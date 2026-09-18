Giornate della Prevenzione SANES: screening ematologico gratuito

Screening ematologico gratuito: le Giornate della Prevenzione SANES

“La tua salute inizia da un piccolo gesto” è il messaggio scelto per accompagnare la campagna. L’obiettivo delle Giornate della Prevenzione è avvicinare le persone alla prevenzione e al controllo della propria salute, attraverso un servizio di screening ematologico proposto senza costi.

La locandina ufficiale dell’iniziativa specifica che lo screening ematologico è completamente gratuito e aperto a tutti. I posti disponibili sono però limitati: per questo SANES invita gli interessati a contattare preventivamente il numero dedicato.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia attività dell’associazione, che da anni opera a Roma a sostegno delle persone con malattie del sangue e delle loro famiglie. SANES svolge la propria attività presso l’Unità Operativa di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.

Giornate della Prevenzione SANES: il calendario 2026

Gli appuntamenti :

22 settembre 2026

25 settembre 2026

29 settembre 2026

9 ottobre 2026

13 ottobre 2026

Tutti gli appuntamenti si svolgono dalle ore 9 alle 12.

Per chi non ha potuto partecipare al primo appuntamento del 15 settembre, dunque, restano diverse date disponibili tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Il prossimo appuntamento è il 22 settembre

La prima data successiva rispetto a oggi è martedì 22 settembre 2026. La giornata rappresenta un’opportunità per accedere allo screening proposto da SANES senza attendere uno degli appuntamenti successivi.

È comunque consigliabile contattare l’associazione prima di recarsi alla struttura, poiché la locandina segnala espressamente che i posti sono limitati.

Dove si svolge lo screening gratuito a Roma

Le Giornate della Prevenzione SANES si svolgono presso:

Casa di cura Villa Sandra

Via Portuense 798, Roma

La sede indicata nella campagna si trova lungo via Portuense e ospita gli appuntamenti dedicati allo screening.

Per informazioni e prenotazioni, la locandina ufficiale indica il numero:

06 58704427

È lo stesso recapito riportato sul sito ufficiale di SANES, dove l’associazione indica anche la propria sede operativa presso l’Ematologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.

SANES, prevenzione e attenzione alle malattie del sangue

La campagna rappresenta una delle iniziative attraverso cui SANES porta fuori dall’ambito strettamente ospedaliero l’attenzione verso la salute ematologica.

L’associazione, attiva dal 1984 presso l’Unità Operativa di Ematologia del San Camillo-Forlanini, dichiara di operare a favore dei pazienti affetti da malattie del sangue anche attraverso servizi di sostegno e assistenza. Tra le attività indicate sul sito ufficiale figurano sostegno psicologico, servizio navetta, presidi sanitari, affiancamento in reparto e servizi dedicati ai pazienti e alle famiglie.

La prevenzione diventa così anche uno strumento di informazione e di sensibilizzazione. Le Giornate della Prevenzione puntano infatti a favorire una maggiore attenzione ai controlli periodici e alla propria salute, proponendo un appuntamento facilmente accessibile.

Come partecipare alle Giornate della Prevenzione

Per partecipare allo screening ematologico gratuito è opportuno verificare la disponibilità prima di presentarsi alla struttura.

La locandina ufficiale invita infatti a telefonare al numero 06 58704427 per ricevere informazioni oppure per effettuare la prenotazione.

Il recapito corrisponde al numero ufficiale di SANES, che sul proprio sito indica anche l’indirizzo e-mail segreteria@sanes.it e un orario di contatto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.

Per informazioni istituzionali è possibile consultare anche il sito ufficiale di SANES.

Un invito a non rimandare i controlli

Il messaggio della campagna è semplice: prendersi cura della propria salute significa anche prestare attenzione alla prevenzione.

Le sei date messe a disposizione da SANES consentono di distribuire gli appuntamenti tra settembre e ottobre, con il prossimo incontro fissato al 22 settembre e ulteriori giornate il 25 e 29 settembre, quindi il 9 e 13 ottobre 2026.

Lo screening proposto dalla campagna è gratuito, ma la partecipazione è soggetta alla disponibilità dei posti. Per questo, prima di recarsi a Casa di Cura Villa Sandra, è consigliabile contattare SANES al numero indicato nella locandina.

L’iniziativa offre così un’occasione concreta per dedicare un momento alla propria salute e, allo stesso tempo, per conoscere più da vicino l’attività di un’associazione che da decenni opera nel campo dell’assistenza alle persone con patologie ematologiche a Roma.