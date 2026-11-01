Antonio Cherchi, il marinaio che sfidò il tradimento del 1943
🌐 Un ragazzo di Orosei, un motoscafo militare e una scelta destinata a cambiare tutto. Nel libro Storia di un giovane eroe dimenticato, Bruna Pintus riporta alla luce la vicenda di Antonio Cherchi, giovane marinaio coinvolto nel caos dell’armistizio dell’8 settembre 1943. Un racconto costruito intorno a documenti giudiziari militari, tra fedeltà, coraggio e tragedia.
Settembre 1943, quando l’Italia smarrì la propria direzione
Ci sono storie che non entrano nei manuali scolastici, non conquistano monumenti e rimangono sepolte negli archivi. Eppure raccontano il nostro Paese meglio di molte celebrazioni ufficiali. Quella di Antonio Cherchi, giovane marinaio sardo originario di Orosei, appartiene a questa memoria dimenticata.
A recuperarla è Bruna Pintus con Storia di un giovane eroe dimenticato, pubblicato dal Gruppo Albatros il Filo. Il libro affronta una vicenda ambientata nei giorni drammatici successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943, quando il crollo delle certezze militari e politiche impose ai soldati italiani decisioni improvvise, spesso devastanti.
Secondo la ricostruzione proposta dall’autrice, Cherchi si trovava a bordo del MAS 433, un motoscafo armato della Regia Marina, quando il comandante avrebbe deciso di mantenere la propria fedeltà ai tedeschi.
Una scelta che, nella narrazione, avrebbe trascinato l’equipaggio in una situazione radicalmente contraria alla volontà di alcuni marinai.
La decisione di un giovane marinaio
È in questo contesto che emerge la figura di Cherchi. Non un comandante celebrato, non un protagonista delle grandi strategie militari, ma un ragazzo chiamato ad affrontare una situazione estrema.
Il giovane avrebbe organizzato un rischioso piano di fuga per sottrarre il motoscafo alla nuova situazione di controllo e restituirlo alle forze italiane.
L’iniziativa, presentata come un gesto di fedeltà alla Patria, si sarebbe trasformata in una vicenda tragica, segnata da un episodio mortale che il racconto inquadra nella legittima difesa.
Il peso di quell’accadimento non sarebbe rimasto confinato alla dimensione militare, ma avrebbe accompagnato profondamente l’esistenza del protagonista.
I documenti del processo e la memoria restituita
Uno degli elementi centrali dell’opera è il ricorso, dichiarato dall’autrice, agli atti originali del processo militare.
La dimensione documentaria diventa così il punto di partenza per raccontare una vicenda individuale inserita nella grande tragedia collettiva della guerra.
Il romanzo storico e la ricostruzione giudiziaria si incontrano intorno a una domanda: quanto può pesare una decisione presa nel momento in cui ogni alternativa sembra sbagliata?
Il libro racconta inoltre una vita interrotta prematuramente, a soli ventitré anni, sottraendo alla dimenticanza un giovane la cui storia merita di essere ulteriormente conosciuta e approfondita.
Bruna Pintus, dalla criminologia alla scrittura
La formazione dell’autrice contribuisce a spiegare l’attenzione dedicata agli aspetti umani e giudiziari della vicenda.
Bruna Pintus vive in Sardegna, lavora da quasi ventisette anni nella polizia locale ed è laureata in Scienze giuridiche con indirizzo criminologico.
Dopo l’esordio narrativo del 2019 con L’odio cammina nella notte, ha esplorato generi differenti, dal fantasy alla letteratura per l’infanzia.
Con questa nuova opera sceglie invece di confrontarsi con la memoria storica e il significato della responsabilità individuale.
La vicenda di Antonio Cherchi ricorda che la storia nazionale non è stata costruita soltanto dai grandi protagonisti. A volte, per comprendere un’epoca, bisogna tornare a osservare le scelte difficili di ragazzi che non pensavano affatto di diventare eroi.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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