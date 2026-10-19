Selvaggia Lucarelli si confessa: la crisi con Lorenzo e le nozze

🌐 Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, la crisi all’inizio della relazione, la scelta di lottare per amore e il possibile matrimonio nell’autunno 2027: a Verissimo l’opinionista del Grande Fratello Vip riapre il capitolo più intimo della propria vita sentimentale. Dal momento in cui lui si allontanò fino alla decisione di costruire un futuro insieme, il racconto svela un lato meno conosciuto della giornalista, tra fragilità, ironia e progetti ancora da definire.

Ci sono storie d’amore che sembrano partire in discesa e altre che, quasi subito, si trovano davanti a un bivio. Quella tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli appartiene alla seconda categoria. Dietro una relazione che dura dal 2016 e che oggi guarda alle nozze, c’è stato un momento in cui il futuro della coppia non era affatto scontato.

A riportare alla luce quel passaggio è stata la stessa Lucarelli, ospite di Verissimo, dove ha ripercorso gli inizi della relazione con una confessione destinata a far discutere. Quando Biagiarelli decise di lasciarla, dopo pochissimo tempo insieme, lei arrivò a compiere un gesto che non aveva mai fatto prima: si inginocchiò davanti a lui per convincerlo a non rinunciare alla loro storia.

Un episodio personale, lontano dall’immagine pubblica di una donna abituata a esprimersi senza troppi giri di parole e a sostenere le proprie posizioni anche quando diventano scomode. Ma è proprio questo contrasto a rendere il racconto interessante: nella vita privata, anche chi appare sicuro e combattivo può ritrovarsi davanti alla paura di perdere una persona importante.

E mentre il passato torna protagonista, c’è una domanda che accompagna il presente: dopo oltre dieci anni insieme, il matrimonio arriverà davvero nel 2027?

Selvaggia Lucarelli racconta la crisi con Lorenzo Biagiarelli

Il momento più intenso dell’intervista riguarda l’inizio della relazione. Lucarelli ha ricordato che, quando si sono conosciuti, Lorenzo aveva 25 anni e lei 41. Sedici anni di differenza che, insieme alle esperienze personali e alle inevitabili incertezze, rappresentavano un elemento con cui confrontarsi.

La giornalista non ha descritto quel periodo come una favola priva di ostacoli. Al contrario, ha raccontato una coppia giovane nel sentimento, anche se non anagraficamente, che guardava al futuro con una combinazione di entusiasmo, ingenuità e audacia.

«Ci credevamo sin dall’inizio», è il senso del ricordo affidato al pubblico. Una convinzione che, tuttavia, fu messa alla prova molto presto.

«Mi sono inginocchiata»: il gesto che cambiò tutto

Secondo il racconto di Lucarelli, Biagiarelli ebbe un ripensamento e decise di interrompere la relazione quando stavano insieme da poco. Per lei fu un momento delicato, ma la reazione non fu quella di chiudere immediatamente ogni porta.

La giornalista gli disse di fare ciò che riteneva giusto, riconoscendo che non avrebbe potuto costringerlo a restare. Allo stesso tempo, gli chiese di fidarsi di lei e di non abbandonare una storia nella quale vedeva qualcosa di speciale.

Il passaggio più significativo è proprio questo: Lucarelli non racconta di aver preteso una promessa, ma di aver chiesto al compagno di concedere alla relazione il tempo necessario per dimostrare il proprio valore.

«Fidati di me, questa è una storia bellissima», è il senso delle parole con cui cercò di convincerlo. Gli prospettò la possibilità di superare quella fase difficile e di restare insieme a lungo.

Fu un gesto che, nelle sue parole, rappresentò una prima volta assoluta nella propria vita sentimentale. La donna che oggi milioni di telespettatori conoscono per il suo carattere deciso ha ricordato di essersi esposta in modo totale, senza nascondere la propria vulnerabilità.

Biagiarelli si prese del tempo per riflettere. Alla fine, la relazione proseguì e, come ha raccontato Lucarelli, da quel momento i due non si sono più lasciati.

Non significa che una coppia costruita nel tempo sia immune dalle difficoltà. Significa, piuttosto, che quel primo momento di incertezza non si trasformò nella fine della storia. A distanza di anni, il ricordo assume un significato diverso: quello che sembrava un possibile punto di rottura è diventato uno degli episodi attraverso cui rileggere la solidità del rapporto.

La differenza d’età e un amore costruito fuori dagli schemi

La storia tra Lucarelli e Biagiarelli ha attirato attenzione anche per la differenza anagrafica. Quando si sono conosciuti, lei aveva 41 anni e lui 25. Un divario che, soprattutto all’inizio, poteva alimentare dubbi e interrogativi sul futuro.

La stessa Lucarelli ha ricordato quel periodo con uno sguardo più indulgente verso le persone che erano allora. Rivedersi giovani, ingenui e spavaldi significa anche riconoscere quanto una relazione possa cambiare insieme a chi la vive.

Il tempo, in questo caso, ha offerto una risposta concreta alle perplessità iniziali. Dal 2016 la coppia ha continuato a condividere la propria vita, attraversando cambiamenti personali e professionali senza trasformare la differenza d’età in un ostacolo insuperabile.

Ma sarebbe riduttivo leggere il rapporto soltanto attraverso il numero degli anni che separano i due. Nel racconto televisivo emerge anche l’importanza dell’ironia, della complicità quotidiana e della capacità di non prendersi sempre troppo sul serio.

Lucarelli ha descritto Biagiarelli come una persona profondamente ironica, una qualità che considera essenziale per stare insieme. A unirli ci sono inoltre interessi condivisi e una sensibilità comune, compreso l’amore per gli animali e l’attenzione dedicata ai gatti.

La loro relazione, dunque, non si esaurisce nell’episodio drammatico dell’inizio o nella prospettiva delle nozze. È anche una quotidianità fatta di abitudini, emozioni e piccoli elementi che, secondo la giornalista, contribuiscono a rendere il legame duraturo.

Il matrimonio nel 2027: la promessa resta in sospeso

Se il passato ha regalato il momento più emotivo dell’intervista, il futuro è il capitolo che alimenta maggiormente la curiosità. Dopo oltre dieci anni di relazione, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli potrebbero sposarsi nell’autunno 2027. La giornalista, però, ha scelto di non presentare le nozze come una certezza già definita.

«Non prometto niente, ma forse riusciremo a organizzarlo per l’autunno prossimo», ha spiegato a Verissimo. Una frase che lascia aperta la porta ai preparativi, ma che non equivale a un annuncio ufficiale con una data fissata.

Il riferimento temporale è importante: l’intervista è andata in onda nell’ottobre 2026, quindi l’autunno indicato da Lucarelli è quello del 2027. Al momento, il progetto resta legato alla possibilità di organizzare concretamente l’evento.

«Non è Cupido, è il commercialista»: l’ironia sulle nozze

A rendere il discorso meno solenne ci ha pensato la stessa Lucarelli, con una battuta che riassume bene il suo modo di affrontare anche gli argomenti più personali.

Dopo undici anni insieme, ha scherzato, non ci si sposa soltanto per amore, ma anche per sistemare alcune questioni pratiche. E così, invece di attribuire a Cupido la responsabilità della decisione, ha chiamato in causa il commercialista.

L’ironia non cancella il progetto matrimoniale, ma ne ridimensiona le aspettative romantiche. Per la coppia, le nozze sembrano rappresentare un passo da valutare anche sul piano concreto, dopo una lunga convivenza sentimentale e una vita condivisa.

Non sono stati annunciati una data precisa, una location definitiva o dettagli ufficiali sulla cerimonia. Parlare di matrimonio già organizzato sarebbe quindi prematuro. La prospettiva dell’autunno 2027 è quella indicata dalla giornalista, con tutte le cautele espresse durante l’intervista.

Il tema resta comunque centrale: dopo tanti anni, la coppia sembra intenzionata a prendere in considerazione un passaggio formale che per altre persone arriva molto prima. E proprio questa tempistica, accompagnata dalle battute di Lucarelli, rende il racconto diverso dal classico annuncio di nozze.

Prima di Lorenzo, la riscoperta della propria indipendenza

Nel racconto della giornalista c’è anche una riflessione che va oltre il rapporto con Biagiarelli. Lucarelli ha parlato del proprio passato sentimentale e di un cambiamento importante nel modo di vivere le relazioni.

Ha ricordato di aver attraversato una fase in cui tendeva a passare da una storia all’altra senza concedersi davvero il tempo di stare da sola. Ripensando a quel periodo, ha riconosciuto una dinamica che oggi considera poco sana: la difficoltà di percepirsi come un individuo autonomo all’interno di una relazione.

Prima di conoscere Lorenzo, però, ci sono stati quattro anni trascorsi da single, durante i quali ha imparato a non accontentarsi e a riconoscere il valore di una vita piena anche senza un partner.

È un dettaglio importante per comprendere il significato attribuito alla storia attuale. Lucarelli non ha raccontato Biagiarelli come qualcuno arrivato per colmare un vuoto, ma come una persona che ha arricchito un’esistenza che aveva già ritrovato il proprio equilibrio.

La distinzione è sostanziale. Una relazione può diventare duratura non perché due persone non riescano a stare da sole, ma perché scelgono di condividere una vita nella quale entrambe hanno già una propria identità.

Questa consapevolezza rende ancora più significativo il ricordo della crisi iniziale. Inginocchiarsi davanti a qualcuno non significa necessariamente rinunciare alla propria indipendenza: nel racconto di Lucarelli, quel gesto fu la manifestazione di una convinzione profonda, la scelta di esporsi per una storia nella quale credeva.

Selvaggia Lucarelli tra Grande Fratello Vip e vita privata

L’intervista arriva in una fase in cui Lucarelli è nuovamente al centro dell’attenzione televisiva nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Un incarico che la colloca in una posizione di osservazione e commento delle dinamiche altrui, mentre a Verissimo è stata lei a raccontarsi senza filtri sul terreno più personale.

Il contrasto tra questi due ruoli è evidente. Da una parte c’è la figura pubblica abituata a intervenire con decisione, dall’altra una donna che ripercorre un momento in cui ha avuto paura di perdere una relazione appena cominciata.

Non c’è necessariamente una contraddizione. La sicurezza mostrata nel lavoro non impedisce di sperimentare fragilità nei rapporti affettivi. Anzi, il racconto dimostra quanto sia facile costruire un’immagine pubblica molto definita e quanto sia più complesso spiegare ciò che accade dietro le quinte della propria vita.

La scelta di parlare apertamente di quell’episodio permette inoltre di rileggere la relazione con Biagiarelli non soltanto attraverso le fotografie, le apparizioni televisive e i progetti di coppia, ma attraverso una difficoltà concreta che entrambi hanno dovuto affrontare agli inizi.

Una storia lunga undici anni, ma il finale è ancora da scrivere

Il racconto di Verissimo consegna al pubblico due immagini molto diverse della stessa relazione. La prima è quella di una Lucarelli disposta a mostrarsi vulnerabile pur di chiedere al compagno di non abbandonare una storia in cui credeva. La seconda è quella di una coppia che, dopo oltre dieci anni, discute di matrimonio con un misto di pragmatismo e ironia.

Tra questi due momenti c’è il tempo trascorso insieme, che ha trasformato un rapporto inizialmente incerto in una relazione consolidata. La crisi c’è stata, la separazione iniziale è stata raccontata dalla stessa Lucarelli e il progetto delle nozze esiste, ma la data non è ancora definitiva.

È proprio questa combinazione a rendere la vicenda interessante: non una favola perfetta, né un matrimonio annunciato come inevitabile, ma una storia nella quale le scelte personali, le difficoltà e la quotidianità hanno avuto un peso concreto.

L’autunno 2027 resta l’orizzonte possibile per le nozze. Fino a quando non arriveranno conferme più precise, sarà necessario attendere per capire se il progetto si trasformerà in un appuntamento reale.

Intanto, la confessione più forte di Lucarelli non riguarda l’abito da sposa, la cerimonia o la lista degli invitati. Riguarda quel momento in cui, all’inizio della relazione, ha deciso di mettere da parte l’orgoglio e dire a Lorenzo che valeva la pena provarci ancora.

A volte il punto di svolta di una storia non è una promessa fatta davanti all’altare, ma la decisione di non andarsene quando tutto sembra sul punto di finire.