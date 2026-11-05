Bob Dylan in Italia: tre concerti senza telefoni accesi

Tre città per una leggenda che non vuole essere filmata

Bob Dylan torna in Italia per tre appuntamenti che promettono un’esperienza sempre meno comune: ascoltare un concerto senza guardarlo attraverso lo schermo di uno smartphone. L’artista sarà all’Unipol Dome di Milano il 2 novembre 2026, al Palazzo dello Sport di Roma il 5 novembre e all’Unipol Arena di Bologna il 7 novembre. Le date sono indicate dagli organizzatori e i concerti adottano la formula dei cosiddetti phone-free show. Non è soltanto una regola tecnica: è una presa di posizione culturale nell’epoca in cui spesso si torna a casa con decine di video e pochi ricordi vissuti fino in fondo.

I dispositivi potranno entrare nei locali, ma dovranno essere custoditi in apposite buste sigillate, secondo il sistema Yondr, e resteranno fisicamente con il pubblico per la durata dello spettacolo. Per necessità sarà possibile rivolgersi al personale nelle aree designate, dove le custodie possono essere aperte temporaneamente. Sono vietate le riprese fotografiche, audio e video durante il concerto. È una politica applicata anche in altri tour di Dylan, pensata per proteggere la concentrazione degli spettatori e il carattere irripetibile di ogni esecuzione.

Il divieto non riguarda l’uso del telefono nella vita quotidiana, naturalmente, ma l’accesso a uno spazio artistico definito da regole esplicite. Può risultare scomodo, soprattutto per chi è abituato a condividere immediatamente ogni momento, eppure restituisce al concerto una dimensione collettiva: il pubblico guarda il palco e reagisce insieme, senza l’intermediazione continua di una lente digitale. Il valore della serata torna a coincidere con l’ascolto, non con la quantità di contenuti pubblicati.

La scaletta tra classici e canzoni più recenti

Dylan non ha diffuso una scaletta definitiva per i concerti italiani. Le ricostruzioni della vigilia utilizzano come indicazione le canzoni eseguite in Belgio il 29 ottobre, da Watching the River Flow a Love Sick, passando per It Ain’t Me, Babe, Tangled Up in Blue e Not Dark Yet. Tra i pezzi citati figurano anche Crossing the Rubicon, I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You e Every Grain of Sand. Sono titoli plausibili, non una promessa contrattuale: la scelta effettiva e l’ordine di esecuzione possono variare da una città all’altra.

L’aspettativa dei fan spesso ruota attorno ai grandi brani che hanno attraversato decenni di storia della musica. Ma Dylan è un interprete che modifica arrangiamenti, tempi e interpretazioni, preferendo talvolta all’effetto nostalgia una lettura personale del proprio repertorio. Chi si aspetta copie fedeli delle registrazioni più celebri può essere sorpreso. Quello che si incontra sul palco è un artista che continua a cercare, non un museo incaricato di riprodurre in modo immutabile il passato.

La carriera del cantautore attraversa oltre sessant’anni, con dischi che hanno segnato generazioni differenti e una scrittura riconoscibile per immagini, ironia e tensione narrativa. Il riconoscimento del Nobel per la Letteratura nel 2016 ha ampliato ulteriormente la discussione sul rapporto fra canzone e parola, ma la sua influenza non si esaurisce in un premio: vive nelle forme del rock, del folk e della canzone d’autore di molti Paesi. Il tour italiano offre l’occasione di ascoltare questo percorso da vicino.

Il ritorno di Dylan accende una curiosità particolare perché la sua reputazione sfida le abitudini dei grandi eventi. Molti concerti puntano su schermi monumentali, effetti visivi e coreografie rigidamente replicate; il cantautore continua a mettere al centro una voce segnata dal tempo, una band e canzoni che cambiano forma. Questa scelta può dividere il pubblico e proprio per questo evita la trasformazione della tournée in una successione di copie identiche. Il concerto senza telefoni non elimina la possibilità di ricordare, ma sposta il ricordo dall’archivio digitale alla memoria personale. Può sembrare un lusso in un’epoca che ci chiede di documentare tutto, eppure è anche un invito a esercitare attenzione e ascolto. La regola vale per tutti gli spettatori, non soltanto per chi si trova nelle prime file.

Il pubblico senza schermi può riscoprire il tempo

Dal punto di vista pratico, gli spettatori dovrebbero prevedere procedure di accesso leggermente diverse, rispettare le indicazioni degli addetti e verificare gli orari riportati sul proprio biglietto. Per Milano è indicato l’inizio alle 21, mentre per gli altri appuntamenti le informazioni operative vanno controllate sui canali ufficiali. Non è corretto promettere la disponibilità di biglietti o un’identica scaletta in tutte e tre le città, perché entrambe le condizioni possono mutare rapidamente.

L’esperimento dei concerti senza telefoni solleva anche una domanda: quanta parte dell’esperienza culturale abbiamo affidato all’obbligo di documentarla? Per alcune persone la fotografia è un ricordo prezioso, per altre un comportamento che distrae chi si trova alle spalle. Dylan sceglie una soluzione radicale, che può piacere o meno ma esplicita una priorità. L’attenzione diventa una forma di partecipazione, non un gesto passivo.

Dopo Milano arriveranno Roma e Bologna, ma ogni concerto avrà una propria atmosfera. La scaletta potrà cambiare, lo schermo resterà spento. Ed è forse questa la promessa più concreta del tour: per qualche ora l’artista e il pubblico saranno nello stesso tempo, senza l’urgenza di raccontarlo immediatamente a qualcun altro.