Roma si accende per la Notte Bianca: cinema, arte e spettacolo

Martedì 13 ottobre 2026 Roma si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con la Notte Bianca – Fuori Sala di Alice nella città, una serata dedicata al cinema e alla cultura che porta performance, musica, arte contemporanea e incontri tra le strade, le gallerie, i negozi e gli atelier del centro storico. L’iniziativa, inserita nel programma di Alice nella città, coinvolgerà in particolare Via Veneto, Via Margutta, Via del Babuino, Via Sistina, Via Crispi e il Tridente, creando un percorso diffuso nel quale il pubblico potrà passare da un appuntamento all’altro senza soluzione di continuità.

Susan Sarandon apre la giornata

Il programma prende il via nel pomeriggio al Cinema The Space Moderno di Piazza della Repubblica, dove alle 14.30 è previsto l’arrivo di Susan Sarandon per la proiezione di The Accompanist, film diretto da Zach Woods, produzione statunitense del 2026 della durata di 110 minuti. L’appuntamento vedrà la partecipazione dello stesso Woods e di Sarandon, che alle 16.30 incontrerà il pubblico per un Q&A.

Sarà inoltre l’occasione per consegnare all’attrice il Womenlands Excellence Award, riconoscimento che rappresenta uno dei momenti più importanti della giornata. La presenza di Sarandon conferma il legame tra la manifestazione e il mondo del cinema internazionale, portando nel cuore di Roma una delle protagoniste più riconoscibili della scena cinematografica contemporanea.

Via Veneto, dal cinema alla scultura

Alle 17 la Notte Bianca entrerà nel vivo con l’inaugurazione delle opere di Pablo Atchugarry lungo Via Veneto, nel tratto compreso tra l’Hotel Flora e l’Excelsior. Il taglio del nastro alla presenza dell’artista darà ufficialmente il via alla serata del Fuori Sala.

Le sculture saranno collocate direttamente sui marciapiedi, creando un dialogo tra arte contemporanea e una delle strade più celebri di Roma, da sempre legata all’immaginario cinematografico della città. Via Veneto, resa celebre anche dalla stagione della Dolce Vita, diventerà così uno degli assi principali dell’intera manifestazione.

Un secondo gruppo di opere di Atchugarry sarà ospitato all’Hotel de Russie, dove alle 19.30 lo scultore incontrerà il pubblico per parlare del proprio lavoro, del rapporto tra materia e luce e del progetto realizzato per Via Veneto. L’incontro, seguito da un cocktail, sarà riservato a un massimo di 60 persone.

Danza, teatro e performance nelle strade

La formula della Notte Bianca punta soprattutto sulla possibilità di incontrare l’arte direttamente nello spazio urbano. Tra le 17 e le 19 due gruppi della ResExtensa Dance Company, formati da dieci performer ciascuno, attraverseranno le vie del centro con performance itineranti.

Il primo gruppo si muoverà tra Via Condotti, Via del Babuino e Via Margutta, sulle musiche di Avatar. Il secondo attraverserà invece Via Veneto, Via Sistina, Via Crispi e Piazza della Repubblica, con coreografie ispirate alle musiche composte da Nino Rota per I clowns di Federico Fellini. Brevi spettacoli, della durata di circa dieci minuti, si ripeteranno lungo i percorsi, trasformando il movimento dei performer in un vero spettacolo urbano.

Sempre nel pomeriggio, al The Rome EDITION, Michela Cescon sarà protagonista della lettura interpretata La nuotatrice. Il monologo affronta il tema del talento femminile attraverso testi di autrici come Anne Carson, Wisława Szymborska e Annie Ernaux, riflettendo sul modo in cui un talento nasce, cresce e deve essere difeso.

A Via Margutta, invece, Marco Bonini, insieme a Claudia Gerini, proporrà una lettura tratta da Se ami qualcuno dillo, il romanzo da cui è nato il film omonimo, presentato nel Panorama Italia di Alice nella città.

Via Margutta, cuore artistico della serata

Uno dei luoghi più importanti della Notte Bianca sarà senza dubbio Via Margutta, storica strada romana legata ad artisti, gallerie, antiquari e artigiani. La strada conserva ancora oggi una forte vocazione artistica, con gallerie, atelier e botteghe che ne caratterizzano l’identità.

Durante la serata numerose attività apriranno le proprie porte al pubblico con mostre, installazioni, dimostrazioni e incontri. Tra gli appuntamenti organizzati dal Fuori Sala ci sarà Ascoltami, performance a due voci scritta e interpretata da Milena Mancini e Andrea Bosca, in programma alle 18 e alle 19.30 da Margutta Design. Il lavoro affronta il tema della violenza coniugale attraverso le storie di una donna e di un uomo, con un linguaggio diretto e privo di retorica.

Alla Galleria La Nuvola, alle 19.30, Francesca Serafini, Stefania Ulivi e Silvia D’Amico proporranno invece la lettura di Di calcio non si parla, un’occasione per parlare di famiglia, cinema, libri e stereotipi attraverso il rapporto tra donne e calcio.

Il percorso di Via Margutta sarà arricchito da numerose iniziative autonome delle attività della strada: mostre d’arte contemporanea, moda, design, gioielli, artigianato e performance dal vivo. Tra gli appuntamenti figurano l’opera interattiva Schermo di Mario Carlo Iusi, il live painting di Marco Tamburro, la mostra Madame Hirsch alla Richard Saltoun Gallery, esposizioni dedicate all’arte del Novecento e incontri con artigiani e designer.

La musica invade Via del Babuino

Dalle 18 alle 21.30 sarà invece la musica a diventare protagonista di Via del Babuino. Venti giovani musicisti del Conservatorio di Santa Cecilia saranno distribuiti lungo la strada in piccoli gruppi, formando cinque trii e un quintetto.

L’idea è quella di trasformare la passeggiata tra le vetrine in un percorso sonoro, nel quale la musica accompagna il pubblico da un punto all’altro. A questa presenza si aggiungeranno cocktail, iniziative e aperture speciali organizzate dalle numerose boutique della via.

La stessa strada ospiterà inoltre diverse proposte legate al cinema. Alcuni marchi proporranno collezioni e incontri ispirati al mondo della moda e dello spettacolo, mentre la boutique Terenzi organizzerà una degustazione olfattiva dedicata a due fragranze ispirate a film di Federico Fellini. Breitling, invece, legherà la propria partecipazione al mondo di James Bond e al nuovo segnatempo Top Time DB5, realizzato in collaborazione con Aston Martin.

Via Sistina e Via Crispi: una notte “da film”

Anche Via Sistina e Via Crispi parteciperanno alla manifestazione con un programma autonomo intitolato Una notte da film a via Sistina e via Crispi. I negozi aderenti proporranno cocktail di benvenuto e iniziative dedicate al cinema, alla moda e alla musica.

Tra gli appuntamenti spiccano la sfilata Fuori copione – La camicia bianca nella storia del cinema, accompagnata da musica e DJ set, le colonne sonore eseguite dal vivo dal violinista Ehsan Golkar Fard e una mostra fotografica con laboratorio di stampa. Non mancheranno esperienze sensoriali, musica swing e proposte gastronomiche ispirate al cinema.

A Lisio Tessuti d’Arte, in Via Sistina 120, Miriam Galanti porterà in scena Vita da bionda, monologo con incursioni nella stand-up che ironizza sugli stereotipi legati all’immagine dell’attrice bionda nel mondo dello spettacolo.

Arte e cinema fino a notte fonda

Quando arriverà la sera, il programma si sposterà progressivamente verso il Tridente. Dalle 20.30 all’una di notte è prevista l’installazione luminosa Legarsi all’arte, firmata da Jacopo Della Rocca e Teatro Carillon APS. L’opera, ispirata a Legarsi alla montagna di Maria Lai, utilizzerà fasci laser per creare connessioni visive tra Via Margutta, Via Alibert, Via del Babuino, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Via Condotti.

Sarà uno dei momenti più spettacolari della serata: un’opera d’arte urbana capace di mettere in relazione luoghi diversi attraverso la luce, trasformando il percorso del pubblico in parte integrante dell’installazione.

Nel frattempo, nelle botteghe e nelle gallerie del centro storico, Officina Teatrale proporrà Le voci del cinema, una serie di performance musicali e attoriali diffuse durante la serata.

Il gran finale in Via Veneto

La Notte Bianca si avvierà verso la conclusione con l’opening party del Fuori Sala, previsto dalle 21.30 alle 24 in Via Veneto. Sarà il momento conclusivo di una giornata che, a partire dal pomeriggio, avrà messo in relazione cinema, arte contemporanea, teatro, danza, musica, moda e artigianato.

Il progetto coinvolge infatti non soltanto gli appuntamenti curati direttamente da Alice nella città, ma anche decine di attività commerciali e culturali che hanno scelto di aderire alla manifestazione con mostre, performance, degustazioni, aperture serali e iniziative speciali. In Via Margutta, Via Veneto, Via Sistina, Via Crispi e Via del Babuino molti esercizi proporranno inoltre uno sconto del 10% agli aderenti, secondo le modalità indicate dal programma.

La Notte Bianca del 13 ottobre vuole dunque essere molto più di una semplice sequenza di eventi: è un invito a riscoprire Roma attraverso il cinema e la creatività, percorrendo le sue strade quando negozi, gallerie, palazzi e piazze diventano parte di un unico grande racconto. Una notte in cui la città non fa soltanto da sfondo agli spettacoli, ma diventa essa stessa protagonista.