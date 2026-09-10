Bruce Springsteen, sette brani live nel Philadelphia Freedom Cut

🌐 Bruce Springsteen torna protagonista con il Philadelphia Freedom Cut: online gratis i primi sette brani del concerto finale del Land of Hope and Dreams American Tour, registrato a Philadelphia con la E Street Band e Tom Morello.

C’è un luogo che, più di altri, poteva dare un significato definitivo al Land of Hope and Dreams American Tour di Bruce Springsteen: Philadelphia. Ed è proprio dalla città simbolo della libertà americana che il Boss ha scelto di rilanciare il racconto di un tour diventato, nel 2026, molto più di una lunga sequenza di concerti.

Da ieri, 9 settembre, è infatti disponibile gratuitamente in streaming “Bruce Springsteen and the E Street Band: Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut)”, il primo capitolo video dedicato allo spettacolo conclusivo del tour, andato in scena il 30 maggio 2026 alla Xfinity Mobile Arena di Philadelphia. La pubblicazione propone i primi sette brani dello show e apre un progetto destinato a restituire progressivamente l’intero concerto.

Bruce Springsteen, il concerto di Philadelphia diventa un film

La scelta di pubblicare proprio l’inizio dello spettacolo non è casuale. Nei primi minuti del concerto, Springsteen mette immediatamente sul tavolo i temi che hanno attraversato l’intero tour: rock, memoria americana, conflitto politico e difesa dei principi democratici.

Il filmato parte con “War”, prosegue con “Born in the U.S.A.” e “Death to My Hometown”, arriva alla versione di “Clampdown” dei Clash e quindi continua con “No Surrender”, “Darkness on the Edge of Town” e “Streets of Minneapolis”.

Una scaletta che, già nelle sue prime battute, racconta perfettamente il tono del tour. Non soltanto grandi classici del repertorio springsteeniano, ma canzoni capaci di assumere un peso diverso quando vengono collocate dentro uno spettacolo costruito attorno all’idea di un’America attraversata da tensioni profonde.

Il concerto di Philadelphia, nella sua versione integrale, è composto da 27 brani ed è stato registrato completamente. Il Philadelphia Freedom Cut rappresenta dunque soltanto il primo segmento di un progetto più ampio: sono previste altre tre parti, che verranno pubblicate progressivamente entro la fine del 2026.

La scaletta dei primi sette brani

Il primo capitolo segue esattamente questa sequenza:

War Born in the U.S.A. Death to My Hometown Clampdown No Surrender Darkness on the Edge of Town Streets of Minneapolis

Il risultato è un’apertura quasi programmatica. “War”, storico brano di protesta scritto da Norman Whitfield e Barrett Strong, introduce immediatamente una dimensione civile che “Born in the U.S.A.” porta dentro uno dei titoli più conosciuti dell’intera carriera di Springsteen.

Tom Morello accanto a Springsteen

Uno degli elementi più significativi dello spettacolo è la presenza di Tom Morello, diventato una componente fondamentale del tour.

Il chitarrista ha partecipato come ospite speciale a tutte le 20 date del Land of Hope and Dreams American Tour, condividendo con Springsteen e la E Street Band una parte importante della costruzione musicale dello spettacolo. Nel primo segmento del Philadelphia Freedom Cut, Morello è presente già nei quattro brani iniziali: “War”, “Born in the U.S.A.”, “Death to My Hometown” e “Clampdown”.

È una collaborazione che porta sul palco una particolare combinazione di rock classico e attitudine militante, rafforzando il carattere contemporaneo di una tournée costruita anche attraverso il dialogo tra il repertorio storico di Springsteen e una sensibilità più aspra e politica.

La E Street Band al completo

A sostenere Springsteen c’è una formazione ampia, capace di restituire quella dimensione orchestrale che da sempre rappresenta uno dei tratti distintivi dei suoi concerti.

Sul palco ci sono Roy Bittan, Nils Lofgren, Garry Tallent, Stevie Van Zandt e Max Weinberg, insieme a Soozie Tyrell, Jake Clemons e Charlie Giordano.

A loro si aggiungono gli E Street Horns and Percussion e l’E Street Choir, ampliando ulteriormente il suono della band.

È una formazione pensata per sostenere uno spettacolo in cui la dimensione rock convive con soul, gospel, fiati e momenti più intimi. Una macchina musicale costruita nel corso di decenni, ma ancora capace di trasformare un’arena in uno spazio di partecipazione collettiva.

Un tour diventato anche un messaggio civile

Il Philadelphia Freedom Cut arriva al pubblico con una dichiarazione molto netta di Springsteen sul significato del progetto.

Il musicista ha presentato il concerto finale come la testimonianza di un viaggio attraverso gli Stati Uniti nel quale la musica è stata accompagnata da una presa di posizione pubblica in difesa della Costituzione americana, della Carta dei Diritti e della democrazia. Il riferimento al presidente in carica e alla situazione politica statunitense rende esplicito ciò che durante il tour era già emerso attraverso repertorio, introduzioni e interventi dal palco.

È proprio questo uno degli aspetti che hanno reso il Land of Hope and Dreams American Tour diverso da una semplice tournée celebrativa. Springsteen ha utilizzato il palco come luogo di confronto, riportando dentro le canzoni temi come guerra, identità nazionale, disuguaglianza, perdita e responsabilità collettiva.

Philadelphia diventa così il punto d’arrivo naturale di un percorso che ha attraversato il Paese.

“Philadelphia Freedom Cut”, il significato di un titolo

Anche il titolo scelto per il progetto contiene una precisa dichiarazione d’intenti.

“Philadelphia Freedom” richiama infatti una città intimamente legata alla nascita degli Stati Uniti e alla costruzione della loro identità politica. Non è quindi soltanto l’indicazione geografica della data finale: è una chiave di lettura dell’intero spettacolo.

Springsteen sceglie di trasformare quella tappa in un documento audiovisivo destinato a rimanere oltre la dimensione effimera del concerto. Le immagini permettono di fissare la tensione di quella serata e, soprattutto, di conservare il rapporto diretto tra le canzoni e il momento storico nel quale sono state eseguite.

Il progetto è diretto da Chris Hilson e Thom Zimny, con il montaggio affidato a Zimny e Sam Shapiro. La produzione vede coinvolti Springsteen, Jon Landau, Zimny e Adrienne Gerard, mentre il suono è stato mixato da Jon Altschiller e registrato da John Cooper.

Un omaggio a Dave Marsh

La pubblicazione assume inoltre un significato particolare perché il video è dedicato alla memoria di Dave Marsh, storico giornalista e biografo legato profondamente alla storia musicale di Springsteen, scomparso nell’agosto 2026.

È un dettaglio che aggiunge una dimensione ulteriore al filmato: non soltanto la documentazione di un concerto, ma anche un frammento di memoria della lunga storia che lega Springsteen alla cultura rock americana.

Il Boss riparte da sette canzoni

Il primo Philadelphia Freedom Cut funziona dunque come una dichiarazione d’apertura. Sette brani, ma un racconto molto più grande: la guerra, l’America, la rabbia sociale, la resistenza, la speranza e la necessità di non restare spettatori.

E soprattutto la sensazione che, per Springsteen, il rock non sia mai stato soltanto intrattenimento.

Il concerto del 30 maggio è ormai concluso, ma la sua storia è appena tornata a cominciare. Prima attraverso queste sette canzoni, poi con i prossimi tre capitoli che completeranno progressivamente il film dello spettacolo.

A Philadelphia, Bruce Springsteen aveva chiuso il suo tour. Con il Philadelphia Freedom Cut, invece, ha trovato un nuovo modo per farlo continuare: non più davanti a un pubblico riunito sotto il palco, ma attraverso immagini e musica capaci di riportare quella notte direttamente dentro il presente.