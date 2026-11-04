Aranzulla e il web svuotato dall’AI: utili giù del 72%

🌐 Aranzulla intelligenza artificiale: utile netto -72% e visitatori giornalieri dimezzati secondo l’imprenditore. La sfida investe tutta l’economia dei contenuti online.

Il paradosso dei ricavi che crescono e degli utili che crollano

Salvatore Aranzulla, per anni il simbolo italiano delle risposte informatiche trovate con una semplice ricerca online, racconta un cambiamento che interessa tutto il mondo dell’editoria digitale. In un’intervista pubblicata il primo novembre 2026 afferma che gli utili netti della sua società sono passati da circa 2,33 milioni di euro nel 2024 a 641.430 euro nel 2025: una diminuzione di circa il 72 per cento. Nello stesso periodo il fatturato, secondo i dati dichiarati, sarebbe invece cresciuto da 7,9 a 8,39 milioni. Il punto non è una sparizione del pubblico da un giorno all’altro: è il cambiamento profondo della redditività.

Aranzulla racconta anche un forte arretramento delle visite giornaliere, da un milione a circa cinquecentomila. È un dato da attribuire al suo racconto, non una misurazione indipendente del traffico effettuata per questa analisi. L’imprenditore individua fra le cause le risposte generate dall’intelligenza artificiale nei motori di ricerca, che spesso soddisfano l’utente prima ancora che questi visiti la pagina originaria. Il lettore ottiene la risposta, ma il sito che l’ha prodotta può perdere il clic necessario a sostenersi.

La trasformazione è particolarmente evidente per i siti costruiti su guide pratiche: come installare un programma, cambiare una password, attivare una funzione o risolvere un guasto. Un assistente AI può condensare spiegazioni già disponibili sul web in poche righe. Anche quando indica una fonte, non è detto che l’utente la apra. La semplicità del servizio per il pubblico entra così in tensione con la sostenibilità economica di chi aggiorna, verifica e mantiene i contenuti.

Per reagire, l’azienda descrive investimenti per acquisire visibilità nei motori di ricerca e l’adozione di nuove strategie di distribuzione. L’aumento del fatturato accanto al calo dell’utile suggerisce che i ricavi non bastano a spiegare la salute di un’impresa digitale: contano i costi per raggiungere il pubblico, la pressione pubblicitaria, gli investimenti e il valore attribuito alle visite. Un modello che reggeva grazie alla ricerca organica può diventare molto più oneroso quando la stessa piattaforma comincia a trattenere le risposte.

L’informazione libera e il problema di chi paga il lavoro

Il caso Aranzulla non riguarda soltanto un imprenditore noto. Testate giornalistiche, siti culturali, riviste scientifiche, piccoli portali specializzati e professionisti che spiegano temi complessi affrontano una questione simile. La produzione di contenuti attendibili richiede lavoro umano: accesso a documenti, interviste, controlli, aggiornamenti e responsabilità editoriale. Se una tecnologia riutilizza informazioni ma la relazione economica con il produttore originario si interrompe, l’intero ecosistema rischia di impoverirsi proprio mentre aumenta il consumo delle risposte.

Non sarebbe corretto sostenere che ogni sintesi automatica costituisca automaticamente una violazione della legge. Le questioni del diritto d’autore, dell’estrazione dei dati, delle licenze, dell’attribuzione e dell’eventuale compenso dipendono dalle modalità d’uso e dalle norme applicabili. Ma la controversia sulla ripartizione del valore è concreta. Una citazione visibile non sostituisce necessariamente il traffico perduto, così come l’accessibilità dell’informazione non cancella il costo della sua creazione.

La risposta non può essere la nostalgia di un web nel quale ogni domanda richiedeva dieci clic. Gli strumenti di AI possono davvero facilitare studio, lavoro e accessibilità, e lo stesso Aranzulla riconosce di utilizzarli nella propria attività. Il problema è costruire regole, modelli commerciali e interfacce in cui l’innovazione non divori le condizioni che permettono alle fonti di esistere. Licenze, partnership, distribuzione diretta e differenziazione dei contenuti sono possibilità da valutare, non soluzioni garantite per tutti.

Quando la macchina sa rispondere, chi continuerà a verificare

Il rischio più sottovalutato è il declino degli incentivi ad aggiornare il sapere. Una guida tecnica diventa obsoleta quando cambia l’interfaccia del software. Un articolo economico richiede correzioni se una norma viene modificata. Un’informazione sanitaria impone prudenza sulle evidenze. Se il pubblico continua a ricevere risposte generate automaticamente ma i produttori qualificati riducono le attività, gli errori possono accumularsi nelle stesse fonti su cui i sistemi si basano.

In un altro passaggio dell’intervista, Aranzulla descrive un rapporto domestico prudente con gli schermi per la figlia piccola. È una scelta personale, non una regola universale, ma mostra la distanza tra fascinazione per la tecnologia e uso consapevole. Chi conosce a fondo i dispositivi può anche decidere di limitarli in alcuni momenti della giornata. Le opportunità digitali non eliminano il bisogno di autonomia, attenzione e relazioni umane.

Il dato del 72 per cento è una sveglia per l’editoria online. Non dimostra che l’intelligenza artificiale sia l’unica causa del calo degli utili, perché l’andamento dipende da molte variabili. Ma rivela quanto rapidamente possano cambiare gli equilibri economici della rete. Una società che vuole risposte affidabili deve interrogarsi su come finanziare chi le rende possibili: senza quel lavoro, anche la risposta apparentemente perfetta rischia di poggiare su basi sempre più fragili.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.