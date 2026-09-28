Annalisa, San Siro e le sue paure: “La morte mi spaventa”

🌐 Annalisa, a pochi mesi dal debutto a San Siro, si racconta senza filtri tra ricordi d’infanzia, amicizie, matrimonio con Francesco Muglia, musica e futuro. La cantante parla anche del rapporto con l’intelligenza artificiale, della collaborazione con Madame in “Amica” e di una paura molto più profonda del palco: la morte e l’idea di sparire. Il 12 giugno 2027 sarà protagonista del suo primo concerto allo stadio milanese, mentre il 9 ottobre arriverà la nuova edizione di “Ma io sono fuoco”.

Dalla cameretta di Carcare al palco di San Siro

C’è un filo che collega la bambina di Carcare, in provincia di Savona, alla cantante pronta a conquistare uno degli stadi più simbolici d’Italia. È il filo della musica, ma anche quello della memoria.

Annalisa guarda al passato mentre prepara quello che potrebbe diventare uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera. Il 12 giugno 2027 salirà per la prima volta sul palco di San Siro e lo farà per un evento unico, destinato a ripercorrere le diverse trasformazioni artistiche che hanno segnato il suo percorso.

Non sarà soltanto un concerto. Nelle intenzioni dell’artista, sarà una sorta di viaggio attraverso le sue diverse identità musicali, dagli esordi fino alla popstar che oggi riempie i palasport e si prepara alla dimensione dello stadio.

La data è stata annunciata nel giugno 2026 con un trailer che raccontava proprio questa evoluzione: diverse versioni di Annalisa si incontrano fino ad accompagnarla verso la sua nuova trasformazione, quella che prenderà forma a San Siro.

Un appuntamento che la cantante considera irripetibile, anche perché nel 2027 non sono previste altre date del suo tour.

La musica è nata anche dal dolore

Prima degli album, delle classifiche e dei grandi palchi c’era una cameretta. E lì è nata una delle prime canzoni scritte da Annalisa.

Si chiamava “Ombre” ed era legata a una tragedia che aveva coinvolto un bambino che conosceva. Un episodio che, nel suo racconto, ha rappresentato qualcosa di più di un semplice ricordo doloroso: è stato il momento in cui l’infanzia ha smesso di apparire come un luogo perfetto e protetto.

È significativo che il primo rapporto di Annalisa con la scrittura musicale sia nato da un’esperienza così intensa. Ancora oggi, infatti, la cantante tende a trasformare ciò che osserva e ciò che vive intorno a sé in materiale creativo.

Le sue canzoni non raccontano necessariamente soltanto la sua storia. Dentro possono entrare anche le esperienze degli amici, le relazioni degli altri, le conversazioni private.

È successo anche con “Amica”, il brano che oggi assume una nuova forma grazie alla collaborazione con Madame.

“Amica”, la nuova voce accanto ad Annalisa

Il 25 settembre 2026 è arrivata la nuova versione di “Amica”, realizzata insieme a Madame. Il brano anticipa la nuova edizione di “Ma io sono fuoco”, progetto che comprenderà anche le versioni live del repertorio portato in tour.

La collaborazione nasce da un’idea che Annalisa aveva già in mente da tempo. Madame, inizialmente impegnata, non era stata disponibile per la prima versione. Ora il progetto ha trovato il suo incastro.

La presenza della rapper non è soltanto quella di una seconda voce. La canzone viene riletta come un dialogo, con Madame che entra nella storia e la completa.

Il risultato diventa così una canzone sull’amicizia, ma anche sulla possibilità di riconoscersi nelle parole di qualcun altro.

Non è casuale, del resto, che Annalisa consideri le amicizie una delle fonti più importanti della propria creatività.

Pochi amici, ma rapporti profondissimi

La popolarità ha cambiato molte cose nella vita di Annalisa, ma non il valore che attribuisce ai rapporti autentici.

La cantante racconta di avere pochi amici, ma di vivere queste relazioni con grande intensità. Sono persone che conosce da moltissimi anni, alcune addirittura dai tempi di Carcare, quando le loro famiglie e le loro nonne si frequentavano.

È una dimensione molto lontana da quella della celebrità costantemente circondata da persone.

Annalisa spiega di non amare l’idea che il lavoro finisca per occupare ogni spazio della vita privata. Una volta spenti i riflettori, sente il bisogno di stare lontana dal centro dell’attenzione.

Non vuole che ogni conversazione ruoti intorno alla sua carriera. Vuole semplicemente stare con le persone, condividere momenti normali e, qualche volta, anche parlare poco.

La fama, ammette, può rendere più complicato capire chi sia davvero interessato alla persona e chi invece alla figura pubblica.

Ed è proprio per questo che le amicizie più antiche assumono un valore particolare.

Il matrimonio con Francesco Muglia: una nuova stabilità

Nel 2023 Annalisa ha sposato Francesco Muglia, manager nel settore delle crociere.

Il matrimonio, racconta oggi, ha modificato concretamente la sua quotidianità. Prima era abituata a vivere con una certa libertà logistica, dormendo in luoghi diversi e seguendo i ritmi imprevedibili della carriera musicale.

Ora ha una dimensione più stabile, con una casa a Milano e una a Genova.

Ma la stabilità non significa necessariamente fermarsi.

Anche Muglia viaggia molto e Annalisa spesso lo segue. Il risultato, racconta con ironia, è che può trovarsi persino più spesso in giro rispetto a quando viveva da sola.

Il matrimonio, quindi, non ha cancellato il movimento dalla sua vita. Ha semplicemente modificato il modo in cui lo affronta.

San Siro, l’ansia e il momento più difficile

La grande sfida è ormai segnata sul calendario: 12 giugno 2027.

Annalisa sta già osservando altri grandi concerti per raccogliere idee e immaginare il proprio spettacolo. Tra le esperienze che l’hanno colpita c’è anche il tour di Taylor Swift, soprattutto per la capacità di trasformare il concerto in qualcosa che va oltre la musica.

L’idea che l’artista vuole portare a San Siro è quella di una esperienza collettiva, fatta di canzoni ma anche di ricordi, emozioni, divertimento e condivisione.

Eppure, curiosamente, il momento più difficile potrebbe non essere quello davanti a decine di migliaia di persone.

Quando le viene chiesto cosa potrebbe essere più complicato da affrontare tra l’attesa prima di salire sul palco e il momento successivo, quando tutto sarà finito, Annalisa indica proprio quest’ultimo.

Il silenzio dopo un grande evento può essere più intenso del rumore che lo precede.

Per lei, infatti, la fine di un tour rappresenta sempre la conclusione di un percorso. E San Siro, essendo l’unica data annunciata per il 2027, porterà questa sensazione all’estremo.

L’intelligenza artificiale? “Ho dei paletti forti”

Nel racconto di Annalisa c’è spazio anche per uno dei temi più discussi nella musica contemporanea: l’intelligenza artificiale.

La posizione della cantante è netta soprattutto quando si parla di musica.

Per i visual e gli aspetti scenografici, l’utilizzo dell’AI può essere valutato caso per caso, purché rimanga uno strumento al servizio di un’idea creativa precisa.

Diverso è il discorso musicale.

In quel campo Annalisa dice di avere paletti molto forti e considera l’uso dell’intelligenza artificiale un limite che non vuole superare.

Non perché ritenga che la tecnologia possa cancellare il proprio percorso, ma perché attribuisce un valore particolare alla parte umana della creazione.

Nella vita quotidiana, invece, l’approccio è meno rigido. L’AI può diventare uno strumento per ottenere informazioni o confrontare possibilità, anche se Annalisa sottolinea un problema tutt’altro che secondario: può sbagliare.

“Non voglio fare quello che è già stato fatto”

È forse una delle frasi che meglio raccontano il momento professionale che sta vivendo.

Annalisa non sembra interessata soltanto a consolidare ciò che ha già raggiunto. Il suo obiettivo è continuare a cercare una strada personale.

L’idea di fare qualcosa soltanto perché “si è sempre fatto così” non la convince.

Al contrario, preferisce sperimentare, provare strade nuove, cercare un linguaggio che possa appartenerle davvero.

È una filosofia che si riflette anche nel progetto di San Siro: non una semplice celebrazione del passato, ma una nuova trasformazione.

Dopo anni di carriera, la cantante sembra quindi voler affrontare il palco più grande della sua storia senza rinunciare alla curiosità.

La paura più grande non è il palco

Dietro la popstar che affronta palasport, classifiche e grandi appuntamenti c’è però una persona che ammette di avere paure molto concrete.

Tra tutte, una emerge con particolare forza: la paura della morte.

Annalisa parla dell’idea di scomparire come qualcosa che la spaventa profondamente. Non tanto per il timore dell’ignoto, quanto per il pensiero di non poter più conoscere persone, vivere esperienze, scoprire cose nuove.

È un pensiero che contrasta con il ritmo frenetico della sua carriera.

La musica vive di scadenze, tournée, album, promozione e nuovi progetti. La vita contemporanea, osserva Annalisa, sembra spesso chiedere di fare sempre di più e sempre più velocemente.

E proprio qui emerge un’altra sua riflessione importante.

Il futuro senza programmi rigidi

Annalisa non ama immaginarsi troppo nel futuro.

Da una parte c’è il desiderio di continuare a sperimentare e vivere nuove esperienze. Dall’altra la consapevolezza che costruire un’immagine troppo precisa del domani può trasformarsi in una gabbia.

Anche per questo non sembra voler inseguire la carriera a qualunque costo.

La paura di sparire come artista esiste, ma non coincide con la volontà di restare necessariamente sotto i riflettori per sempre.

Quando arriverà il momento di fermarsi, dice in sostanza, dovrà esserci un motivo.

Non conta soltanto andare avanti. Conta avere qualcosa da dire, qualcosa da vivere e una ragione per farlo.

È forse questa la prospettiva con cui Annalisa si avvicina a San Siro: non come un traguardo definitivo, ma come una nuova trasformazione.

Il 12 giugno 2027, davanti al pubblico milanese, porterà sul palco la cantante diventata una delle protagoniste del pop italiano. Ma dietro quella versione di Annalisa resteranno tutte le altre: la bambina di Carcare, la ragazza della cameretta, la studentessa di fisica, la cantautrice che ha trasformato esperienze e paure in musica.

E forse sarà proprio questa la vera sfida dello stadio: non dimostrare di essere arrivata, ma capire quale sarà la prossima versione di sé.