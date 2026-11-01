Elizabeth Strout smaschera i silenzi e le bugie delle famiglie

🌐 Elizabeth Strout torna in libreria con Le cose che non diciamo, il nuovo romanzo pubblicato da Einaudi che esplora i segreti familiari, la solitudine e le fragilità di un’America profondamente divisa. Al centro della storia, un insegnante apparentemente felice costretto a fare i conti con verità rimaste nascoste per decenni. Una riflessione sulla distanza tra quello che siamo e quello che abbiamo il coraggio di raccontare.

Elizabeth Strout torna a raccontare l’America delle vite spezzate

Ci sono famiglie che sembrano perfette soltanto perché nessuno ha mai trovato il coraggio di dire la verità. Case ordinate, matrimoni lunghi decenni, figli cresciuti con tutte le opportunità possibili e rapporti apparentemente solidi possono nascondere silenzi capaci di consumare lentamente ogni certezza. È proprio in questo territorio emotivo, fatto di parole trattenute e sentimenti mai confessati, che Elizabeth Strout ambienta il suo nuovo romanzo, Le cose che non diciamo.

Pubblicato in Italia il 13 ottobre 2026 da Einaudi, nella traduzione di Susanna Basso, il libro segna un nuovo capitolo nel percorso della scrittrice americana, vincitrice del Premio Pulitzer per Olive Kitteridge. Dopo avere accompagnato per anni i lettori attraverso le vicende di Lucy Barton e di altri personaggi diventati familiari, Strout sceglie un protagonista inedito: Artie Dam, un insegnante di storia che sembra avere costruito una vita rassicurante, ma che sta lentamente perdendo il contatto con se stesso.

Non servono delitti spettacolari o sconvolgimenti improvvisi per raccontare una crisi profonda. Basta osservare quello che accade quando le persone smettono di comunicare, continuando a vivere sotto lo stesso tetto come estranei.

Artie Dam, l’uomo che ha tutto e non riesce più a essere felice

Artie è un insegnante molto amato, rispettato dai colleghi e apprezzato dagli studenti. Vive sulla costa del Massachusetts, ama andare in barca a vela e cerca di conservare un rapporto con il figlio Rob, ormai adulto. Sua moglie Evie esercita la professione di terapeuta familiare, occupandosi quotidianamente dei problemi degli altri.

Sulla carta, gli elementi di una vita soddisfacente ci sono tutti. Eppure, dietro questa stabilità si nasconde una crescente sensazione di vuoto. Artie avverte che qualcosa si è incrinato nel matrimonio, nella relazione con il figlio e perfino nel modo in cui guarda il mondo.

La distanza da Rob diventa particolarmente dolorosa. Un tragico incidente avvenuto anni prima ha lasciato conseguenze profonde, modificando gli equilibri familiari e contribuendo a trasformare i rapporti tra genitori e figlio.

Strout costruisce così una vicenda che non cerca facili colpevoli. Ogni personaggio custodisce una propria versione degli eventi e ciascuno prova, talvolta maldestramente, a proteggersi da ricordi e responsabilità difficili da affrontare.

Le cose che non diciamo: il peso devastante dei segreti

Il titolo italiano racchiude il cuore della narrazione, ma quello originale, The Things We Never Say, contiene una sfumatura ancora più radicale: non soltanto le cose che non diciamo, ma quelle che non diciamo mai.

È nel carattere definitivo di quel silenzio che si nasconde una delle intuizioni più potenti del romanzo. Le omissioni possono diventare abitudini, le bugie trasformarsi in una forma di protezione e le verità taciute finire per ridefinire un’intera esistenza.

Quando un segreto rimasto nascosto per decenni minaccia di emergere, Artie deve riconsiderare il significato del proprio matrimonio e il modo in cui ha interpretato il passato. La solidità apparente della sua famiglia lascia spazio a una domanda inquietante: quanto conosciamo davvero le persone con cui condividiamo la vita?

La scrittrice non trasforma questa domanda in un’accusa contro i legami familiari. Il suo interesse è più sottile: mostrare come anche persone capaci di affetto autentico possano ferirsi profondamente per incapacità di comunicare.

Un’America divisa entra nelle case e nei rapporti familiari

La crisi personale di Artie non è separata da quella della società americana. Sullo sfondo emergono le tensioni politiche, le fratture culturali e le inquietudini che attraversano gli Stati Uniti alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2024.

Artie osserva i cambiamenti con lo sguardo di chi ha trascorso la vita insegnando la storia, ma fatica a riconoscere il Paese nel quale è cresciuto. Le sue lezioni diventano anche uno spazio in cui misurare paure e disorientamento delle nuove generazioni.

La polarizzazione politica, nella narrazione di Strout, non è soltanto uno scontro tra ideologie. Diventa una forza capace di amplificare le distanze tra le persone, rendendo più difficile comprendere chi pensa diversamente e perfino riconoscere le fragilità di chi vive accanto a noi.

L’autrice evita però di ridurre il romanzo a una denuncia politica. La sua attenzione resta concentrata sugli esseri umani, sulle contraddizioni che li abitano e sulla difficoltà di mantenere viva la compassione in una società sempre più diffidente.

L’incontro inatteso che può cambiare il destino di Artie

Quando la solitudine sembra avere raggiunto il punto più doloroso, un episodio durante un’uscita in barca introduce nella vita del protagonista una possibilità inattesa. Artie incontra Ken Moynihan, un uomo estraneo alla sua cerchia abituale, con il quale nasce un’amicizia importante.

Il rapporto tra i due mostra uno degli aspetti più riconoscibili della scrittura di Strout: la capacità di individuare nelle relazioni impreviste una strada verso la comprensione di sé.

Talvolta confidarsi con uno sconosciuto può risultare più semplice che parlare con chi conosciamo da una vita. Non perché i legami consolidati siano necessariamente meno sinceri, ma perché anni di aspettative, ruoli e paure possono rendere difficile mostrarsi vulnerabili.

In questa prospettiva, la possibilità di confidare una verità dolorosa diventa qualcosa di più di una liberazione personale: rappresenta il tentativo di ricostruire un rapporto autentico con il mondo.

Dal Pulitzer a Lucy Barton, la forza di una scrittura senza artifici

Elizabeth Strout, nata nel Maine nel 1956, si è affermata come una delle voci più riconoscibili della narrativa americana contemporanea. Con Olive Kitteridge ha conquistato il Premio Pulitzer per la narrativa nel 2009, mentre attraverso Lucy Barton ha approfondito per anni le contraddizioni dell’amore, della memoria e dell’appartenenza.

Con Le cose che non diciamo, entrato nella selezione finale del Booker Prize 2026, la scrittrice continua a esplorare gli stessi grandi interrogativi attraverso una nuova costellazione di personaggi.

La sua forza narrativa risiede nell’assenza di effetti clamorosi. I drammi più importanti non esplodono necessariamente in pubblico: possono consumarsi in una cucina, durante una conversazione interrotta o in una frase che nessuno trova il coraggio di pronunciare.

Un romanzo che interroga il nostro modo di amare

Nelle 208 pagine pubblicate da Einaudi, Strout invita a interrogarsi sul confine tra protezione e menzogna, tra riservatezza e isolamento, tra ciò che scegliamo di dimenticare e quello che il passato continua a imporci.

Il romanzo non promette riconciliazioni facili né sostiene che ogni segreto debba necessariamente essere confessato. Mostra invece quanto possa diventare fragile un’esistenza quando la paura di affrontare la verità prende il posto della comunicazione.

In un’epoca dominata dall’esposizione continua della vita privata, Elizabeth Strout ricorda che raccontare tutto non significa necessariamente riuscire a dirsi la verità. Ed è proprio nello spazio che separa queste due condizioni che prende forma la sua letteratura.

Le cose che non diciamo è, prima ancora che un romanzo sui segreti, una storia sulla possibilità di essere compresi. Perché dietro ogni silenzio possono nascondersi dolore, vergogna, amore o semplicemente il bisogno disperato di non perdere qualcuno.

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