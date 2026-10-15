Renzo Rubino torna live: il tour tra i grandi classici italiani

🌐 Renzo Rubino torna in tour con “Gran Piano Bar Rubino”, uno spettacolo che riporta al centro il fascino del piano bar all’italiana, tra romanticismo, nostalgia e canzoni che hanno attraversato generazioni. Il debutto è fissato per il 18 ottobre alle Officine Cantelmo di Lecce, mentre il nuovo singolo “Piano Bar” arriverà in radio e sulle piattaforme digitali il 16 ottobre. Sei appuntamenti accompagneranno il cantautore pugliese in un viaggio musicale che unisce memoria collettiva, pianoforte e voce, con un rapporto più diretto e intimo con il pubblico.

Renzo Rubino reinventa il piano bar: arriva “Gran Piano Bar Rubino”

Ci sono canzoni che bastano poche note per riconoscere. Melodie che riportano alla mente una persona, una stagione della vita, una serata trascorsa in compagnia o un amore che sembrava non dovesse finire. È proprio da questo patrimonio emotivo che prende forma “Gran Piano Bar Rubino”, il nuovo spettacolo con cui Renzo Rubino si prepara a tornare sul palco.

Il cantautore tarantino sceglie di confrontarsi con una tradizione profondamente radicata nella cultura musicale italiana: quella del pianista che accompagna le serate, interpreta i desideri del pubblico e trasforma un locale in un luogo di incontro. Il piano bar non è soltanto un repertorio di successi da riconoscere al primo ascolto. È un’atmosfera, un modo di vivere la musica senza una distanza rigida tra chi suona e chi ascolta.

Con questo progetto Rubino recupera quell’immaginario e lo rilegge attraverso la propria sensibilità artistica. Il risultato annunciato è un concerto che guarda al passato senza limitarsi alla nostalgia, puntando sulla forza delle canzoni e sulla possibilità di farle rivivere in una dimensione nuova.

Il titolo stesso, “Gran Piano Bar Rubino”, suggerisce un incontro fra una forma di intrattenimento popolare e una personalità musicale riconoscibile. L’obiettivo non è semplicemente riproporre una sequenza di brani celebri, ma costruire un’esperienza in cui il pubblico possa ritrovare le proprie canzoni e, allo stesso tempo, ascoltarle da una prospettiva diversa.

Oltre 70 anni di musica italiana, tra evergreen e ricordi

Il cuore dello spettacolo sarà un viaggio attraverso oltre settant’anni di canzone italiana. Un repertorio ampio, capace di attraversare epoche, stili e sensibilità differenti, dalle melodie entrate nella memoria collettiva ai brani che continuano a essere tramandati da una generazione all’altra.

Le canzoni saranno reinterpretate per pianoforte e voce, una scelta che punta a valorizzare la melodia e le parole, riducendo gli elementi superflui per lasciare spazio all’essenza dei brani. In questa formula, ogni pezzo può assumere una nuova intensità: un ritornello conosciuto diventa un invito a cantare insieme, mentre una strofa può riportare in superficie ricordi personali e immagini dimenticate.

Per Rubino si tratta anche di una sfida artistica. Il progetto lo porta infatti lontano dal repertorio della sua produzione originale, mettendolo alla prova con evergreen che appartengono alla storia della musica nazionale e all’esperienza di ascolto di un pubblico molto ampio.

Interpretare canzoni già amate comporta una responsabilità particolare. Da una parte c’è il legame emotivo che il pubblico ha costruito nel tempo con le versioni originali; dall’altra c’è la necessità di trovare un’identità interpretativa, evitando che l’omaggio si trasformi in una semplice imitazione.

È proprio in questa tensione tra familiarità e reinvenzione che può trovare spazio il carattere del nuovo spettacolo. La melodia resta riconoscibile, ma cambia il contesto in cui viene ascoltata. Il pianoforte diventa il filo conduttore di una narrazione musicale nella quale la voce di Rubino può avvicinarsi alle canzoni senza cancellarne la storia.

Cantare insieme, non soltanto assistere a un concerto

Uno degli elementi centrali di “Gran Piano Bar Rubino” è la partecipazione del pubblico. Le canzoni più note hanno una caratteristica particolare: non appartengono più soltanto a chi le ha scritte o interpretate per primo. Entrano nella vita delle persone, accompagnano feste, viaggi, incontri e momenti difficili, fino a diventare una sorta di colonna sonora condivisa.

L’idea del canto all’unisono si inserisce proprio in questa dimensione. Il pubblico non è chiamato soltanto ad ascoltare una performance, ma può riconoscersi nelle melodie e contribuire all’atmosfera della serata.

Il piano bar, nella sua forma più autentica, vive di questa vicinanza. Una canzone può essere scelta per il suo valore sentimentale, un ritornello può accendere una reazione spontanea, una melodia può mettere in comunicazione persone che fino a pochi minuti prima non si conoscevano.

Rubino riparte da questa idea di musica come esperienza collettiva. In un panorama in cui i concerti possono puntare su grandi scenografie, effetti visivi e produzioni imponenti, la formula annunciata privilegia la relazione diretta tra artista, strumento e spettatori.

“Piano Bar”, il nuovo singolo arriva il 16 ottobre

Ad anticipare il tour sarà “Piano Bar”, il nuovo brano di Renzo Rubino disponibile da venerdì 16 ottobre 2026 in radio e in digitale. Il singolo introduce l’immaginario che accompagnerà lo spettacolo e mette al centro la figura del pianista che, sera dopo sera, diventa il custode discreto delle emozioni di chi siede davanti a lui.

Il pianista di un piano bar occupa una posizione particolare. È protagonista della serata, ma al tempo stesso accompagna le storie degli altri. La sua musica si intreccia con conversazioni, incontri e ricordi, offrendo una colonna sonora a momenti che spesso diventano significativi proprio perché vissuti senza essere programmati.

Il nuovo brano si inserisce in questa cornice narrativa e funziona come porta d’ingresso al progetto dal vivo. La pubblicazione a ridosso della prima data crea un percorso in due tempi: prima l’ascolto della canzone, poi l’incontro con l’universo musicale che prenderà forma sul palco.

Il singolo e lo spettacolo condividono quindi la stessa idea di fondo: il piano bar come luogo in cui la musica non resta sullo sfondo, ma diventa parte della vita delle persone. Un concetto semplice, ma capace di attraversare epoche e generazioni, soprattutto in un Paese in cui il repertorio popolare ha costruito un patrimonio di melodie immediatamente riconoscibili.

Si parte da Lecce: il debutto alle Officine Cantelmo

La prima tappa di “Gran Piano Bar Rubino” è in programma domenica 18 ottobre alle Officine Cantelmo di Lecce, nell’ambito della manifestazione “Conversazioni sul futuro”. Il concerto rappresenterà l’appuntamento musicale conclusivo della tredicesima edizione del festival, che propone incontri, presentazioni, cinema e momenti di confronto sui grandi temi contemporanei.

La partenza dalla Puglia ha un significato particolare per un artista che ha mantenuto un rapporto stretto con il proprio territorio. Il debutto leccese apre infatti il percorso di uno spettacolo che, pur guardando a un repertorio nazionale, conserva una forte connessione con le radici del cantautore.

La particolarità della serata sarà anche il modo in cui la musica entrerà nello spazio. Secondo il format annunciato, Rubino inizierà a suonare già dall’apertura delle porte, mentre gli spettatori prenderanno posto. Il concerto non comincerà quindi soltanto nel momento in cui l’artista salirà ufficialmente al centro dell’attenzione: l’atmosfera del piano bar sarà costruita gradualmente, accompagnando l’arrivo del pubblico.

È una scelta che può cambiare la percezione dell’evento. L’attesa, spesso vissuta come un intervallo prima dell’inizio dello spettacolo, diventa parte dell’esperienza musicale. La sala si trasforma progressivamente in un ambiente raccolto, nel quale le distanze tra palco e platea si fanno meno rigide.

Per l’appuntamento di Lecce è stato annunciato l’ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. È comunque consigliabile verificare le informazioni organizzative aggiornate prima di recarsi all’evento.

Tutte le date del tour “Gran Piano Bar Rubino”

Dopo il debutto salentino, il tour proseguirà in altre città italiane, con appuntamenti distribuiti tra ottobre e gennaio. La tournée è organizzata da Django Music.

18 ottobre 2026 – Lecce , Officine Cantelmo, nell’ambito di Conversazioni sul futuro.

, Officine Cantelmo, nell’ambito di Conversazioni sul futuro. 23 ottobre 2026 – Prato , Balli il Lanificio.

, Balli il Lanificio. 19 dicembre 2026 – Torino , Off Topic.

, Off Topic. 30 dicembre 2026 – Taranto , Spazioporto.

, Spazioporto. 8 gennaio 2027 – Milano , Blue Note.

, Blue Note. 14 gennaio 2027 – Bologna, Bravo Caffè.

Il calendario alterna città e spazi differenti, portando il progetto in contesti che possono favorire un rapporto ravvicinato con il pubblico. Tra gli appuntamenti spicca quello del 30 dicembre a Taranto, città natale di Rubino, dove il cantautore tornerà a esibirsi prima delle tappe di inizio 2027.

Per biglietti, disponibilità e possibili aggiornamenti è opportuno consultare i canali ufficiali dell’artista e degli organizzatori.

Da Sanremo a Porto Rubino: il percorso del cantautore pugliese

Nato a Taranto nel 1988, Renzo Rubino si è fatto conoscere a livello nazionale grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo. Nel 2013 ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” nella categoria Giovani, mentre nel 2014 è salito sul podio della manifestazione nella categoria principale.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato quattro album in studio, tra cui “Il silenzio fa boom”, uscito nel 2024. Il suo percorso artistico si è distinto per l’attenzione alla canzone, la dimensione performativa e la volontà di muoversi fra linguaggi differenti.

Nel 2019 ha inoltre ideato Porto Rubino, il festival musicale itinerante nato in Puglia e legato al mare, ai porti e agli incontri tra artisti. Nel tempo la manifestazione è diventata una parte significativa della sua attività, unendo musica e territorio in un formato che valorizza luoghi e comunità.

“Gran Piano Bar Rubino” si inserisce in questa traiettoria senza ripetere necessariamente le formule precedenti. Se Porto Rubino ha fatto del paesaggio e del mare una cornice per la musica, il nuovo spettacolo concentra l’attenzione sulla canzone e sul rapporto diretto con chi ascolta.

Un ritorno alle emozioni semplici della canzone

Il nuovo progetto di Renzo Rubino punta su un elemento che non perde forza con il passare degli anni: la capacità di una melodia di unire persone diverse. Il repertorio attraverserà decenni di musica italiana, ma il vero filo conduttore sarà la memoria emotiva che ogni canzone porta con sé.

Il pianoforte, la voce e la possibilità di cantare insieme diventano gli strumenti per ricreare un ambiente familiare, in cui l’artista non è separato dal pubblico da una distanza incolmabile. La musica comincia mentre la sala si riempie e continua attraverso le canzoni, fino a trasformare lo spettacolo in un appuntamento condiviso.

Con il singolo “Piano Bar” in arrivo il 16 ottobre e il debutto del tour due giorni dopo, Rubino presenta un progetto che mette al centro la tradizione senza rinunciare alla reinterpretazione. Il viaggio partirà da Lecce, passerà da Prato, Torino e Taranto e proseguirà nel nuovo anno a Milano e Bologna.

“Gran Piano Bar Rubino” promette così un incontro tra canzoni familiari e nuove prospettive d’ascolto, riportando in primo piano il piacere di riconoscersi in una melodia, ricordare una storia e, almeno per una sera, cantare tutti insieme.