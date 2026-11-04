Canada, l’onda mostruosa di 18 metri sfida la scienza

🌐 Onda anomala in Canada: un muro d’acqua alto 17,6 metri, registrato nel Pacifico nel 2020, rappresenta un evento statisticamente rarissimo. Il fenomeno, analizzato dagli oceanografi, riapre il dibattito sulla sicurezza della navigazione.

Diciotto metri d’acqua in mezzo al Pacifico

Un’onda alta quasi quanto un palazzo di sei piani, comparsa improvvisamente nel Pacifico settentrionale, è diventata uno dei casi più sorprendenti nella ricerca oceanografica.

Il fenomeno è stato registrato nel settembre 2020 al largo della costa canadese, nei pressi di Ucluelet, nella Columbia Britannica.

La misurazione ha individuato un’onda di 17,6 metri, emersa in condizioni di mare agitato e capace di superare nettamente l’altezza delle onde circostanti.

La notizia è tornata al centro dell’attenzione nell’ottobre 2026, ma il fenomeno non è avvenuto in questi giorni: si tratta di un evento registrato sei anni fa e successivamente analizzato attraverso ricerche scientifiche.

Il dato eccezionale non riguarda soltanto l’altezza assoluta dell’onda, ma soprattutto il rapporto tra quella cresta e il mare che la circondava.

Secondo le analisi, l’onda canadese era quasi tre volte più alta delle onde circostanti, una sproporzione particolarmente importante per comprendere la natura del fenomeno.

Che cosa sono le onde anomale

Le onde anomale, chiamate anche rogue waves, sono onde oceaniche eccezionalmente elevate rispetto alle condizioni del mare in cui si formano.

Una definizione comunemente utilizzata considera anomala un’onda la cui altezza supera almeno il doppio dell’altezza significativa delle onde circostanti.

Quest’ultima è una misura statistica che descrive le condizioni del moto ondoso, calcolata a partire dalle onde più elevate osservate in un determinato intervallo.

Non tutte le onde molto alte sono quindi necessariamente anomale. Durante una tempesta intensa possono svilupparsi onde di grandi dimensioni che restano compatibili con lo stato del mare.

Un’onda anomala si distingue perché emerge in modo straordinario rispetto al contesto.

Nel caso canadese, l’eccezionalità risiede proprio nella sproporzione tra i 17,6 metri misurati e l’altezza media delle onde più rilevanti presenti nello stesso momento.

La boa che ha registrato il fenomeno

La rilevazione è stata possibile grazie agli strumenti di monitoraggio installati in mare.

Le boe oceanografiche moderne possono raccogliere informazioni sul movimento della superficie, sull’altezza delle onde e su altri parametri fisici.

Questi dispositivi permettono di registrare eventi che potrebbero passare completamente inosservati in aree lontane dalla costa.

Il dato ha quindi consentito agli studiosi di esaminare il fenomeno senza dipendere esclusivamente dalle testimonianze dei naviganti.

Per secoli, infatti, i racconti di onde gigantesche sono stati accolti con scetticismo, anche perché le conoscenze disponibili non permettevano di spiegare facilmente la formazione di creste così elevate.

La disponibilità di misurazioni dirette ha cambiato radicalmente il quadro scientifico, rendendo possibile distinguere tra ricostruzioni soggettive e dati strumentali.

Il precedente del 1995 nel Mare del Nord

Uno degli episodi più importanti nella storia dello studio delle onde anomale risale al 1995.

Il primo gennaio di quell’anno, la piattaforma petrolifera Draupner, nel Mare del Nord, registrò un’onda alta 25,6 metri.

La misurazione rappresentò un passaggio fondamentale perché dimostrò che onde considerate a lungo improbabili potevano effettivamente svilupparsi in mare aperto.

L’onda di Draupner era più alta in termini assoluti rispetto a quella canadese.

Il caso di Ucluelet, tuttavia, si distingue per il rapporto eccezionale con lo stato del mare circostante.

Questo confronto mostra perché gli oceanografi non valutino il fenomeno esclusivamente attraverso l’altezza massima.

Due onde con dimensioni differenti possono presentare livelli di anomalia diversi quando vengono considerate rispetto alle condizioni nelle quali si sono formate.

Che cosa significa un evento ogni 1.300 anni

Un elemento che ha attirato grande attenzione riguarda la rarità statistica attribuita all’onda canadese.

Alcune valutazioni indicano un intervallo di ritorno medio dell’ordine di 1.300 anni per un evento con caratteristiche confrontabili.

La stima non significa che l’oceano debba attendere esattamente tredici secoli prima di produrre un’altra onda simile.

Gli intervalli di ritorno rappresentano valutazioni probabilistiche ricavate da modelli e serie di osservazioni. Non costituiscono calendari capaci di prevedere il momento in cui si verificherà un fenomeno.

Inoltre, la rarità riguarda le caratteristiche specifiche utilizzate nella stima, non qualsiasi onda superiore a una certa altezza.

Un evento statisticamente raro può ripresentarsi anche dopo poco tempo, così come può non verificarsi per periodi molto lunghi.

Perché le onde giganti sono pericolose per le navi

Le onde anomale rappresentano un problema particolarmente importante per la navigazione e per le infrastrutture offshore.

Una cresta molto più elevata rispetto alle altre può sottoporre le strutture a sollecitazioni improvvise e difficili da prevedere.

Il rischio dipende dalle dimensioni dell’onda, dalla sua direzione, dalla velocità della nave e dalle caratteristiche dell’imbarcazione.

Le grandi strutture marine vengono progettate considerando condizioni ambientali severe, ma la conoscenza degli eventi estremi è essenziale per aggiornare modelli e criteri di sicurezza.

Nel caso dell’onda canadese non sono state documentate vittime o conseguenze gravi direttamente associate alla rilevazione.

Questo elemento non riduce l’importanza scientifica del fenomeno, che rimane un riferimento per lo studio dei comportamenti estremi della superficie oceanica.

Il ruolo del clima e le domande ancora aperte

Gli studiosi stanno approfondendo anche il possibile rapporto tra cambiamento climatico e caratteristiche del moto ondoso.

Alcune ricerche hanno individuato modificazioni delle condizioni marine in determinate aree oceaniche, ma stabilire come queste variazioni possano influire sulla frequenza delle onde anomale richiede ulteriori analisi.

Non è corretto attribuire automaticamente il singolo evento del 2020 al riscaldamento globale.

Le onde estreme possono derivare da complesse interazioni tra differenti sistemi ondosi, correnti e condizioni meteorologiche.

La ricerca utilizza dati strumentali e simulazioni per comprendere in quali circostanze l’energia possa concentrarsi in una singola cresta eccezionalmente alta.

La registrazione di Ucluelet resta uno dei casi più importanti per lo studio delle onde anomale, proprio perché permette di confrontare un evento reale con le previsioni dei modelli oceanografici.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.