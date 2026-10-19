El Niño, il Pacifico si surriscalda: a dicembre un record storico

Il dato che più colpisce riguarda l’intensità prevista del fenomeno. Le proiezioni aggiornate all’8 ottobre 2026 indicano che l’anomalia della temperatura superficiale del Pacifico equatoriale potrebbe raggiungere livelli eccezionali tra ottobre e dicembre, con un picco atteso proprio alla fine dell’anno. Le stime internazionali prospettano un evento potenzialmente tra i più intensi osservati dal 1950.

Non è soltanto una questione di acqua più calda. El Niño modifica gli scambi di calore tra oceano e atmosfera, influenzando la circolazione atmosferica e contribuendo a cambiare la distribuzione delle precipitazioni e delle temperature in diverse parti del mondo.

Il rischio, quindi, non si esaurisce nel Pacifico. Gli effetti possono estendersi a migliaia di chilometri di distanza, con conseguenze differenti a seconda della regione, della stagione e delle condizioni climatiche già presenti.

La parola chiave, tuttavia, è possibilità: un evento oceanico molto intenso aumenta la probabilità di determinate anomalie climatiche, ma non permette di prevedere automaticamente quale sarà il tempo in una singola città in un giorno specifico.

Che cos’è El Niño e perché preoccupa i climatologi

El Niño è una fase del fenomeno climatico conosciuto come El Niño-Southern Oscillation (ENSO), un sistema di oscillazioni oceaniche e atmosferiche che influenza il clima globale. Si manifesta quando le acque superficiali del Pacifico equatoriale centrale e orientale diventano più calde del normale e questa anomalia si accompagna a cambiamenti nella circolazione atmosferica.

In condizioni normali, gli alisei spingono le acque superficiali più calde verso il Pacifico occidentale, in direzione dell’Indonesia e dell’Australia. Nel Pacifico orientale, invece, la risalita di acque più fredde contribuisce a mantenere temperature relativamente inferiori.

Durante El Niño, questo equilibrio si indebolisce. Gli alisei possono perdere intensità, le acque calde si distribuiscono diversamente e l’atmosfera reagisce modificando le aree di formazione delle nubi e delle precipitazioni.

Il risultato è un effetto a catena che può alterare le condizioni meteorologiche ben oltre l’area tropicale.

Il fenomeno non è nuovo né provocato esclusivamente dal riscaldamento globale. El Niño è una componente naturale del sistema climatico terrestre. La preoccupazione attuale nasce dalla possibile intensità dell’evento e dal fatto che si sviluppa in un pianeta già interessato da temperature elevate e da oceani particolarmente caldi.

Le temperature del Pacifico lanciano l’allarme

Le ultime proiezioni descrivono un rafforzamento significativo. Nell’aggiornamento dell’8 ottobre, il Climate Prediction Center statunitense ha indicato una probabilità superiore all’83% che condizioni di El Niño forte o molto forte persistano nel trimestre gennaio-marzo 2027. La stessa valutazione segnala una possibilità concreta che l’evento raggiunga un’intensità storica, superiore a quella dei precedenti episodi misurati dal 1950 secondo uno specifico indice climatico.

Le previsioni dell’Organizzazione meteorologica mondiale prospettano inoltre un’anomalia media dell’indice Niño 3.4 vicina a +3,7 °C nel trimestre ottobre-dicembre 2026. È una stima modellistica eccezionale, da interpretare in relazione al periodo di riferimento utilizzato per calcolare le anomalie e all’indice specifico, non come un aumento uniforme della temperatura di tutto il Pacifico.

Per comprendere la portata di questi numeri, bisogna distinguere tra temperatura assoluta e anomalia: quest’ultima misura quanto un valore si discosta dalla media di riferimento. Quando le anomalie diventano tanto elevate in una regione oceanica così vasta, cambiano le condizioni energetiche che alimentano una parte importante della circolazione atmosferica.

Il picco previsto a dicembre non significa, però, che il fenomeno terminerà con l’anno. Le condizioni associate a El Niño potrebbero proseguire nei primi mesi del 2027, mentre le conseguenze climatiche possono manifestarsi anche con ritardo rispetto al massimo riscaldamento delle acque.

Ondate di calore, siccità e alluvioni: quali sono i rischi

Gli effetti di El Niño non sono uguali ovunque. In alcune aree aumenta la probabilità di precipitazioni intense, mentre in altre possono prevalere periodi asciutti, deficit idrici e temperature superiori alla media.

Piogge estreme e rischio di inondazioni

In diverse regioni tropicali, il cambiamento nella distribuzione delle precipitazioni può favorire episodi di pioggia abbondante. Quando le precipitazioni si concentrano in poco tempo, i sistemi di drenaggio possono andare in difficoltà e i corsi d’acqua possono superare i livelli ordinari.

Le conseguenze dipendono anche dall’esposizione del territorio, dalla manutenzione delle infrastrutture e dalle condizioni del suolo. Un evento intenso può produrre effetti molto diversi in una zona urbana densamente costruita rispetto a un’area con maggiore capacità di assorbimento dell’acqua.

Siccità e pressione sulle risorse idriche

All’estremo opposto, alcune regioni possono sperimentare periodi con precipitazioni inferiori alla norma. Per l’agricoltura, la riduzione delle piogge può tradursi in minori riserve idriche, maggiore necessità di irrigazione e possibili difficoltà nella produzione alimentare.

Anche l’energia può risentirne: la disponibilità di acqua condiziona la produzione idroelettrica, mentre le temperature elevate possono aumentare la domanda di elettricità per il raffrescamento.

Temperature elevate e stress per gli ecosistemi

El Niño può contribuire a spingere verso l’alto le temperature globali, perché modifica la distribuzione del calore tra oceano e atmosfera. Il fenomeno non crea dal nulla tutto questo calore: favorisce il trasferimento verso l’atmosfera di energia accumulata nel sistema oceanico.

Quando questa dinamica si sovrappone al riscaldamento di lungo periodo causato dalle attività umane, può aumentare la probabilità di nuovi record termici.

Per gli ecosistemi marini, inoltre, le anomalie di temperatura possono rappresentare uno stress significativo. Le specie che vivono entro intervalli termici relativamente ristretti possono subire alterazioni dell’habitat, mentre gli effetti sulla pesca dipendono anche dalla disponibilità di nutrienti e dalla distribuzione delle specie.

El Niño porterà un inverno più caldo in Italia

È una delle domande più immediate, ma anche una delle più difficili da affrontare con precisione.

Un El Niño molto intenso non significa automaticamente un inverno mite in Italia. Il clima europeo dipende da molteplici fattori, tra cui la posizione delle aree di alta e bassa pressione, la circolazione atlantica, le oscillazioni atmosferiche e le condizioni del Mediterraneo.

El Niño può influenzare indirettamente la circolazione atmosferica su scala emisferica, ma il collegamento con il tempo europeo è meno diretto rispetto a quello osservato in alcune regioni tropicali. Per stabilire se l’Italia avrà un inverno più caldo, più piovoso o caratterizzato da irruzioni fredde, occorre quindi consultare le previsioni stagionali regionali e gli aggiornamenti meteorologici.

Lo stesso vale per le precipitazioni: non è scientificamente corretto dedurre da un singolo indice oceanico che una specifica regione italiana sarà colpita da siccità, nubifragi o nevicate eccezionali.

La cautela è particolarmente importante quando si parla di eventi estremi. Le tendenze stagionali esprimono probabilità su periodi relativamente lunghi, non la certezza che un determinato fenomeno si verificherà in una località precisa.

Il cambiamento climatico può amplificare le conseguenze

La possibile eccezionalità dell’evento riporta al centro un tema più ampio: l’interazione tra variabilità naturale e riscaldamento globale.

El Niño e La Niña sono fasi opposte di una dinamica naturale che si ripete con intervalli irregolari. Il cambiamento climatico antropogenico, invece, determina una tendenza al riscaldamento di lungo periodo dovuta soprattutto all’aumento dei gas serra nell’atmosfera.

I due processi non sono equivalenti, ma possono sovrapporsi. Un forte El Niño può contribuire a rendere particolarmente caldi determinati periodi, mentre il riscaldamento globale innalza già il livello di partenza delle temperature.

Questo significa che un evento naturale intenso può produrre conseguenze più impegnative quando si inserisce in un sistema climatico già più caldo. La gravità degli impatti, tuttavia, dipende anche dalla regione, dalla stagione e da altri fattori oceanici e atmosferici.

Le previsioni stagionali considerano proprio questa complessità, combinando modelli e osservazioni per stimare le probabilità di temperature e precipitazioni superiori o inferiori alla media.

Dicembre sarà il momento decisivo: cosa bisogna monitorare

Le prossime settimane saranno importanti per verificare se il Pacifico continuerà a riscaldarsi secondo le proiezioni e se l’atmosfera manterrà una risposta coerente con un evento di forte intensità.

Gli esperti seguiranno soprattutto l’evoluzione delle anomalie della temperatura marina, le condizioni sotto la superficie oceanica, l’intensità degli alisei e la distribuzione delle precipitazioni nelle regioni tropicali. Questi indicatori permettono di capire se il sistema oceano-atmosfera sta consolidando la propria evoluzione.

Un altro elemento essenziale sarà la persistenza del fenomeno nei primi mesi del 2027. Il massimo riscaldamento del Pacifico non coincide necessariamente con il momento di maggiore impatto in ogni area del pianeta.

Per cittadini, agricoltori e amministrazioni pubbliche, la priorità non è prevedere un singolo disastro, ma utilizzare le informazioni disponibili per prepararsi ai rischi plausibili: dalla gestione delle risorse idriche alla protezione dalle inondazioni, fino ai piani per affrontare periodi di caldo intenso.

Il segnale scientifico è forte, ma non equivale a una condanna meteorologica per ogni Paese. Dicembre potrebbe segnare uno degli episodi più intensi di El Niño degli ultimi decenni. Capire dove e come si manifesteranno le conseguenze sarà il passaggio decisivo per trasformare le previsioni in prevenzione.

Per le immagini di corredo, al momento la generazione è temporaneamente indisponibile: il limite Instant è stato raggiunto e il modello Mini è solo testuale. Per la pubblicazione puoi utilizzare immagini editoriali autorizzate del Pacifico, mappe delle anomalie oceaniche e fotografie di siccità e precipitazioni estreme, verificando sempre i diritti di utilizzo.