gestione ordinaria deve proseguire mentre la nuova presidenza decide come affrontare la restituzione dei risparmi e i rapporti con gli organismi di vigilanza. La fiducia pubblica dipende anche dalla possibilità di distinguere le istituzioni dalle persone coinvolte nelle indagini. In questa fase ogni comunicazione finanziaria richiede precisione, per evitare nuove corse agli sportelli o aspettative ingiustificate.

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