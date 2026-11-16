Félix Gallardo, morte in ospedale per il fondatore del cartello

🌐 Félix Gallardo è morto a 80 anni a Guadalajara, dopo il trasferimento dal carcere. Fondatore del cartello messicano, era detenuto dal 1989 e condannato anche per il caso dell’agente Kiki Camarena.

Il decesso dopo il ricovero da Puente Grande

Miguel Ángel Félix Gallardo, uno dei fondatori del cartello di Guadalajara e figura centrale nell’espansione del narcotraffico messicano, è morto a 80 anni in un ospedale della città. Il decesso è avvenuto domenica 15 novembre 2026, mentre la notizia si è diffusa internazionalmente tra domenica e lunedì 16 novembre. Era detenuto dal 1989.

Secondo quanto comunicato dalla Segreteria della Sicurezza dello Stato di Jalisco, la morte è stata provocata da un’insufficienza multiorgano. Félix Gallardo si trovava nella struttura sanitaria dal 13 novembre, quando le sue condizioni avevano reso necessario un trasferimento urgente dal complesso penitenziario di Puente Grande. Il ricovero era avvenuto mantenendo la custodia e i protocolli di sicurezza previsti per il detenuto.

All’ingresso in ospedale presentava una ridotta ossigenazione, alterazioni dello stato di coscienza e disorientamento, secondo la ricostruzione delle autorità locali. Era rimasto sotto osservazione, con prognosi riservata, fino al peggioramento fatale. La struttura che lo aveva accolto era l’ospedale privato Country 2000 di Guadalajara, capitale dello Stato occidentale di Jalisco.

Dalla polizia alla rete del cartello di Guadalajara

Conosciuto come El Jefe de Jefes, il capo dei capi, e come El Padrino, Félix Gallardo era nato nel 1946 nello Stato di Sinaloa. Prima dell’ascesa criminale aveva lavorato come poliziotto e come guardia del corpo di un governatore locale. La sua affermazione nel traffico di droga risale agli anni Settanta, prima che il suo nome diventasse associato alla struttura di Guadalajara.

Non costruì quella organizzazione da solo. Al suo fianco operarono Rafael Caro Quintero ed Ernesto Fonseca Carrillo, detto Don Neto. Il gruppo consolidò il traffico di marijuana e cocaina verso gli Stati Uniti, mettendo in relazione reti messicane e organizzazioni sudamericane. Guadalajara divenne il centro di una struttura capace di coordinare attività e collegamenti su una scala internazionale.

Il passaggio decisivo fu l’alleanza con i trafficanti colombiani, compreso il cartello di Medellín di Pablo Escobar. L’organizzazione partecipò al trasferimento di grandi quantità di cocaina verso il mercato statunitense. L’espansione si appoggiò anche alla corruzione di funzionari e all’impiego di aerei leggeri per trasportare gli stupefacenti: elementi che contribuirono alla crescita della rete negli anni Settanta e Ottanta.

Il caso Camarena e la frattura con gli Stati Uniti

La vicenda giudiziaria di Félix Gallardo rimase legata soprattutto al sequestro e all’uccisione di Enrique “Kiki” Camarena, agente della Drug Enforcement Administration statunitense. Il 7 febbraio 1985 Camarena fu rapito a Guadalajara, mentre usciva dal consolato americano per andare a pranzo con la moglie. Aveva 37 anni e lavorava nell’ufficio locale dell’agenzia antidroga.

La ricostruzione istituzionale della DEA distingue il momento del rapimento da quello del ritrovamento: il corpo venne scoperto il 5 marzo 1985, mentre l’agenzia ritiene che la morte fosse avvenuta il 9 febbraio. Camarena era stato torturato. Nel medesimo caso fu ucciso anche il pilota messicano Alfredo Zavala Avelar, il cui nome compare nella successiva condanna di Félix Gallardo.

L’omicidio provocò una grave crisi nei rapporti tra Messico e Stati Uniti. Washington esercitò forti pressioni perché fossero arrestati i responsabili. La DEA avviò l’Operazione Leyenda, descritta nella propria documentazione come la più grande indagine per omicidio mai intrapresa dall’agenzia fino ad allora. Il caso portò all’arresto di diversi esponenti della criminalità organizzata messicana.

Le due condanne e la responsabilità contestata

Arrestato nel 1989, Félix Gallardo ricevette una condanna a 40 anni di carcere per reati connessi al narcotraffico e alle armi. Il procedimento per Camarena e Zavala seguì un percorso distinto, mentre il capo del cartello era già detenuto. Nel 2017 un tribunale federale lo riconobbe colpevole in quel caso, imponendogli un’ulteriore pena di 37 anni.

Le due sentenze totalizzavano quindi 77 anni di reclusione. Félix Gallardo continuò a negare la propria responsabilità negli omicidi. La sua posizione personale va distinta dall’esito giudiziario: la proclamazione d’innocenza non cancellò la condanna pronunciata dal tribunale messicano. Al momento del ricovero restava un detenuto sottoposto a custodia, non un uomo tornato in libertà.

Gli ultimi anni tra malattia e richieste dei legali

Da tempo la difesa chiedeva che potesse scontare la pena ai domiciliari, facendo leva sull’età e sul deterioramento della salute. Negli ultimi anni erano state documentate pesanti limitazioni: aveva perso la vista da un occhio, era quasi sordo e non riusciva a camminare autonomamente. Le richieste dei suoi avvocati non avevano portato al trasferimento a casa prima dell’ultimo ricovero.

La sua figura era arrivata anche al pubblico delle serie televisive: Diego Luna lo aveva interpretato in Narcos: Mexico, uscita nel 2018. La notorietà sullo schermo si era sovrapposta a una storia già segnata da decenni di detenzione e procedimenti giudiziari. La morte è arrivata in ospedale, due giorni dopo il trasferimento dal carcere di Jalisco.

Nel pomeriggio del 15 novembre la salma è stata portata fuori dall’ospedale Country 2000 a bordo di un mezzo funebre. Dopo la sua uscita, anche una pattuglia della Segreteria della Sicurezza di Jalisco ha lasciato la struttura sanitaria.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.