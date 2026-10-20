Cristian Mascolino attacca Soraya: «Non l’ho tradita così tanto»

🌐 Temptation Island, Cristian Mascolino torna a parlare della rottura con Soraya Sabetta e respinge alcune accuse dell’ex fidanzata. Ospite a Verissimo insieme alla nuova compagna Nicole Cena, l’ex protagonista del reality ha ammesso di aver avuto altre frequentazioni durante la relazione, ma ha contestato il numero dei tradimenti raccontato da Soraya. Mascolino sostiene inoltre che l’ex avrebbe cercato di screditarlo con conoscenti comuni per giustificare il proprio comportamento nel programma. Due versioni diverse della stessa storia, che continua a far discutere dopo la fine del loro rapporto.

Cristian Mascolino a Verissimo con Nicole Cena: la nuova relazione esce allo scoperto

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Dopo la fine della storia con Soraya Sabetta, Cristian Mascolino si è presentato per la prima volta in televisione con Nicole Cena, la ragazza conosciuta durante l’esperienza a Temptation Island. L’intervista a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, è stata l’occasione per ufficializzare la loro relazione e tornare sulle polemiche che hanno accompagnato la separazione.

La coppia ha raccontato di aver scelto inizialmente la riservatezza, per proteggere un rapporto nato lontano dalle telecamere. Nicole ha spiegato che Cristian l’aveva colpita già durante il programma, ma che la frequentazione è cominciata soltanto dopo la fine delle riprese. È stato lui, ha raccontato, a contattarla una volta tornati a casa.

Mascolino ha confermato di averle scritto alcuni giorni dopo il rientro dal villaggio, recuperando il suo numero da una chat condivisa con gli altri partecipanti. Da quel primo contatto sarebbe iniziata una relazione che entrambi hanno preferito tenere lontana dai riflettori fino alla partecipazione a Verissimo.

La nuova storia, però, arriva in un momento in cui il confronto con Soraya è tutt’altro che concluso. Dopo l’ultima esperienza televisiva e le rivelazioni sui tradimenti, i due ex continuano a offrire ricostruzioni differenti di quanto accaduto durante la loro relazione.

«Ha provato a infangarmi»: la versione di Cristian su Soraya

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Nel corso dell’intervista, Cristian è tornato su alcune dichiarazioni attribuite a Soraya e su quanto avrebbe scoperto durante la messa in onda del reality. Secondo il suo racconto, l’ex fidanzata avrebbe parlato con persone che entrambi conoscevano, sostenendo che lui non fosse la persona mostrata al pubblico e che l’avesse trattata male.

Mascolino ha contestato soprattutto l’idea che Soraya avesse scoperto un suo tradimento prima dell’ingresso nel programma. Secondo Cristian, quelle affermazioni non sarebbero vere e sarebbero state utilizzate per giustificare il comportamento della ragazza all’interno del villaggio.

«L’ha fatto solo per giustificare il suo comportamento nel villaggio», è la spiegazione fornita da lui, che ha interpretato quelle presunte conversazioni come un tentativo di danneggiare la propria immagine.

Si tratta, naturalmente, della versione di Mascolino: le sue parole ricostruiscono il punto di vista dell’ex concorrente, ma non costituiscono una verifica indipendente di quanto sarebbe stato detto tra conoscenti comuni.

Il confronto televisivo mette così in luce una frattura che va oltre la fine della relazione. Entrambi hanno raccontato pubblicamente il proprio vissuto, attribuendo all’altro responsabilità per la crisi e per le conseguenze emotive della separazione.

«Non sono state cinque o sei»: Cristian ridimensiona i tradimenti

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Il passaggio più delicato dell’intervista riguarda le infedeltà emerse dopo la fine del rapporto. Cristian non ha negato di aver avuto altre frequentazioni, ma ha contestato il numero indicato da Soraya.

«Non sono state cinque o sei come dice lei. Si tratta di due, tre ragazze», ha dichiarato, precisando che, secondo la sua ricostruzione, soltanto in un caso ci sarebbe stata una vicinanza fisica, mentre con le altre ragazze non sarebbe successo lo stesso.

Una precisazione che cambia il modo in cui Mascolino presenta la vicenda, senza cancellare le ammissioni sulle frequentazioni. La sua versione, infatti, non smentisce del tutto quanto raccontato dall’ex compagna, ma contesta il numero degli episodi e la loro natura.

È proprio su questo terreno che si consuma il nuovo botta e risposta: da una parte le rivelazioni di Soraya, che ha raccontato la delusione provata dopo aver scoperto altri aspetti della relazione; dall’altra Cristian, che vuole chiarire la propria posizione e respinge quella che considera una rappresentazione ingiusta del suo comportamento.

La distanza tra le due versioni resta evidente. E, almeno per ora, l’intervista non sembra destinata a mettere definitivamente la parola fine alle polemiche.

La fine della storia con Soraya dopo Temptation Island

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La relazione tra Cristian e Soraya era già in crisi prima dell’ingresso a Temptation Island. I due avevano vissuto un periodo difficile, segnato da dubbi sui sentimenti e dalla fine della convivenza. È stata Soraya a scrivere al programma, mentre il percorso nel villaggio ha fatto emergere ulteriori distanze tra i partner.

Durante il reality, Soraya si è avvicinata al single Dimitri. Cristian ha chiesto un confronto anticipato, che inizialmente lei ha rifiutato; in seguito è stata la ragazza a chiedere il falò, durante il quale entrambi hanno deciso di lasciare il programma separati.

La rottura, tuttavia, non ha chiuso immediatamente la vicenda. Nei successivi confronti televisivi sono emersi racconti e accuse che hanno alimentato il dibattito sui social. Soraya ha parlato delle infedeltà di Cristian e della propria delusione, mentre lui ha riconosciuto alcuni errori e ha contestato diversi aspetti della ricostruzione dell’ex.

Anche la breve frequentazione tra Soraya e Dimitri, iniziata dopo il programma, è stata al centro delle successive dichiarazioni pubbliche. In un’intervista precedente a Verissimo, Soraya aveva raccontato che il single le era stato vicino in un momento difficile, spiegando però che oggi i loro rapporti si sono interrotti.

Cristian e Nicole guardano avanti, ma il confronto resta aperto

Con la presentazione ufficiale di Nicole Cena, Cristian prova a voltare pagina e a raccontare una nuova fase della propria vita sentimentale. La coppia ha spiegato di aver scelto la discrezione per vivere la relazione senza le pressioni legate alla notorietà televisiva.

Il passato, però, continua a pesare sul racconto pubblico di entrambi. L’intervista a Verissimo ha riacceso l’attenzione sulle accuse reciproche e sulle diverse interpretazioni della fine della relazione.

Il punto centrale resta la distanza tra ciò che racconta Soraya e ciò che sostiene Cristian: lui ammette alcune frequentazioni, ma ridimensiona il numero dei tradimenti e ne contesta la ricostruzione; inoltre, accusa l’ex di aver tentato di danneggiare la sua reputazione.

Al momento, le dichiarazioni rese in televisione rappresentano le versioni personali dei due ex partner. Senza ulteriori elementi indipendenti, non è possibile stabilire in modo definitivo ogni dettaglio della vicenda. Intanto, Cristian e Nicole hanno scelto di rendere pubblica la loro relazione, mentre la storia con Soraya continua a far parlare il pubblico di Temptation Island.