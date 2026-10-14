Caso David Rossi, l’ombra della ’ndrangheta e il giallo della strada

🌐 David Rossi, inchiesta sulla morte dell’ex manager di MPS, Commissione parlamentare d’inchiesta e ipotesi ’ndrangheta: nuove dichiarazioni riaccendono i riflettori sulla vicenda dell’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Al centro dell’attenzione c’è il racconto di una persona che, secondo quanto riferito nel dibattito investigativo, sarebbe rimasta in strada in attesa che Rossi morisse. Un dettaglio inquietante, accompagnato dal richiamo alla possibile pista della criminalità organizzata calabrese. Ma l’ipotesi della ’ndrangheta non equivale a una responsabilità accertata: ricostruzioni, testimonianze e circostanze da verificare restano decisive per comprendere che cosa accadde quella sera a Siena.

David Rossi, la frase che riapre interrogativi sulla morte del manager

A oltre tredici anni dalla morte di David Rossi, il caso continua a suscitare domande e polemiche. La vicenda dell’ex dirigente di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra della sede della banca nel centro storico senese, è tornata al centro dell’attenzione con una dichiarazione attribuita alla Commissione parlamentare d’inchiesta: una persona sarebbe rimasta in strada aspettando che il manager morisse.

È un’affermazione che, se confermata e contestualizzata attraverso gli atti, potrebbe assumere un rilievo significativo nella ricostruzione degli ultimi momenti di vita di Rossi. Per comprenderne la portata, tuttavia, occorre distinguere tra ciò che risulta documentato, ciò che è stato riferito da testimoni e le ipotesi investigative ancora da dimostrare.

Il punto non è soltanto stabilire chi fosse presente nei pressi della sede di MPS quella sera. Occorre anche chiarire che cosa quella persona sapesse, quale fosse il suo eventuale ruolo e se la sua presenza avesse una spiegazione indipendente dalla morte del manager.

La presenza di qualcuno in strada, da sola, non dimostra un coinvolgimento nel decesso. Sono gli elementi verificabili — immagini, testimonianze, orari, comunicazioni e riscontri tecnici — a poter confermare o smentire le diverse ricostruzioni.

La pista della ’ndrangheta: un’ipotesi da verificare

Il richiamo alla ’ndrangheta aggiunge un ulteriore livello di complessità a una vicenda già segnata da anni di controversie. La criminalità organizzata calabrese è stata coinvolta in numerose inchieste relative a interessi economici e finanziari, ma questo dato generale non consente di attribuire automaticamente un ruolo alla ’ndrangheta nel caso Rossi.

Perché una simile pista possa assumere consistenza investigativa, servono riscontri specifici: eventuali legami documentati, contatti, movimenti di denaro, testimonianze attendibili o altri elementi che colleghino persone e circostanze alla morte dell’ex manager.

Senza questi riscontri, il riferimento alla criminalità organizzata deve restare un’ipotesi da accertare, non una spiegazione definitiva degli eventi.

La cautela è particolarmente importante in un caso che ha alimentato negli anni interpretazioni diverse e interrogativi sulle circostanze della morte. Una ricostruzione giornalistica rigorosa deve riportare le dichiarazioni attribuite ai protagonisti istituzionali, senza trasformare sospetti o piste investigative in fatti acquisiti.