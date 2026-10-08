Garlasco, il dossier che riapre il mistero sulle Cappa

🌐 Garlasco, dossier Cappa, Andrea Sempio e nuovi interrogativi sull’omicidio di Chiara Poggi: nelle carte della seconda chiusura delle indagini compare una relazione anonima di 25 pagine che passa al setaccio alibi, telefoni, biciclette, chiavi di casa e accertamenti mai eseguiti. Un documento che non rappresenta una prova d’accusa, ma che riporta dentro l’inchiesta una serie di domande rimaste sospese per quasi vent’anni.

Il caso Garlasco torna a cambiare pelle. Non perché sia comparsa, improvvisamente, una confessione o una prova definitiva, ma perché nel materiale depositato con la nuova chiusura delle indagini su Andrea Sempio è spuntato un documento capace di riaccendere uno dei capitoli più controversi della vicenda: quello relativo alla famiglia Cappa.

Una relazione senza firma, lunga circa 25 pagine, costruita come una sorta di dossier investigativo nel quale vengono ordinati nomi, spostamenti, tabulati telefonici, dichiarazioni, numeri di scarpe e biciclette. Al centro finiscono ancora una volta Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, insieme ai loro genitori. Nessuno dei componenti della famiglia Cappa risulta essere stato indagato per l’omicidio.

Il dossier anonimo di Garlasco: cosa contiene davvero

Il primo elemento da mettere a fuoco è fondamentale: il dossier non equivale a un accertamento giudiziario. È una relazione priva di firma che raccoglie fatti, ricostruzioni, annotazioni e interrogativi. Alcune circostanze sono già note da anni, altre vengono presentate come aspetti che, secondo l’autore del documento, avrebbero meritato ulteriori verifiche.

Il testo divide il materiale relativo alla famiglia Cappa attraverso schede individuali. Vengono riportate le dichiarazioni rese agli investigatori, il traffico telefonico, gli spostamenti nella giornata del 13 agosto 2007, il numero di scarpe e altri dettagli personali.

La parte più esplosiva non è però la semplice raccolta di informazioni. È l’elenco delle domande investigative che il documento solleva.

Tra queste compare il rilievo secondo cui non sarebbero state effettuate perquisizioni o ispezioni nelle abitazioni della famiglia Cappa e nemmeno verifiche sulle biciclette possedute. Il dossier contesta inoltre alcuni aspetti relativi agli alibi e richiama il problema dei tabulati telefonici del padre delle gemelle, per i quali sarebbe stato inizialmente indicato un numero errato senza che la richiesta venisse successivamente corretta.

Sono dettagli che, presi singolarmente, non dimostrano un coinvolgimento nel delitto. Ma inseriti tutti insieme nel fascicolo producono un effetto dirompente: riportano l’attenzione sulla domanda che da anni attraversa il caso, cioè se nella prima fase delle indagini siano state percorse fino in fondo tutte le piste.

La bici nera e quelle chiavi della villetta

Uno dei passaggi più delicati riguarda una bicicletta nera da donna attribuita nel documento a Stefania Cappa.

Il dossier sostiene che quella bicicletta non sarebbe mai stata esaminata o sequestrata. Il particolare acquista inevitabilmente peso narrativo perché una bicicletta scura era stata indicata da una testimone tra gli elementi osservati nelle ore del delitto.

Ma attenzione: la presenza di una bicicletta nera e la mancata verifica indicata nel dossier non costituiscono di per sé un collegamento con l’omicidio. Il valore di questo elemento, semmai, è quello di una domanda rimasta sul tavolo: quella bicicletta poteva essere identificata con certezza? Era stata realmente utilizzata quel giorno? Esistevano elementi tecnici capaci di collegarla alla scena del crimine?

Il dossier richiama inoltre un’altra circostanza: Stefania Cappa avrebbe avuto a disposizione le chiavi della casa dei Poggi, compresa quella dell’allarme. Anche in questo caso si tratta di un elemento già inserito nella ricostruzione della vicenda e non di una prova che dimostri la presenza di qualcuno nella villetta al momento dell’omicidio.

Ed è proprio qui che il nuovo documento diventa interessante per l’inchiesta: non offre necessariamente risposte, ma riapre interrogativi su ciò che venne verificato e ciò che, invece, potrebbe non essere stato approfondito.

Il tutore di Paola Cappa e il nodo degli accertamenti

Un altro passaggio riguarda il tutore utilizzato da Paola Cappa.

Nel dossier viene ricordato che il dispositivo era stato sequestrato nel febbraio 2008 e viene formulata una domanda diretta sugli eventuali accertamenti compiuti. Non viene fornita, attraverso quella relazione, una prova di collegamento tra il tutore e l’omicidio.

Il punto è diverso: il documento mette in discussione la completezza degli approfondimenti effettuati all’epoca.

Lo stesso schema ritorna in più punti. Tabulati, biciclette, oggetti personali, dichiarazioni, reperti e documentazione tecnica vengono rimessi in fila con una domanda di fondo: tutto ciò che poteva essere verificato venne effettivamente verificato?

È una domanda molto diversa dal sostenere che qualcuno abbia commesso il delitto. E questa distinzione è decisiva per non trasformare una carta investigativa anonima in una sentenza parallela.

Due armi, due persone: la domanda più clamorosa

Tra le annotazioni contenute nelle pagine compare anche un’ipotesi destinata a far discutere: l’eventualità che siano state utilizzate due armi in momenti diversi.

È uno degli spunti più forti del documento, ma anche uno dei più delicati.

La relazione richiama infatti una serie di elementi della scena del crimine, tra cui una parziale impronta insanguinata di scarpa con suola a fitte righe oblique, oltre alla disposizione di alcuni oggetti nella cucina. Nel dossier viene persino avanzata una lettura secondo cui la presenza di due sedie e due cucchiaini nel lavandino potrebbe suggerire che due persone avessero mangiato insieme.

Ma anche qui la prudenza è obbligatoria. Un’interpretazione contenuta in un dossier anonimo non trasforma automaticamente una circostanza in una ricostruzione scientificamente provata.

Il documento mette sul tavolo una possibilità. Saranno eventualmente gli accertamenti tecnici, le consulenze e il confronto processuale a stabilire se quella possibilità abbia oppure no consistenza.

Sempio resta al centro: l’inchiesta è stata chiusa

Il nuovo capitolo sul dossier Cappa arriva in un momento estremamente delicato. Il 28 settembre 2026 la Procura di Pavia ha nuovamente chiuso le indagini su Andrea Sempio, notificandogli un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il quadro accusatorio è rimasto sostanzialmente quello già contestato: omicidio aggravato.

La posizione di Sempio resta dunque centrale. Tra gli elementi discussi nell’inchiesta figurano la cosiddetta impronta 33, le analisi sul Dna e la controversa questione del materiale biologico individuato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.

Sulla famosa impronta di scarpa, però, lo scontro tra consulenti è tutt’altro che chiuso. Da una parte le conclusioni investigative hanno indicato una compatibilità con le dimensioni del piede di Sempio; dall’altra una consulenza depositata dalla difesa della famiglia Poggi ha sostenuto che le misure della traccia non sarebbero compatibili con il piede dell’indagato.

È dunque una partita ancora aperta sul piano tecnico.

Il Dna sulla bici riaccende un altro terremoto

E mentre il dossier Cappa riporta sotto i riflettori le omissioni investigative ipotizzate nel passato, un altro fronte sta scuotendo l’inchiesta: quello del Dna rinvenuto sui pedali della bicicletta di Stasi.

Nei nuovi documenti sono emersi dati relativi ad accertamenti effettuati all’epoca che, secondo la ricostruzione investigativa attuale, non sarebbero stati valorizzati nel procedimento originario. In particolare, un test relativo alla presenza di sangue sui pedali sarebbe risultato negativo, mentre il materiale biologico sarebbe stato descritto come altamente cellulato.

La questione è potenzialmente enorme perché riguarda uno degli elementi scientifici utilizzati nella ricostruzione originaria del delitto. Ma anche qui il quadro è tutt’altro che semplice: un risultato di laboratorio non equivale automaticamente alla soluzione del caso, e il significato forense dei campioni è oggi oggetto di nuove valutazioni.

Nel frattempo Sempio continua a respingere le accuse. Ha contestato pubblicamente sia il valore dell’impronta sia la ricostruzione accusatoria, sostenendo di non vedere elementi sufficienti per arrivare a un processo.

Cosa può cambiare davvero con queste 25 pagine

Il punto più interessante del nuovo dossier non è, quindi, la possibilità di indicare un nuovo colpevole attraverso un documento anonimo. Quella conclusione oggi non è sostenibile.

Il vero effetto delle 25 pagine è un altro: riportare nel cuore della discussione investigativa la qualità delle verifiche compiute nella prima fase dell’inchiesta.

Se davvero alcuni oggetti non furono analizzati, se determinati tabulati furono richiesti in modo errato, se alcuni reperti del Ris non furono riversati nel fascicolo o se determinate piste non vennero approfondite, sarà necessario capire perché accadde e quale peso abbiano oggi quelle omissioni.

È questo il terreno sul quale il caso Garlasco sta entrando in una fase completamente nuova.

Dopo quasi vent’anni, infatti, non basta più chiedersi soltanto chi abbia ucciso Chiara Poggi. La domanda che emerge dalle nuove carte è ancora più scomoda: quanto della verità investigativa del 2007 è rimasto fuori dal fascicolo?

Il dossier anonimo sulle Cappa non offre la risposta. Ma, con le sue 25 pagine di appunti, schemi e interrogativi, dimostra che quella domanda è tornata ufficialmente dentro la partita. E mentre la Procura ha già chiuso nuovamente le indagini su Sempio, saranno ora gli sviluppi processuali, le consulenze e il vaglio dei reperti a stabilire quali di questi interrogativi abbiano un peso reale e quali siano destinati a restare soltanto ipotesi senza riscontro.