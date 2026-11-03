1:06 pm, 3 Novembre 26 calendario

Come la canzone: quando l’amore continua oltre l’assenza

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Una perdita che divide l’esistenza, i ricordi di un’infanzia difficile e un amore capace di cambiare tutto. Nel romanzo Come la canzone, Manfredo Di Prete esplora il peso delle scelte e delle relazioni, raccontando una vita attraversata da dolore, sentimenti e ricerca di redenzione. Una storia che trova nella musica la metafora della memoria.

Il dolore che trasforma il tempo

Esistono avvenimenti che cambiano per sempre il modo di guardare il passato.

Una perdita può trasformare i ricordi in domande, rendere dolorosi i luoghi familiari e attribuire un significato nuovo a parole pronunciate anni prima.

È questa la dimensione emotiva dalla quale prende forma Come la canzone, il romanzo di Manfredo Di Prete proposto da Europa Edizioni.

Al centro della narrazione c’è un uomo che, dopo una separazione definitiva imposta dalla vita, torna a interrogarsi sulle esperienze che lo hanno formato.

La sua storia non viene presentata come un percorso lineare, ma come un intreccio di ferite, decisioni, rapporti familiari e momenti capaci di modificare il destino.

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Un’infanzia attraversata da durezza e silenzi

Il protagonista proviene da un ambiente familiare nel quale le relazioni non sempre offrono sicurezza e comprensione.

L’infanzia diventa così il primo territorio da attraversare per comprendere le difficoltà dell’età adulta.

I silenzi pesano quanto le parole.

Le incomprensioni si trasformano progressivamente in distanze che sembrano impossibili da colmare.

Il romanzo mette in scena un interrogativo ricorrente nella narrativa contemporanea: fino a quale punto la fedeltà ai legami familiari può richiedere la rinuncia alla propria identità?

Scegliere stessi può significare affrontare una rottura dolorosa, ma anche costruire le condizioni per una vita meno condizionata dal passato.

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Patrizia, l’incontro che cambia ogni prospettiva

Nella ricostruzione dell’esistenza del protagonista assume un ruolo centrale Patrizia.

La donna entra nella sua vita con un’intensità capace di trasformarne abitudini, prospettive e bisogni emotivi.

Ma l’amore raccontato da Di Prete non appare come una dimensione priva di conflitti.

Patrizia è descritta attraverso fragilità e luminosità, come una presenza capace di offrire protezione e, contemporaneamente, di mettere alla prova gli equilibri del protagonista.

Il sentimento diventa rifugio e inquietudine, un luogo nel quale cercare la felicità senza riuscire a sottrarsi completamente alle proprie contraddizioni.

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La musica come metafora dell’esistenza

La scelta del titolo introduce il motivo simbolico che sostiene il racconto.

Una canzone può rimanere associata a una persona, a un momento irripetibile o a un’emozione che sembrava dimenticata.

Riascoltarla significa talvolta ritrovare qualcosa che non esiste più nella realtà, ma continua a vivere nella memoria.

Il romanzo utilizza questa suggestione per affrontare il rapporto tra presenza e assenza.

La vita, proprio come una composizione musicale, alterna armonie e dissonanze, momenti di intensità e pause improvvise.

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Come la canzone invita a riflettere sulla possibilità di convivere con ciò che non può essere cambiato.

Non tutte le ferite trovano una soluzione definitiva e non ogni domanda riceve una risposta.

A volte la riconciliazione più difficile non avviene con gli altri, ma con la propria storia.

Di Prete costruisce così un racconto nel quale memoria e sentimenti continuano a dialogare, anche quando la persona amata non può più rispondere.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

3 Novembre 2026 ( modificato il 29 Ottobre 2026 | 23:15 )
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