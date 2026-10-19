Massimo Ranieri, dalla povertà al successo: la storia della sua voce

🌐 Massimo Ranieri racconta l’infanzia nel Pallonetto di Napoli, gli anni della povertà, la scuola lasciata dopo la quinta elementare e il lavoro iniziato da bambino. Poi la musica, il teatro, il cinema e quella voce diventata per lui «l’arma del riscatto». Oggi, mentre torna con il nuovo brano Il giorno prima, l’artista guarda indietro e misura una vita costruita tra sacrifici, talento e una inesauribile voglia di imparare.

Ci sono vite che sembrano scritte per il cinema. Quella di Massimo Ranieri è una di queste, ma prima di diventare una storia di successo è stata una storia di necessità.

Prima dei grandi palcoscenici, dei dischi, del cinema, del teatro e dei milioni di spettatori c’era Giovanni Calone, bambino del Pallonetto di Santa Lucia, cresciuto nella Napoli degli anni Cinquanta dentro una famiglia numerosa e con pochissime risorse.

Oggi Ranieri ripercorre quegli anni con una lucidità che non cancella la durezza del passato. La casa di via del Pallonetto 41 era piccola e affollata: vivevano insieme sei figli e i genitori, tutti in una sola stanza. La quotidianità era fatta di sacrifici, conti da far quadrare e di un padre che lavorava duramente all’Italsider.

Otto persone in una stanza: l’infanzia di Massimo Ranieri

Il ricordo più potente è quello della casa.

Non una metafora, non una memoria sfumata dal tempo, ma un luogo preciso nel quale una famiglia intera cercava di stare insieme. Ranieri racconta di una sola stanza, di servizi essenziali e di una madre costretta a lavarlo ancora bambino in una bagnarola sistemata nel corridoio del condominio.

Erano anni in cui anche un gesto semplice poteva diventare un lusso.

Il padre usciva presto per andare al lavoro e tornava la sera. Lo stipendio non bastava mai. Ranieri ricorda perfino un melone comprato dal padre: quando arrivava in casa, diventava una piccola festa. Era molto più di un frutto. Era la possibilità, almeno per un momento, di sentirsi uguali agli altri.

Questa immagine racconta meglio di molte parole la povertà dell’epoca: non necessariamente la fame assoluta, ma la continua consapevolezza di avere meno degli altri.

La scuola finisce dopo la quinta elementare

La povertà entra anche nella sua formazione.

Ranieri arriva alla quinta elementare e poi comincia a lavorare. Avrebbe voluto continuare a studiare e anche il padre era favorevole, ma in famiglia prevale la necessità concreta di portare a casa qualche soldo.

È una delle ferite più profonde del suo racconto.

Non parla della scuola come di qualcosa che non gli interessava. Al contrario, racconta di averla lasciata troppo presto perché la vita aveva bisogno di lui prima ancora che potesse diventare adulto.

Da bambino vedeva gli altri con la cartella e li percepiva quasi come appartenenti a un altro mondo.

La sua formazione, però, non si sarebbe fermata lì. Sarebbe arrivata più tardi, attraverso il teatro, i libri, gli incontri con grandi registi e quella curiosità che Ranieri considera ancora oggi una delle sue forze più importanti.

Voleva fare il pugile, poi arrivò la musica

La cosa sorprendente è che, almeno all’inizio, la musica non era il sogno principale di Ranieri.

Da ragazzo voleva fare il pugile. Con il padre ascoltava alla radio le radiocronache degli incontri e immaginava il ring.

Poi, però, c’era quella voce.

Prima arrivano le occasioni semplici: cresime, battesimi, matrimoni. Ranieri canta dove capita e scopre progressivamente che quel dono può trasformarsi in qualcosa di concreto.

Il passaggio decisivo avviene quando, mentre lavora in un bar, viene invitato a cantare davanti a una cliente. Sceglie un brano di Adriano Celentano, il suo idolo. Quell’esibizione gli vale una piccola mancia e, soprattutto, l’attenzione di chi avrebbe potuto aprirgli una porta nel mondo della musica.

È qui che la sua storia cambia.

A dodici anni il primo contratto: il padre quasi non crede ai suoi occhi

Il provino arriva prestissimo.

Ranieri racconta che il primo contratto viene firmato quando è ancora giovanissimo e che al padre vengono messi davanti 200 mila lire, una somma enorme per una famiglia che viveva contando i soldi per il pane e l’olio.

Il padre, davanti a quelle banconote, ebbe quasi un mancamento.

La scena ha qualcosa di cinematografico: l’uomo prende i soldi, li mette in tasca e durante il viaggio di ritorno continua a controllare che siano ancora lì, terrorizzato dall’idea che possano essere rubati.

In quel momento il talento del figlio smette di essere soltanto una speranza.

Diventa una possibilità concreta di cambiare la vita della famiglia.

Da Gianni Rock a Massimo Ranieri

All’inizio arriva anche un nome d’arte: Gianni Rock.

Il ragazzo di Napoli comincia a esibirsi, incide i primi dischi, arriva in televisione e conquista progressivamente il pubblico. Nel giro di pochi anni la sua parabola accelera.

Partecipa a Canzonissima, vince il Cantagiro tra i giovani e nel 1968 arriva al Festival di Sanremo. L’anno successivo esplode definitivamente con Rose rosse, uno dei brani destinati a diventare simbolo della sua carriera.

Ma Ranieri non rimane confinato nella musica.

Il cinema gli offre una nuova sfida quando Mauro Bolognini lo sceglie come protagonista di Metello. Per un cantante giovanissimo è un salto enorme: davanti a lui ci sono attori affermati, ma il regista decide di scommettere proprio su quel ragazzo che molti consideravano soltanto un interprete musicale.

La scommessa funziona.

Il teatro e la seconda rinascita

La parte forse più sorprendente della sua storia arriva nel 1975.

Ranieri decide di lasciare la musica. Dice di stare male e di sentire che la musica gli stava diventando stretta.

Potrebbe sembrare una follia, dopo una carriera costruita così velocemente.

Invece diventa una nuova rinascita.

Il teatro gli permette di incontrare personalità come Giuseppe Patroni Griffi e Giorgio Strehler. E soprattutto gli consente di recuperare, attraverso il lavoro e lo studio, qualcosa che la povertà gli aveva tolto da ragazzo: il tempo per imparare.

È significativo che oggi Ranieri possa parlare di Cechov dopo aver lasciato la scuola alla quinta elementare.

Non è una contraddizione. È il cuore stesso della sua vicenda.

La cultura, per lui, non è stata cancellata dall’assenza di istruzione. È arrivata più tardi, attraverso la curiosità e l’esperienza.

Quando “Perdere l’amore” riporta Ranieri al Festival

La musica, naturalmente, torna a cercarlo.

Nel 1988 arriva uno dei momenti più celebri della sua carriera: la vittoria a Sanremo con Perdere l’amore.

Ma anche dopo il trionfo Ranieri non rinuncia al teatro. Anzi, secondo il suo racconto, dopo la vittoria rifiuta persino una ricca proposta per una tournée e torna sul palcoscenico.

È una scelta che dice molto del personaggio.

Per Ranieri il successo non è mai stato soltanto il numero di dischi venduti o la dimensione di un cachet. È sempre sembrato contare soprattutto il mestiere, la possibilità di mettersi alla prova e di sentirsi ancora un artista.

“La mia voce è stata il riscatto”

C’è una frase che racchiude l’intera parabola di Massimo Ranieri.

La sua voce, dice, è stata «l’arma del mio riscatto».

Non soltanto perché gli ha permesso di diventare famoso.

La voce gli ha consentito di uscire da una condizione nella quale il destino sembrava già scritto: lavoro precoce, povertà, istruzione interrotta, prospettive limitate.

Il successo, però, non ha cancellato il bambino del Pallonetto.

Anzi, oggi quel bambino sembra essere ancora molto presente nei ricordi dell’artista. È il bambino che osservava gli altri con la cartella, che sognava il pugilato, che cantava durante le cerimonie e che scopriva lentamente di possedere qualcosa che poteva trasformare la sua vita.

Non ha dimenticato da dove è partito.

Il giorno prima: il tempo diventa il nuovo tema di Ranieri

Ed è proprio il tempo il tema centrale della sua fase più recente.

La nuova canzone, Il giorno prima, guarda indietro e riflette sul rapporto tra memoria, musica e passare degli anni. Il brano arriva in un momento particolare della sua vita artistica, quando Ranieri sente più chiaramente il peso del tempo ma, allo stesso tempo, rivendica una mente ancora curiosa e proiettata in avanti.

Il concetto è quasi una prosecuzione naturale della sua storia.

Un uomo che ha dovuto crescere troppo presto oggi può permettersi di guardare al bambino che era.

E può chiedersi che cosa sarebbe successo se la vita avesse preso un’altra strada.

Forse avrebbe studiato di più. Forse avrebbe avuto un lavoro diverso. Forse sarebbe diventato davvero pugile.

Invece è diventato Massimo Ranieri.

Una carriera ancora in movimento

A 75 anni, Ranieri non sembra intenzionato a trasformare il passato in un museo.

Il suo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo continua a essere protagonista della sua attività teatrale e il calendario 2026 prevede nuove date in diverse città italiane, con appuntamenti anche a Napoli, Modena, Bari, Montecatini e Salerno.

Il titolo dello spettacolo sembra quasi una dichiarazione d’intenti.

I sogni non finiscono quando si diventa grandi. Possono cambiare forma.

Il bambino che sognava il ring ha trovato un palcoscenico. Il ragazzo che ha lasciato la scuola ha incontrato Cechov. Il giovane cantante diventato attore ha costruito una carriera parallela nel teatro. E l’artista che ha vinto Sanremo è tornato più volte a cercare nuove sfide.

La lezione di Massimo Ranieri: il talento può diventare una via d’uscita

La storia di Ranieri non è soltanto quella di un grande cantante italiano.

È la storia di un talento nato dentro una condizione difficile e trasformato, passo dopo passo, in un mestiere, poi in una carriera e infine in una forma di libertà.

La povertà non viene romanticizzata nei suoi ricordi. Al contrario, emerge con tutta la sua durezza: una casa sovraffollata, pochi soldi, il lavoro iniziato presto, la scuola interrotta.

Ma proprio per questo il suo percorso acquista ancora più forza.

La voce non gli ha regalato soltanto il successo.

Gli ha dato la possibilità di scegliere.

E forse è questo il significato più profondo della parola “riscatto” quando Ranieri la pronuncia: non diventare qualcun altro, ma riuscire finalmente a diventare se stessi nonostante il punto da cui si è partiti.

Oggi, mentre il tempo scorre e il corpo comincia a presentare il conto degli anni, la testa continua a cercare nuove storie, nuove canzoni, nuovi palcoscenici.

È la stessa fame di sempre.

Solo che adesso non è più la fame di chi deve sopravvivere.

È la fame di chi non ha ancora smesso di vivere, imparare e sognare.